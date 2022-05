Bad Segeberg

Nach einem Verkehrsunfall, bei dem am Montag ein achtjähriger Junge leicht verletzt worden ist, sucht die Polizei nach weiteren Zeugen, um den genauen Ablauf zu klären.

Wie ein Sprecher der Direktion Bad Segeberg am Freitag berichtete, überquerte das Kind gegen 13.30 Uhr die Geschwister-Scholl-Straße in Höhe und Richtung Schlangenredder. Dabei wurde es von einem 5er-BMW erfasst, der die Geschwister-Scholl-Straße in Richtung Oldesloer Straße befuhr. Am Steuer des Wagens saß laut Polizei ein 19-jähriger Rostocker.

Der Junge zog sich durch den Unfall eine leichte Kopfverletzung zu. Wer das Ganze beobachtet hat, kann sich unter Tel. 04551/8840 bei der Polizei melden.