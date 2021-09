Kisdorf

Am späten Mittwochnachmittag ist in der Straße Sengel in Kisdorf zwischen den Straßen Am Sportplatz und Eichengrund ein achtjähriger Junge bei einem Unfall schwer verletzt worden.

Nach ersten Zeugenaussagen sei das Kind um 17.17 Uhr hinter einem parkenden Fahrzeug plötzlich über die Straße gelaufen. Der 35-jährige Fahrer eines Peugeot habe zwar gebremst und versucht, auszuweichen. Doch der Pkw erfasste den Jungen trotzdem frontal.

Keine Hinweise auf Geschwindigkeitsübertretung

Rettungskräfte brachten den Jungen in ein Hamburger Krankenhaus. Der Achtjährige zog sich schwere Verletzungen zu, ist mittlerweile aber außer Lebensgefahr.

Beamte der Polizeistation Henstedt-Ulzburg nahmen den Verkehrsunfall auf. Bislang liegen keine Hinweise auf eine nicht angepasste Geschwindigkeit vor. Der Pkw-Fahrer aus Alveslohe blieb unverletzt. Die Ermittler der Polizeistation Henstedt-Ulzburg suchen nach weiteren Zeugen und bitten unter Telefon 04193/99130 um Hinweise.