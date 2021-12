Etwas Freude in bedrückender Zeit - Kleiner, aber feiner Adventsmarkt in der Michaeliskirche in Kaltenkirchen

Für etwas Freude in der bedrückenden Coronazeit wollte der Förderverein für Kirchenmusik der evangelischen Kirchengemeinde in Kaltenkirchen sorgen. Und das gelang mit einem kleinen, aber feinen Adventsmarkt in der Michaeliskirche, bei dem sehr strenge Hygieneregeln galten.