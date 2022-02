Kaltenkirchen

„In Kaltenkirchen spielt die Musik“, sagt Bürgermeister Hanno Krause: „Was uns im Orchester noch fehlt, ist ein Ärztehaus.“ Aber das wird nun kommen. Bauen wird es die Bürgergenossenschaft Kaltenkirchen, die dafür einen zweistelligen Millionenbetrag in die Hand nimmt. Sie wird die Immobilie am Kisdorfer Weg nach der geplanten Fertigstellung Ende 2023 behalten und die Räume an Mediziner sowie medizinische Dienstleiter vermieten, die dann selbstständig dort tätig werden.

Und die Nachfrage, sich hier anzusiedeln, sei jetzt schon überraschend groß, berichtet der Vorstandsvorsitzende der Bürgergenossenschaft, Torsten Thormählen.

Ärzte werden nicht von der Stadt Kaltenkirchen angestellt

Seit über sechs Jahren verfolgt der Bürgermeister die Idee eines Ärztehauses in der Stadt. „Der Ursprung war seinerzeit ein Besuch des Medizinischen Versorgungszentrums in Büsum, das allerdings in kommunaler Trägerschaft läuft und wo viele verschiedene Mediziner unter einem Dach praktizieren.“

Die Fahrt dorthin hätten damals einige Stadtvertreter für überflüssig gehalten, so Thormählen. „Aber es war der Einstieg in die Materie. Wir haben dadurch eine Menge Kontakte geknüpft und viel Erfahrung gesammelt.“ Und nun scheint sich seine Hartnäckigkeit auszuzahlen, obwohl es sich um kein kommunales Zentrum mit von der Stadt angestellten Ärzten handeln wird.

Unterschriftsreifer Grundstückskaufvertrag liegt vor

„Aber wir vertrauen hier auf die Bürgergenossenschaft als unserem starken, solventen und regionalen Partner, den wir bei der Suche nach neuen Ärzten mit aller Kraft unterstützen werden“, sagt Krause, denn zu einer Stadt wie Kaltenkirchen mit ihren 23.500 Einwohnern gehöre nun einmal eine bedarfsgerechte ärztliche Versorgung. „Das wird für uns eine Daueraufgabe bleiben.“

Bürgergenossenschaft 2015 gegründet Die Bürgergenossenschaft Kaltenkirchen wurde im Frühjahr 2015 von 42 Männern und Frauen gegründet. Sie wollten damit soziales Engagement zeigen und setzen sich für eine lebenswerte Stadt und ein besseres Miteinander ein. Als erstes Projekt wurde die Kindertagesstätte im Neubaugebiet Wiesenpark in Kaltenkirchen errichtet. Als zweites Projekt wurde eine weitere Kindertagesstätte in Dammstücken in Henstedt-Ulzburg realisiert. Bei allen Projekten stehen für die Bürgergenossenschaft soziale, ökologische sowie nachhaltige Interessen im Vordergrund. Vorstand und Aufsichtsrat der Genossenschaft arbeiten ehrenamtlich.

Entstehen soll das medizinische Versorgungszentrum am Kisdorfer Weg, auf dem Gelände der ehemaligen Feuerwache, das jetzt als Parkplatz dient und der Stadt gehört. „Der unterschriftsreife Grundstückskaufvertrag liegt vor“, so Thormählen. Es gehe jetzt nur noch darum, die baurechtlichen Voraussetzungen zu schaffen, denn die Fläche war zuvor nur für feuerwehrtechnische Einrichtungen ausgewiesen. Doch das ist ein Selbstgänger.

Im Spätsommer soll Baubeginn für das Ärztehaus sein

Wenn alles nach Plan läuft, soll im Spätsommer Baubeginn sein. Entstehen wird ein viergeschossiges Gebäude nach den neuesten Energie- und Umweltstandards, zum Beispiel mit einer Solaranlage auf dem Dach und einer Bauweise, die ein angenehmes Raumklima garantiert. Die zu vermietende Fläche beträgt rund 2800 Quadratmeter. „Für 60 Prozent davon gibt es bereits eine ernsthafte Belegungsnachfrage“, freut sich Thormählen. Die Interessenten würden alle aus der Region kommen. „Nur ein Hausarzt ist leider noch nicht darunter“, bedauert der Vorstandsvorsitzende.

Fachärzte für Kaltenkirchen sollen noch akquiriert werden

Von Vorteil wäre es, wenn die Interessierten bis April/Mai eine feste Zusage geben würden, „denn bis dahin können wir spezielle Wünsche der Mediziner in die Planungen einbeziehen, die auf vollen Touren laufen“. Die Stadt tut auch alles, um noch Fachärzte zu akquirieren, um das Angebot abzurunden.

„Wir sind da immer am Ball“, so Krause. Dafür ist Thormählen außerordentlich dankbar. Die Zusammenarbeit sei ohnehin sehr gut. Und die Stadt sei ja auch mit dem Wunsch an die Genossenschaft herangetreten, das medizinische Versorgungszentrum zu realisieren. Man sitze also zusammen in einem Boot.

Es wird wohl auch noch ein Parkdeck errichtet

Wichtig ist Thormählen auch, dass reichlich Parkplätze vorhanden sind. Ursprünglich waren 95 ebenerdige zu beiden Seiten des Gebäudes geplant. Da das nach der neuesten Planung jedoch wohl etwas versetzt werden muss, fallen einige der Stellplätze, die schön breit werden, weg.

„Deshalb werden wir wohl noch ein Parkdeck bauen“, so Thormählen, der auch von fairen Mietpreisen für die künftigen Partner spricht. „Bei unserer ehrenamtlich geführten Genossenschaft steht nicht die maximale Gewinnerzielung im Vordergrund, sondern der soziale Aspekt.“ Deshalb habe man auch bereits zwei Kindertagesstätten errichtet, von denen eine gerade erweitert werde.