Henstedt-Ulzburg

Die AfD Schleswig-Holstein hat für den kommenden Sonntag erneut das Bürgerhaus Henstedt-Ulzburg gemietet. Es müssen, teilt Landtagsabgeordneter Volker Schnurrbusch mit, noch einzelne Direktkandidaten nachgewählt werden. Aber: „Zur Zeit gehe ich davon aus, dass dieser Termin nicht benötigt wird“, erklärt Schnurrbusch auf Nachfrage von KN-Online.

Nicht alle Kandidatenlisten der AfD sind fertig

Beim Landesparteitag der AfD Schleswig-Holstein im Februar hatten die Parteimitglieder zwar ihre Kandidatenlisten für die Landtagswahl zusammengestellt, aber es scheint, als seien die Rechtspopulisten doch nicht fertig geworden. „Noch nicht alle Listen in den Wahlkreisen wurden besetzt“, bestätigt Schnurrbusch. Außerdem habe es ein paar Wahlkreise gegeben, „in denen zu wenige wahlberechtigte Teilnehmer anwesend waren, sodass in diesen Fällen neu gewählt werden muss“.

Ob die AfD nun nach Henstedt-Ulzburg kommt oder nicht: Das Henstedt-Ulzburger Bündnis für Demokratie und Vielfalt hat zu einer Kundgebung am Sonntag, 13. März, ab 8.45 Uhr am Bürgerhaus Henstedt-Ulzburg aufgerufen. „Henstedt-Ulzburg ist eine bunte und weltoffene Gemeinde, und wir schauen nicht weg: Laut und bunt wollen wir zeigen, dass die AfD mit ihrem Nationalismus weder in Henstedt-Ulzburg noch sonst irgendwo eine Alternative ist“, heißt es in einer Mitteilung des Bündnisses.

Versteckspiel im Februar in Henstedt-Ulzburg

Im Februar hatte die AfD das Bürgerhaus für zwei Tage angemietet, hatte aber am ersten Tag, dem Sonnabend nach der Sturmnacht, bis tief in die Nacht getagt. Die Gegendemonstranten hatten allerdings die Kundgebung spontan abgesagt, da die Lage nach dem Orkan noch unklar gewesen war. Am Sonntag hingegen tauchte die AfD nicht auf – dafür aber die Demonstranten.

„Nachdem sich die AfD im Februar einer direkten Begegnung mit uns Demonstrierenden entziehen konnte, werden wir mit unserem Begrüßungskomitee in die zweite Runde gehen. Zur Erinnerung: Man tagte lieber in einem Marathon bis kurz vor Mitternacht, nur um uns am folgenden Tag nicht begegnen zu müssen“, erklärt das Henstedt-Ulzburger Bündnis. In der Gemeinde sei kein Platz für rassistischen Populismus, wie „ihn die AfD aus politischem Kalkül betreibt“.

Das Bündnis für Demokratie und Vielfalt bittet die Mitbürgerinnen und Mitbürger, sich „am frühen Sonntagmorgen unserem friedlichen, lauten und bunten Protest gegen die AfD anzuschließen“. Willkommen seien Trillerpfeifen, Trommeln und alles, was Lärm macht sowie Plakate.