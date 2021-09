Bad Bramstedt

Der Kultur-Sommer auf der Schlosswiese ist in vollem Gange und die Airprobt-Veranstaltungen erfreuen ein deutlich größeres Publikum als im letzten Jahr. „2020 hatten wir circa 80 bis 120 Teilnehmer pro Veranstaltung. Jetzt bewegen wir uns eher zwischen 200 und 300 Besuchern und Besucherinnen“, berichtet die Kulturmanagerin der Stadt, Swantje Maaß. Ein Grund für den größeren Zuspruch sei wohl, dass alle Termine schon vor dem Start der Open-Air-Reihe veröffentlicht wurden, für das Publikum besser planbar sind. Im letzten Jahr war die Konzert-Reihe auf der Schlosswiese eher ein sich entwickelnder Prozess.

Airprobt war 2020 von Swantje Maaß ins Leben gerufen worden, um Musikern und Ensembles trotz Pandemie die Möglichkeit zu einer Probe unter freiem Himmel zu bieten. Daraus wurde dann schnell eine Konzertreihe.

Swing und Pop zum Mitwippen

Am kommenden Sonnabend, 11. September, können sich die Bad Bramstedter auf neue Gesichter und Stimmen auf der Bühne am Schloss freuen. Eine Kooperation mit der Neuen Akademie der Künste in Hamburg unter der Leitung von Simone Voicu-Pohl sorgt für Musical Klänge auf der Schlosswiese. Unter dem Titel „Andrews Sisters“ wollen sechs Studentinnen der Akademie ein unterhaltsames Jazz-Swing- und Pop-Programm zum Mitwippen bieten. „Wir freuen uns, das Bad Bramstedter Publikum mit unserem kleinen Programm zu begeistern und zu zeigen, was hinter der Ausbildung unserer Akademie steckt“, erklärt Simone Voicu-Pohl. Beginn ist um 18 Uhr.

Am Sonntag, 12. September, steht das Bad Bramstedter Chorensemble Lieth-Kontrast auf der Bühne am Schloss. Die Sängerinnen und Sänger präsentieren unter der musikalischen Leitung von Rüdiger Ruwe auf der Schlosswiese einen Ausschnitt aus ihrem aktuellen Programm, das unter anderem kürzlich auf dem Chorwochenende auf der Insel Föhr einstudiert wurde. Los geht es um 14 Uhr. Die Zuhörerinnen und Zuhörer können sich auf ein kontrastreiches Programm von sakralen Stücken bis zu Pop-Arrangements freuen.

Der Eintritt ist zu den Airprobt-Veranstaltungen frei, Spenden werden aber gerne genommen.