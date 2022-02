Bad Segeberg

Das hätte buchstäblich ins Auge gehen können: In einem Umkreis von rund 20 Metern verteilten sich größere und kleinere Metallsplitter, nachdem der Akkusatz eines E-Bikes aus bislang noch ungeklärter Ursache explodiert war. „Die Stücke flogen bis hinauf auf einen Balkon im zweiten Obergeschoss“, berichtete Dennis Schubring, Sprecher der Freiwilligen Feuerwehr Bad Segeberg. Verletzt worden sei aber zum Glück niemand.

Polizei half mit Feuerlöschern

Gegen 14.45 Uhr waren die Blauröcke am Montag in die Straße Am Apfelgarten gerufen worden. Laut Meldung sollte dort ein Schuppen in Brand stehen. „Als der Löschzug kurze Zeit später eintraf, war das Feuer aber bereits durch zwei Polizeibeamte mittels Feuerlöscher erstickt worden“, schilderte Schubring.

Wie sich herausstellte, war der Akkusatz mit sehr hoher Energie abgebrannt. Da das Fahrrad sich entgegen ersten Meldungen jedoch außerhalb des Schuppens befand, wurde die Konstruktion laut Sprecher auch nicht durch das Feuer beschädigt. Neben den Splittern flogen allerdings auch Reste des Akkus unkontrolliert durch die Gegend. Die Blauröcke kontrollierten vor dem Abrücken die Schadensstelle zur Sicherheit noch einmal.

Der Newsletter der Segeberger Zeitung Alles Wichtige aus dem Kreis Segeberg. Jeden Montag gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Feuerwehr Bad Segeberg, die mit vier Fahrzeugen und 18 Kräften vor Ort war, hat in diesem Zusammenhang auf die Gefahr hingewiesen, dass E-Bike-Akkus bei einem solchen Defekt extrem viel Energie freisetzen. „Dementsprechend schwerwiegend können auch die Folgen dieser Kettenreaktion innerhalb des Akkusatzes sein“, so Schubring. Weiterhin drohe bei beschädigten Geräten nicht nur Brand- und Explosionsgefahr, sondern es träten auch Flüssigkeiten und Dämpfe aus, die zu Haut- und Lungenreizungen führen können.

Bedienungsanleitung und Herstellerangaben sollten daher unbedingt befolgt werden, der Ladevorgang selbst nicht über einen längeren Zeitpunkt unbeaufsichtigt bleiben. Der Ladeort sollte zudem mit Rauch- oder Brandmelder ausgestattet sein.