Henstedt-Ulzburg

Das Henstedt-Ulzburger Bündnis für Demokratie und Vielfalt fällt üblicherweise dadurch auf, dass es zusammen mit Sympathisanten gegen Veranstaltungen der rechtpopulistischen Partei AfD im Bürgerhaus Henstedt-Ulzburg demonstriert. Jetzt hat das Bündnis selbst den Saal des Bürgerhauses gemietet und veranstaltet am Sonntag, 24. April, von 13 bis 19 Uhr den Aktionstag „Aus der Geschichte lernen“.

Bürgervorsteher Henry Danielski (CDU) wird den Tag eröffnen und die Besucher begrüßen. Das Henstedt-Ulzburger Bündnis hat die Unterstützung aller Parteien und Wählergemeinschaften im Ort erhalten. Ungewöhnlich, wie Britta de Camp-Zang, Sprecherin des Bündnisses, feststellt: Bei den Kundgebungen gegen AfD-Veranstaltungen lasse sich nicht jede Fraktion blicken. Umso mehr freut sich de Camp-Zang zusammen mit Ilona Schlömann, Heike Bernhard und Ina Krause vom Organisationsteam, dass alle politischen Gruppen hinter dem Anliegen des Bündnisses stehen.

„Aus der Geschichte lernen“ lautet das Motto des Aktionstages. Gezeigt werden unter anderem drei Ausstellungen. „Neofaschismus in Deutschland“ beschäftigt sich mit den neuen Entwicklungen von Faschismus „von AfD bis Querdenker“. Zusammengestellt wurde die Schau von der Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes/Bund der Antifaschistinnen und Antifaschisten.

Die Gruppe Segeberg bleibt bunt zeigt die Ausstellung „Solidarisch durch die Pandemie“. Es solle gezeigt werden, wer montags bei den Querdenker-Märschen gegen die Corona-Schutzmaßnahmen auf die Straße gehe und welches „gefährliche Gedankengut hinter dieser Bewegung steht“. Die Schau „Gegen rechten Terror“ will an Opfer rechter Gewalt erinnern. Zusammengestellt wurde diese Ausstellung vom Landesverband der Sozialistischen Jugend (Die Falken).

Gruppen gegen rechte Gewalt geben Infos zu ihrem Engagement

Neben den drei Ausstellungen wird es Info-Stände des Henstedt-Ulzburger Bündnisses geben sowie vom Bündnis für Demokratie und Zivilcourage Kaltenkirchen, Norderstedt ist weltoffen, Segeberg bleibt bunt, Omas gegen Rechts, dem regionalem Beratungsteam gegen Rechtsextremismus Kiel, Zentrum für Betroffene rechter Gewalt.

Marianne Wilke ist Zeitzeugin der NS-Zeit und wird beim Aktionstag in Henstedt-Ulzburg erzählen. Quelle: privat

Zeitzeugin berichtet in Henstedt-Ulzburg über NS-Regime

Ab 14.30 Uhr wird auf der Bühne im Saal des Bürgerhauses ein besonderer Gast erwartet. Marianne Wilke, Zeitzeugin des NS-Regimes und hochbetagt, wird über ihre Erfahrungen mit dem Nationalsozialismus im Dritten Reich sprechen. Die Senioren ist oft in Schulen und bei Kundgebungen zu Gast, um über ihre Erfahrungen zu sprechen. Wilke ist ausgezeichnet mit dem Bundesverdienstkreuz. Besucher haben die Gelegenheit, mit Marianne Wilke ins Gespräch zu kommen.

Diskussion mit allen Parteien und Wählergemeinschaften

Nach einer kurzen Pause folgt eine Podiumsdiskussion mit Vertretern der Parteien und Wählergemeinschaften. Bundestagsabgeordneter Bengt Bergt (SPD), die Landtagsabgeordneten Ole-Christopher Plambeck (CDU), Stefan Weber (SPD) und Stephan Holowaty (FDP) sowie Wolfram Zetzsche (Grüne), Karin Honerlah (WHU) und Jens Iversen (BFB) werden Stellung beziehen. Moderator der Diskussion ist der ehemalige Redakteur der Segeberger Zeitung Michael Zwicker aus Weddelbrook.

Zwicker habe sich, freut Organisatorin de Camp-Zang sich, sofort bereit erklärt, den Aktionstag zu begleiten und verzichte aufs Honorar. Es solle so kurz vor der Landtagswahl keine Wahlkampfveranstaltung der Parteien werden, betonen die Veranstalter und setzen darauf, dass Moderator Zwicker die Politiker schon „bändigen“ werde.

Michael Zwicker erinnert an den Vorfall im Oktober 2020 während einer Kundgebung gegen die AfD in Henstedt-Ulzburg. Ein mutmaßlicher Sympathisant der AfD, so Zeugen, war in eine Menschenmenge gefahren und hatte mehrere Personen verletzt. Der Prozess vor dem Landgericht Kiel soll folgen. „Der Fahrer wohnt nur einen Nachbarort von mir entfernt“, sagt Zwicker. Das zeige, dass nicht nur in großen Brennpunkten rechtes Gedankengut präsent sei, so der Journalist.

Der Newsletter der Segeberger Zeitung Alles Wichtige aus dem Kreis Segeberg. Jeden Montag gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Eingeladen zum Aktionstag am 24. April – der Eintritt ist frei – sind unter anderem auch alle weiterführenden Schulen sowie jeder, der Interesse an dem Thema habe. Die Organisatoren freuen sich, dass ihr erst seit März geplanter Tag bereits jetzt auf große Resonanz trifft und erhoffen sich Besucher aus der ganzen Region. Das Henstedt-Ulzburger Bündnis für Demokratie und Vielfalt möchte mit manchen Vorurteilen gegenüber der Gruppe aufräumen. „Wir sind ein konservativ-bürgerliches-linkes Bündnis“, meinen die Sprecherinnen. Alle zusammen haben nach eigenen Angaben ein gemeinsames Ziel: Die Verhinderung rechten Terrors.