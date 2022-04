Sülfeld

Es geht um viel Geld: 2,5 Millionen Euro stellt die EU jeder Aktivregion für die Entwicklung des ländlichen Raums zur Verfügung. Voraussetzung dafür ist eine Konzept, in dem die Inhalte und Zielsetzungen einer nachhaltigen Entwicklung aufgezeigt werden. Auf der jüngsten Regionalkonferenz der Aktivregion Alsterland in der Remise der Kirchengemeinde in Sülfeld wurde deren „Integrierte Entwicklungsstrategie“ vorgestellt und in der anschließenden Mitgliederversammlung einstimmig beschlossen.

Seit November letzten Jahres hat die Aktivregion mit Unterstützung eines externen Fachbüros an dem Konzept gearbeitet. Durch Online-Befragungen, Fachgespräche und Einzelinterviews wurden nicht nur Experten angehört, sondern auch die breite Öffentlichkeit hatte die Möglichkeit, sich zu beteiligen. In den Zukunftsthemen „Daseinsvorsorge und Lebensqualität“, „Regionale Wertschöpfung“ sowie „Klimaschutz und Klimawandelanpassung“ wurden mehrere Kernthemen und Handlungsfelder festgelegt, in denen ab 2023 die Gelder aus Brüssel für gute Projekte bereit gestellt werden.

Alternative Wohnformen sollen im Alsterland unterstützt werden

Im Zukunftsthema „Daseinsvorsorge und Lebensqualität“ möchte der Verein besonders die sozialen und kulturellen Treffpunkte von Kommunen und Vereinen erhalten und verbessern. Auch das freiwillige Engagement soll gestärkt werden, indem mehr über Möglichkeiten informiert wird, wie man sich einbringen kann, und die Menschen noch mehr auf Mithilfe angesprochen werden sollen. Ebenso möchte die Aktivregion unterstützen, dass mehr alternative und gemeinschaftliche Wohnformen im ländlichen Raum entstehen.

Lesen Sie auch Oberalster: Einweihung der neuen Brücke in Henstedt-Ulzburg mit Kritik vom Nabu

Im Zukunftsthema „Regionale Wertschöpfung“ sollen Start-ups gefördert werden, die sich im ländlichen Raum ansiedeln wollen. Die Digitalisierung sowie Co-Working-Angebote sollen ebenfalls weiter vorangebracht werden. Dem Fachkräftemangel in der Wirtschaft möchte die Aktivregion Alsterland durch gezielte Ansprache von Jugendlichen begegnen. Zudem sollen regionale Produkte durch bessere Wertschöpfungsketten und Marketing noch mehr Absatz in der Region erhalten.

Land muss das Konzept noch genehmigen

Ein wichtiges Thema ist auch die Naherholung. Bereits in der jetzigen Förderperiode wurde ein Wanderwegenetz von über 300 Kilometern entwickelt, zwei Wanderkarten wurden veröffentlicht. Das möchte die Aktivregion in 2023 erweitern und noch mehr Attraktionen und Infrastruktur schaffen. Auch in Sachen Klimaschutz hat die Region einiges vor. Durch mehr Information und Öffentlichkeitsarbeit sowie Aufklärung soll das Bewusstsein und Verhalten schon frühzeitig besonders bei den Kindern geschult werden. Und der Autoverkehr soll verringert werden, indem bessere Alternativen für nachhaltige Mobilität gefördert und Umsteigemöglichkeiten verbessert werden.

Der Newsletter der Segeberger Zeitung Alles Wichtige aus dem Kreis Segeberg. Jeden Montag gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Integrierte Entwicklungsstrategie wird Ende April zur Genehmigung beim Land eingereicht, mit einem Ergebnis wird Ende des Jahres gerechnet. Die Aktivregion Alsterland ist ein Zusammenschluss von Gemeinden und Ämtern der Kreise Segeberg und Stormarn – dazu gehören unter anderem die Ämter Kisdorf mit den Gemeinden Hüttblek, Kattendorf, Kisdorf, Oersdorf, Sievershütten, Stuvenborn, Struvenhütten, Wakendorf II und Winsen sowie Itzstedt mit den Gemeinden Itzstedt, Kayhude, Nahe, Oering, Seth, Sülfeld und der Stormarner Gemeinde Tangstedt sowie die Großgemeinde Henstedt-Ulzburg.