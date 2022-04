Das Holsteiner Auenland wird in Kürze 200.000 Euro aus dem Regionalbudget für kleine Projekte ausschütten. Die Segeberger Gemeinden in der Aktivregion kommen dabei gut weg, allen voran Bad Bramstedt, das dreimal in der Liste auftaucht. Darunter ist auch eine Gedenkstätte für in Wiemersdorf ermordete Kleinkinder.