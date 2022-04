Bad Bramstedt/Hitzhusen

Die Aktivregion Holsteiner Auenland hat auf ihrer Mitgliederversammlung im Bad Bramstedter Schloss insgesamt fünf Projekte zur Förderung aus EU-Mitteln genehmigt, darunter auch einen Nasch- und Naturpfad am Kindergarten Hitzhusen. Darüber hinaus beschloss die Versammlung unter Vorsitz von Bad Bramstedts früherem Bürgermeister Hans-Jürgen Kütbach ein Strategie-Konzept für die nächste Förderperiode von 2023 bis 2027.

Besondere Aufmerksamkeit erhielt die Gemeinde Hitzhusen durch das Vorhaben, einen Nasch- und Naturpfad als Bildungsort und Naturerlebnis für den Kindergarten zu errichten. Der Weg soll den Kindergarten der Gemeinde in der Straße Tutzberg mit der neu entstehenden Naturgruppe verbinden. Die soll im August in der Straße Am Walde in einem kleinen gemeindeeigenen Wald eröffnet werden. Der Wald liegt rund einen Kilometer von der Kita entfernt. „Wir wollen aber, dass die Naturgruppe eng an die Kita angebunden wird, die Kinder sollen sich kennen“, erklärt Kita-Leiterin Heike Koplin.

Die Verbindung soll ein streckenweise noch anzulegender Fußweg schaffen, der in acht Abschnitte unterteilt wird. Kinder, die vom Tutzberg zur Naturgruppe gehen, kommen dann beispielsweise an Obstbäumen vorbei, an einem Abschnitt mit Pilzen, einem anderen mit Obststräuchern. Dort, wo sie an einem Zaun entlang gehen, sollen sie eigene Bilder aufhängen. „Ein kurzer Abschnitt am Weddelbrooker Damm dient auch der Verkehrserziehung“, erklärt Bürgermeisterin Claudia Peschel.

Naturgruppe wird wegen Platzmangel erforderlich

Die neue Naturgruppe wurde erforderlich, weil Hitzhusen wächst. Ein Neubaugebiet mit 32 Häusern wird in den nächsten Monaten entstehen, dafür galt es vorzusorgen. Die im Dorfhaus untergebrachte Kita hat vier Gruppen mit 66 Kindern. Für eine weitere Gruppe ist im Gebäude kein Platz mehr. Die beiden Pädagogen, die die Naturgruppe leiten werden, Andreas Bock und Peer Höller, sind bereits in der Kita tätig. Und es können sogar noch Kinder im Alter ab drei Jahren aufgenommen werden.

Auch diese Projekte werden gefördert In der Stadt Barmstedt werden gleich zwei Projekte vom Holsteiner Auenland gefördert: Der Barmstedter MTV errichtet in Zusammenarbeit mit der Stadt eine Outdoor-Fitnessanlage für Vereine, Schulklassen und Sportinteressierten aller Altersgruppen. Zusätzlich plant die Stadt Barmstedt, den Bauhof energetisch zu sanieren und mit Solarthermie- und Photovoltaikanlagen auszustatten, um den eigenen Betrieb möglichst autark zu versorgen. Ressourcenschutz ist auch der Gemeinde Sarlhusen wichtig, denn dort wird ein Elektro-Carsharing geplant, um den ländlichen Raum mobil zu machen. Der Kreis Steinburg wird dabei unterstützt, den Radverkehr zu fördern. Er will eine Radkoordinierungsstelle einrichten, die zur Aufgabe hat, den Anteil des Radverkehrs zu erhöhen und die Bevölkerung für klimaneutrale Mobilität zu sensibilisieren.

Heike Koplin und Claudia Peschel konnten mit ihrer Idee die Mitgliederversammlung des Holsteiner Auenlandes überzeugen, zumal der Nasch- und Lehrpfad der frühen Umweltbildung dient und damit voll ins Förderkonzept der Aktivregion passt. 56.000 Euro wird er kosten, 65 Prozent davon übernimmt das Holsteiner Auenland. Voraussetzung allerdings ist, dass das Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume (LLUR) seine Zustimmung für die Schaffung des Weges gibt.

Überzeugt waren die Mitglieder der Aktivregion auch, weil der Naschpfad unter die große Überschrift „Nachhaltigkeit“ passt. Sie soll nämlich auch in der neuen, 2023 beginnenden Förderperiode der Schwerpunkt sein. Insbesondere ökologisch nachhaltige Mobilität und Ressourcenschutz sowie sozial nachhaltige Kinder- und Jugendförderung sollen in den nächsten fünf Jahren verstärkt im Holsteiner Auenland Beachtung finden. Das sieht das einstimmig beschlossene Strategiepapier für die nächste Förderperiode vor. Dieses muss nun vom Innenministerium genehmigt werden, damit auch in den nächsten fünf Jahren wieder EU-Gelder ins Holsteiner Auenland fließen.

Die Aktivregion verteil alljährlich Fördergelder aus zwei Quellen. Die nun beschlossenen Projekte bekommen EU-Mittel zugewiesen. Darüber hinaus gibt es das sogenannte Regionalbudget, das vom Land Schleswig-Holstein gestellt wird und nur für kleinere Vorhaben ausgeschüttet wird. Daraus wird in diesem Jahr beispielsweise eine Gedenkstätte auf dem Bad Bramstedter Friedhof angelegt, für Kinder von Zwangsarbeitern, die unter erbärmlichen Umständen in Wiemersdorf zu Tode kamen.