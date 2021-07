Fünf Neuinfektionen mit dem Coronavirus hat es seit Donnerstag im Kreis Segeberg gegeben. Das teilt die Verwaltung am Freitagnachmittag mit. Damit steigt die 7-Tage-Inzidenz, die am Vortag bei 4,7 gelegen hatte, auf jetzt 5,4. Es wird weiter keine Segebergerin und kein Segeberger wegen Corona in einem Krankenhaus versorgt.