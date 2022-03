Bad Segeberg

Einen Überblick über die aktuelle Lage im Kreis Segeberg erhalten Sie einmal täglich an dieser Stelle:

Corona-Fälle im Kreis Segeberg seit Beginn der Pandemie : 42.378 (Stand: 21.03.2022)

: 42.378 (Stand: 21.03.2022) Genesen : unbekannt (Stand: 28.02.12.2022)

: unbekannt (Stand: 28.02.12.2022) Corona-Infizierte aktuell : unbekannt (Stand: 28.02.2022)

: unbekannt (Stand: 28.02.2022) Todesfälle im Zusammenhang mit Corona : 248 (Stand 21.03.2022)

: 248 (Stand 21.03.2022) Im Krankenhaus : 25 (Stand: 21.03.2022)

: 25 (Stand: 21.03.2022) In Quarantäne/Absonderung : unbekannt (Stand: 28.02.2022)

: unbekannt (Stand: 28.02.2022) 7-Tage-Inzidenzwert laut RKI: 959,0 (Stand: 21.03.2022)

Lesen Sie auch: Aktuelle Corona-Zahlen für Schleswig-Holstein im Überblick

So ist die Corona-Lage im Kreis Segeberg am 21.3.2022

Erneut sind zwei Menschen im Kreis Segeberg nach einer Coronainfektion verstorben: ein 63 Jahre alter Mann und eine 86-Jährige, die in einer Pflegeeinrichtung gelebt hatte. Das teilt der Kreis Segeberg am Montag mit. Damit erhöht sich die Zahl der Verstorbenen mit oder an Covid-19 kreisweit auf 248.

636 neue Coronafälle wurden seit Freitag neu im Kreis Segeberg bestätigt, die Inzidenz sinkt am Montag wieder unter 1000 auf 959. Auch die Zahl der Patienten mit Corona im Krankenhaus nimmt ab. 25 sind es am Montag, sieben weniger als noch am Freitag. Allerdings werden nun sieben Erkrankte auf einer Intensivstation behandelt (+2).

Corona-Lage im Kreis Segeberg am 18.3.2022

Zwei Männer aus Segeberg sind mit oder an Covid-19 gestorben, teilt der Kreis am Freitag mit. Die Männer waren 82 und 85 Jahre alt. Damit erhöht sich die Zahl der Verstorbenen in der Corona-Pandemie auf 246.

Seit Donnerstag wurden 658 neue Coronainfektionen festgestellt. Die 7-Tage-Inzidenz im Kreis gibt das RKI mit 1096 an (1197,5). 32 Infizierte werden aktuell im Krankenhaus behandelt (-4 zum Vortag), davon fünf intensivmedizinisch (-2).

Corona-Lage im Kreis Segeberg am 17.3.2022

Vier Frauen mit Corona-Virus sind gestorben. Sie waren 84, 85, 88 und 90 Jahre alt und hatten alle in – unterschiedlichen – Pflegeeinrichtungen gelebt. Das teilte der Kreis Segeberg am Donnerstag mit. Damit sind bislang 244 Segeberger Opfer in der Epidemie geworden.

563 Menschen haben sich von Mittwoch auf Donnerstag nachweislich neu angesteckt. Die Gesamtzahl steigt damit auf 41.126. Weiterhin befinden sich 36 Patienten in Kliniken, darunter sieben auf Intensivstationen. Die Inzidenz ist leicht gefallen auf 1197,5 (1230,5).

Corona-Lage im Kreis Segeberg am 16.3.2022

Die Zahl der Verstorbenen an oder mit Covid-19 im Kreis Segeberg erhöht sich auf 240 am Mittwoch. Gestorben ist laut Kreissprecherin Sabrina Müller nun ein 48-Jähriger. Weitere Angaben machte sie mit Verweis auf den Datenschutz nicht.

680 neue Coronainfektionen wurden seit Dienstag kreisweit bestätigt. Die 7-Tage-Inzidenz steigt laut RKI auf 1230,5 an (Vortag: 1115). Binnen einer Woche wurden 2421 neue Ansteckungen nachgewiesen.

36 Personen (-14) werden aktuell wegen oder mit einer Coronainfektion im Krankenhaus behandelt, sieben davon (+2) intensivmedizinisch.

Corona-Lage im Kreis Segeberg am 15.3.2022

916 bestätigte Corona-Infektionen binnen eines Tages im Kreis Segeberg – das dürfte ein neuer Höchstwert sein in der bisherigen Pandemie. In den vergangenen sieben Tagen waren es 3198 neue Corona-Fälle, die Inzidenz steigt leicht auf 1150,3 nach Angaben des Robert-Koch-Instituts.

Eine 96-jährige Bewohnerin einer Pflegeeinrichtung hat die Coronainfektion nicht überlebt, meldet der Kreis Segeberg am Dienstag. Seit Pandemiebeginn sind nun 239 Menschen im Kreis mit oder an Covid-19 verstorben.

Zudem werden derzeit 50 Patienten mit Corona in Krankenhäusern behandelt, elf mehr als noch am Montag. Fünf davon werden intensivmedizinisch betreut (+2). Laut Kreissprecherin Sabrina Müller werden etwa 80 bis 85 Prozent der Klinikpatienten wegen einer Corona-Erkrankung behandelt.

Corona-Lage im Kreis Segeberg am 14.3.2022

Eine Frau im Alter von 84 Jahren ist an oder mit dem Coronavirus gestorben. Sie hatte nicht in einem Altenheim gelebt und ist das 238. Opfer in der Epidemie. 467 Segeberger haben sich über das Wochenende neu infiziert.

Damit wurden bislang 39.186 Menschen nachweislich angesteckt. 39 Patienten (-10) werden in Kliniken betreut, darunter weiterhin drei auf Intensivstationen. Die Inzidenz ist Freitag leicht gesunken auf 1145,3 (1182,3).

Corona-Lage im Kreis Segeberg am 11.3.2022

744 Neuinfektionen zählte die Kreisverwaltung am Freitag. Die Inzidenz stieg auf 1182,3 (1044,9). Einen neuen Rekord gibt es bei Klinikpatienten mit Coronavirus: 49 (+12). Weiterhin drei müssen intensivmedizinisch versorgt werden.

Nachweislich angesteckt haben sich bislang 38.737 Segeberger. Gestorben sind 237 Menschen an oder mit Coronavirus.

Corona-Lage im Kreis Segeberg am 10.3.2022

Eine 85 Jahre alte Frau ist an oder mit einem Coronavirus gestorben. Sie hatte nicht in einem Altenheim gelebt, teilte der Kreis Segeberg am Donnerstag mit. Die Frau ist das 237. Opfer der Epidemie.

Lesen Sie auch Schleswig-Holstein hält an Lockerungsplänen zum 20. März fest

784 Menschen haben sich innerhalb eines Tages neu infiziert. Insgesamt steckten sich schon 38.032 Segeberger an. 37 Patienten (+7) müssen in Kliniken behandelt werden, darunter drei (-1) auf Intensivstationen. Die Inzidenz blieb nahezu unverändert bei 1044,9 (1054,3).ger

Corona-Lage im Kreis Segeberg am 9.3.2022

Seit einigen Tagen steigt die Inzidenz. Einen großen Sprung machte sie am Mittwoch, auf 1054,3 (961,8). 620 Neuinfektionen wurden gezählt. Bislang sind es 37.392. Weiterhin werden 30 Patienten in Kliniken versorgt, darunter vier intensivmedizinisch. Gestorben sind bislang 236 Menschen an oder mit Coronavirus.

Corona-Lage im Kreis Segeberg am 8.3.2022

Zwei Frauen, die in Altenheimen lebten, haben sich mit dem Coronavirus angesteckt und sind gestorben. Sie wurden 77 und 86 Jahre alt. Damit hat die Epidemie bislang 236 Todesopfer gefordert.

725 Menschen haben sich neu angesteckt. 30 (-1) müssen in Kliniken versorgt werden, darunter vier (-1) auf Intensivstationen. Bislang infiziert haben sich 36.864 Segeberger. Die Inzidenz stieg stark an auf 961,8 (928,4).

Corona-Lage im Kreis Segeberg am 7.3.3022

Zwei weitere Segeberger sind über das Wochenende an oder mit dem Coronavirus gestorben. Eine 90-jährige Heimbewohnerin und ein 80 Jahre alter Mann sind die 233. und 234. Opfer während der Epidemie. 568 Neuinfektionen waren von Freitag bis Montag hinzugekommen.

Lesen Sie auch Corona im Kreis Segeberg: Virus breitet sich im Norden und Osten stark aus

Mittlerweile haben sich 36.295 Menschen angesteckt. Die Inzidenz blieb fast konstant bei 928,4 (925,9). 31 Menschen (-2) müssen in Kliniken behandelt werden, darunter weiterhin fünf auf Intensivstationen.

Corona-Lage im Kreis Segeberg am 4.3.2022

546 neue Fälle wurden am Freitag gemeldet, außerdem ein weiterer Todesfall. Mit oder an dem Coronavirus erlag ein 74 Jahre alter Mann. Er lebte nicht in einem Altenheim und ist das 232. Opfer der Epidemie. Insgesamt haben sich schon 35.656 Segeberger angesteckt.

33 Infizierte müssen derzeit in Kliniken behandelt werden, ein Patient weniger als am Donnerstag. Fünf werden auf Intensivstationen betreut. Die Inzidenz kletterte von 867,6 auf 925,9.

Corona-Lage im Kreis Segeberg am 3.3.2022

34 Menschen, die sich mit dem Coronavirus angesteckt haben, müssen am Donnerstag in Kliniken behandelt werden, vier weniger als am Mittwoch. Weiterhin fünf von ihnen liegen auf Intensivstationen. Unklar ist, ob Covid-19 ausschlaggebend ist oder eine andere Erkrankung.

433 neue Fälle wurden gezählt. Insgesamt haben sich damit 35.147 Segeberger von rund 280.000 infiziert. Die 7-Tage-Inzidenz stieg auf 867,6 (806,5). Gestorben an oder mit Coronavirus sind bislang 231 Menschen.

Corona-Lage im Kreis Segeberg am 2.3.2022

Fast 35.000 Segeberger und Segebergerinnen haben sich seit Beginn der Pandemie mit dem Coronavirus infiziert. Binnen 24 Stunden wurden am Mittwochnachmittag 685 weitere Infektionen bestätigt mittels Labortest.

Lesen Sie auch Diese Corona-Regeln gelten ab 3. März in SH

Wie viele Menschen im Kreis aktuell angesteckt sind, ist unklar, in den vergangenen sieben Tagen aber wurden dem RKI 2242 Neuinfektionen gemeldet. Die Inzidenz steigt wieder auf 806,5 (Vortag: 774,8).

In Krankenhäusern werden derzeit 38 Patienten (+2) mit einer Coronainfektion behandelt, davon fünf auf einer Intensivstation. Bisher sind 231 Menschen gestorben.

Corona-Lage im Kreis Segeberg am 1.3.2022

511 Segeberger haben sich nachweislich von Montag auf Dienstag neu mit dem Coronavirus infiziert. Die Zahl der aktuell Infizierten gibt der Kreis seit dieser Woche nicht mehr bekannt, wegen zu vieler noch zu bearbeitender Fälle und weil unklar ist, wer noch infiziert ist. Denn nicht mehr alle Genesenen fordern das entsprechende Zertifikat beim Kreis an.

Lesen Sie auch Corona-Impftermine mit Novavax ab Donnerstag für alle möglich

In Kliniken müssen derzeit 36 Patienten versorgt werden (-7), davon weiterhin fünf auf Intensivstationen. Gestorben an oder mit Coronavirus sind 231 Menschen. Insgesamt angesteckt seit Beginn der Epidemie vor zwei Jahren haben sich 34.138 Bürger von rund 280.000 im Kreis Segeberg. Die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 774,8 (775,5).

Corona-Lage im Kreis Segeberg am 28.2.2022

43 Corona-Infizierte werden aktuell in Krankenhäusern im Kreis Segeberg behandelt, vier mehr als noch am Freitag. Fünf von ihnen werden weiterhin intensivmedizinisch versorgt.

Gestiegen ist auch die Zahl der Toten im Zusammenhang mit der Pandemie. Wie der Kreis Segeberg am Montag mitteilt, ist eine 84-Jährige an oder mit Covid-19 gestorben. Sie hatte demnach keinen Bezug zu einem Pflegeheim. Sie ist das 231. Opfer der Pandemie im Kreis.

Die 7-Tage-Inzidenz in Segeberg ist über das Wochenende deutlich gesunken von 841,7 auf 775,5. Seit Freitagmittag wurden 402 neue Coronainfektionen per Labortest bestätigt. In den zurückliegenden Tagen waren es nach Angaben des RKI 2156 Neuinfektionen.

Lesen Sie auch Corona in Segeberg: 220 Infektionen allein in Wahlstedt – Inzidenz über 2000

Wie viele Menschen derzeit mit dem Coronavirus infiziert sind ist unterdessen nicht bekannt. Bis Freitag hatte der Infektionsschutz des Kreises noch Zahlen dazu genannt, allerdings stiegen diese stetig, zuletzt sogar auf über 13.000 – bei tendenziell sinkenden täglichen Neuinfektionen. Wie kann das sein?

„Positiv getestete Personen werden erst dann aus dem System gebucht und als genesen eingestuft, wenn das Genesenenzertifikat im Infektionsschutz bearbeitet worden ist“, erklärt Kreissprecherin Sabrina Müller auf Nachfrage die Diskrepanz. Allerdings fordern längst nicht mehr alle Infizierten dieses Zertifikat über den Kreis an. Auch seien wegen der „schieren Masse“ aktuell noch 1500 Fälle unbearbeitet.

Das heißt: Der Kreis weiß nicht, wie viele Menschen tatsächlich noch infiziert oder schon genesen sind. Die zuletzt genannten Zahlen zu den aktuell Infizierten seien demnach „nicht genau und haben keine Aussagekraft“, räumt Müller ein. Deshalb werde der Kreis dazu keine Angaben mehr machen.

Corona-Lage im Kreis Segeberg am 25.2.2022

352 neue Coronainfektionen wurden binnen eines Tages im Kreis Segeberg nachgewiesen, meldet der Kreis Segeberg am Freitag. Nun seien aktuell 13.242 Menschen (+183) kreisweit infiziert. Allerdings wird nicht klar, wie der Kreis diese Zahl berechnet, die seit mehreren Wochen stetig ansteigt – obwohl die täglichen Neuinfektionen weniger werden.

Das Robert-Koch-Institut meldet für den Kreis Segeberg eine 7-Tage-Inzidenz von 841,7 (Vortag: 838,8). In den vergangenen sieben Tagen wurden 2340 Infektionen aus Segeberg gemeldet.

39 Krankenhauspatienten (+1) sind derzeit mit dem Virus infiziert, auf einer Intensivstation müssen weiterhin fünf Coronainfizierte behandelt werden.

Corona-Lage im Kreis Segeberg am 24.2.2022

Zwei Männer im Alter von 87 und 89 Jahren, die in Heimen gelebt hatte, sind gestorben. Es handelt sich um die Fälle 229 und 230. Außerdem befinden sich 38 infizierte Menschen (+7) in Kliniken, darunter weiterhin fünf auf Intensivstationen.

Am Donnerstag wurden 451 neue Infektionen erfasst. Derzeit sind 13.059 Segeberger (+409) angesteckt, so viele wie nie. Insgesamt hat es bislang 32.911 Menschen im Kreis Segeberg erwischt. Die Inzidenz steigt weiter, auf 838,8 (790,6).

Corona-Lage im Kreis Segeberg am 23.2.2022

12.650 Segeberger sind derzeit mit dem Coronavirus infiziert – ein neuer Rekordwert. Am Mittwoch waren 526 Neuansteckungen hinzugekommen. 31 Menschen (+4) müssen in Kliniken behandelt werden, weiterhin fünf auf Intensivstationen.

Insgesamt haben sich bislang 32.466 Segeberger mit dem Coronavirus infiziert. 228 von ihnen waren gestorben. Die 7-Tage-Inzidenz stieg erneut deutlich an, auf 790,6 (700,7).

Corona-Lage im Kreis Segeberg am 22.2.2022

Mehr als jeder zehnte Bürger des Kreises Segeberg mit rund 280.000 Einwohnern hat sich bislang infiziert. Von Montag auf Dienstag kamen 570 neue Fälle hinzu. Insgesamt hatten damit 31.902 Menschen Kontakt mit dem Coronavirus. Aktuell sind 12.162 Segeberger angesteckt (+387). Das ist ein Höchststand.

Unverändert müssen 27 Patienten in Kliniken behandelt werden, darunter weiterhin fünf auf Intensivstationen. Bislang sind 228 Segeberger an oder mit Coronavirus gestorben. Die Inzidenz kletterte auf 700,7 (652,9).

Corona-Lage im Kreis Segeberg am 21.2.2022

Zwei Frauen sind über das Wochenende an oder mit dem Corona-Virus gestorben. Sie waren 82 und 89 Jahre alt und hatten in einem Pflegeheim gelebt. Sie sind die Corona-Opfer 227 und 228. 396 Menschen haben sich von Freitag bis Montag neu infiziert, deutlich weniger als an den Wochenenden zuvor.

Die 7-Tage-Inzidenz sank auf 652,9, nach 746,7 am Freitag. Allerdings wurde bei den aktuell Infizierten ein neuer Höchststand gemeldet. 11.775 Segeberger (+379) sind derzeit angesteckt. Von ihnen müssen 27 (+3) in Kliniken behandelt werden, darunter weiterhin fünf auf Intensivstationen. Bislang haben sich 31.282 Menschen infiziert.

Corona-Lage im Kreis Segeberg am 18.2.2022

Noch immer steigt die Zahl der aktuell Infizierten im Kreis Segeberg. 11.396 Menschen haben sich derzeit gleichzeitig mit dem Coronavirus angesteckt, meldet der Kreis Segeberg am Freitag. Das sind 127 mehr als am Donnerstag. Innerhalb eines Tages wurden 286 neue Infektionen nachgewiesen. Die 7 Tage-Inzidenz steigt leicht auf 746,7. Der bundesweite Schnitt liegt fast doppelt so hoch.

In Segeberger Krankenhäusern werden nun 24 infizierte Personen (+3) behandelt, fünf (+1) davon werden intensivmedizinisch versorgt. Die Zahl der bisher Verstorbenen ist unverändert bei 226.

Corona-Lage im Kreis Segeberg am 17.2.2022

11.269 Segeberger und Segebergerinnen sind inzwischen nachweislich mit dem Coronavirus infiziert, 294 mehr als am Vortag. Am Donnerstag hat der Kreis 415 neue Ansteckungen gemeldet. Die 7-Tage-Inzidenz sinkt aber wieder auf 741,1 laut Robert-Koch-Institut (Vortag: 812,9).

Lesen Sie auch Corona-Regeln: Das gilt aktuell in SH und ab dem 19. Februar

Seit Pandemiebeginn wurden kreisweit 30.531 Infektionen registriert. Gestorben sind 226 Menschen. Den jüngsten Todesfall nach einer Coronainfektion meldet der Kreis am Donnerstag. Verstorben ist eine 87-Jährige Frau. Sie hatte keinen Bezug zu einer Pflegeeinrichtung.

Im Krankenhaus werden 21 Menschen behandelt (-1), davon vier (+2) auf einer Intensivstation.

Corona-Lage im Kreis Segeberg am 16.2.2022

Am Mittwoch wurden 441 Neuinfektionen registriert. Mittlerweile sind es insgesamt 30.154 Fälle. Aktuell angesteckt sind 10.975 Segeberger (+229 zu Dienstag). Von diesen müssen 22 (+1) in Kliniken behandelt werden, darunter zwei (+1) auf Intensivstationen.

Lesen Sie auch Neue Corona-Regeln: So müssen Infizierte im Kreis Segeberg jetzt handeln

Die 7-Tage-Inzidenz ist wieder leicht gestiegen auf 812,9 (782,7). Gestorben an oder mit dem Coronavirus sind unverändert 225 Menschen.

Corona-Lage im Kreis Segeberg am 15.2.2022

Beinahe täglich meldet der Kreis Segeberg Todesfälle nach einer Coronainfektion. Dieses Mal ist ein 85-Jähriger gestorben, er hatte in einer Pflegeeinrichtung gelebt. Damit steigt die Zahl der Pandemieopfer im Kreis Segeberg am Dienstag auf 225.

Unverändert bleibt die Lage in den Krankenhäusern. Weiterhin werden 21 Infizierte in Kliniken behandelt kreisweit, davon einer intensivmedizinisch, teilt der Kreis Segeberg mit.

Lesen Sie auch Daniel Günther zu Corona-Lockerungen: Maskenpflicht könnte zu Ostern fallen

Dagegen steigt die Zahl der bestätigten Infizierten weiter an: 10.746 Personen sind es derzeit in Segeberg, 395 mehr als am Montag. Binnen eines Tages wurden insgesamt 528 neue Fälle im Labor bestätigt. Ein großer Teil der Infektionen wird in den Schulen festgestellt. 99 Fälle, davon drei Lehrkräfte, meldet das Land mit einem Tag Verspätung aus Segeberg.

Die Inzidenz steigt wieder. Sie liegt laut RKI am Dienstag bei 782,7 (Vortag: 710).

Corona-Lage im Kreis Segeberg am 14.2.2022

10.351 Menschen im Kreis Segeberg sind derzeit nachweislich mit dem Coronavirus infiziert, so viele wie nie zuvor. Trotzdem sinken die täglichen Neuinfektionen und damit auch die Inzidenz. Über das Wochenende wurden 515 Ansteckungen mit dem Coronavirus bestätigt. Am Montag gibt das RKI die 7-Tage-Inzidenz mit 710,4 an – am Freitag lag der Wert noch bei 856.

Allerdings meldet der Kreis Segebeg auch zwei weitere Todesfälle im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie. „Verstorben sind zwei Frauen, 104 und 97 Jahre alt“, teilt Kreissprecherin Sabrina Müller am Montag mit. „Beide lebten in einer Pflegeeinrichtung.“ Damit sind nun 224 Menschen aus dem Kreis Segeberg nach einer Coronainfektion gestorben.

In den Krankenhäusern ist die Lage fast unverändert. 21 Infizierte werden hier aktuell behandelt (+1 seit Freitag), intensivmedizinisch muss davon eine Person behandelt werden.

Corona-Lage im Kreis Segeberg am 11.2.2022

Drei Menschen sind binnen eines Tages im Kreis Segeberg an oder mit Covid-19 verstorben. Wie der Kreis Segeberg am Freitag meldet, handelt es sich dabei um einen 91-Jährigen sowie eine 82 Jahre alte Frau, die in einem Pflegeheim gelebt hatten. Außerdem ist ein 92-Jähriger gestorben, der keinen Bezug zu einem Seniorenheim hatte.

„Zwei der verstorbenen Personen waren dreimal geimpft, eine ungeimpft“, teilt Kreissprecherin Sabrina Müller mit. Seit Beginn der Pandemie vor zwei Jahren erhöht sich die Zahl der Toten auf 222.

Lesen Sie auch Corona in SH: Zweiter Booster – Wer sich zum vierten Mal impfen lassen sollte

20 infizierte Personen (Vortag: 21) werden zudem in Krankenhäusern im Kreis Segeberg behandelt, davon eine intensivmedizinisch.

Insgesamt sind kreisweit 9910 Personen registriert (+237), die nachweislich mit dem Coronavirus infiziert sind. 379 neue Infektionen wurden von Donnerstag auf Freitag bestätigt. Die Inzidenz sinkt weiter auf 856,1 (Vortag: 896).

Corona-Lage im Kreis Segeberg am 10.2.2022

Eine 68-Jährige ist das 219. Corona-Opfer im Kreis Segeberg. Sie hatte keinen Bezug zu einer Pflegeeinrichtung, teilt Kreissprecherin Sabrina Müller am Donnerstag mit.

9673 Corona-Infizierte sind dem Infektionsschutz aktuell bekannt – 365 mehr als noch am Mittwoch. Binnen 24 Stunden wurden 500 Ansteckungen mittels Labortest bestätigt. 49 Infektionen meldet das Land am Donnerstag aus den Schulen im Kreis Segeberg. Die Inzidenz sinkt erstmals seit mehreren Wochen wieder unter 900, liegt nun bei 896.

Auch die Anzahl der Krankenhauspatienten, die mit dem Virus infiziert sind, wird weniger: 21 sind es am Donnerstag (Vortag: 24). Eine Person davon wird weiterhin intensivmedizinisch behandelt.

Corona-Lage im Kreis Segeberg am 9.2.2022

9308 Menschen im Kreis Segeberg sind aktuell mit dem Coronavirus infiziert, 420 mehr am Vortag. Seit Dienstagnachmittag wurden 541 neue Ansteckungen durch einen Labortest bestätigt. 30 neue Infektionen meldet das Land aus den Schulen, darunter eine betroffene Lehrkraft.

Minimal gesunken ist die Zahl der infizierten Patienten in Krankenhäusern. 24 Menschen (-1) werden dort am Mittwoch noch behandelt. Auf einer Intensivstation liegt nur noch ein Coronapatient (-1).

Die 7-Tage-Inzidenz gibt das RKI mit 915,1 an, ein deutlicher Rückgang. Tags zuvor lag sie noch bei 975. Der Wert schwankt allerdings täglich.

Corona-Lage im Kreis Segeberg am 8.2.2022

Nach 549 neu bestätigten Corona-Infektionen im Kreis Segeberg binnen 24 Stunden, sind aktuell nun 8888 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Aus den Schulen im Kreis Segeberg meldet das Land am Dienstag 49 positive Coronatests bei Schülern und Schülerinnen – allerdings mit einem Tag Verzögerung. Die 7-Tage-Inzidenz steigt wieder von 932 auf 975,5.

In den Krankenhäusern werden aktuell 25 Patienten mit einer Coronainfektion behandelt, 7 weniger als noch am Montag. Aber nur zwei Menschen von ihnen müssen intensivmedizinisch behandelt werden.

Zudem korrigiert der Kreis Segeberg am Dienstag die Zahl der Verstorbenen von 219 auf 218. Sprecherin Sabrina Müller erklärt: „Grund ist eine fehlerhafte Meldung an den Infektionsschutz.“

Corona-Lage im Kreis Segeberg am 7.2.2022

Vier neue Todesfälle im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie hat es über das Wochenende im Kreis Segeberg gegeben. Zwei Männer, 98 und 94 Jahre alt, sowie eine 95-jährige Frau lebten in einem Pflegeheim. Das vierte Todesopfer, eine 94-Jährige, hatte keinen Bezug zu einer Pflegeeinrichtung, teilt der Kreis Segeberg mit. Damit erhöht sich die Zahl der Verstorbenen in Folge der Pandemie auf 219.

Drei der vier Senioren sind gestorben, obwohl sie sich gegen Covid-19 hatten impfen lassen. Zwei der Betroffenen waren drei Mal geimpft, eine Person immerhin zwei Mal. „Bei einer ist der Impfstatus unbekannt“, sagt Kreissprecherin Sabrina Müller.

Gestiegen ist die Zahl der Corona-Patienten im Krankenhaus. 32 Infizierte liegen nun in Klinken, drei mehr als noch Ende vergangener Woche. Auf einer Intensivstation werden aber nur zwei von ihnen behandelt – wie schon am Freitag.

8529 Menschen sind aktuell nachweislich mit dem Coronavirus infiziert – das sind 311 weniger als noch am Freitag. Seit Freitag wurden 485 Neuinfektionen per Labortest bestätigt. Die 7-Tage-Inzidenz sinkt auf 932,4 laut Robert-Koch-Institut. Am Freitag lag der Wert noch bei 1005.

Corona-Lage im Kreis Segeberg am 4.2.2022

Eine 79-jährige Frau ist das 215. Todesopfer der Corona-Pandemie im Kreis Segeberg. Wie die Verwaltung mitteilt, hatte die Frau keinen Bezug zu einer Pflegeeinrichtung.

Unverändert ist die Belegung in den Kliniken mit Corona-Patienten. 29 Infizierte werden derzeit in Krankenhäusern behandelt, zwei davon intensivmedizinisch.

8840 Menschen (+254 zum Vortag) im Kreis haben sich nachweislich mit dem Virus angesteckt derzeit. Seit Donnerstag sind 704 weitere Infektionen per Labortest nachgewiesen worden. Die Inzidenz ist erneut vierstellig und klettert auf 1005,7 (von 955).

Corona-Lage im Kreis Segeberg am 3.2.2022

Mit 29 Coronapatienten in Krankenhäusern sinkt die Zahl der Hospitalisierten im Kreis Segeberg am Donnerstag. Am Vortag waren es noch 37 gewesen. Zwei Menschen müssen intensivmedizinische betreut werden.

Allerdings gibt es einen weiteren Todesfall. Nach Angaben der Kreisverwaltung verstarb eine 89-Jährige mit oder an Covid-19. Sie hatte keinen Bezug zu einer Pflegeeinrichtung.

Die Infektionszahlen unterdessen bleiben weiterhin hoch. Die 7-Tage-Inzidenz steigt auf 966,9 (Vortag: 932). Binnen eines Tages wurden 719 Coronainfektionen per Labortest bestätigt, meldet der Kreis am Donnerstag. Aktuell haben sich 8586 Menschen kreisweit nachweislich angesteckt (+231).

Aus den Schulen meldet das Land 94 neue Infektionen, 88 bei Schülerinnen und Schülern, sechs bei Lehrkräften.

Corona-Lage im Kreis Segeberg am 2.2.2022

Erneut ist ein Mensch im Kreis Segeberg nach einer Corona-Infektion gestorben. Eine 68-jährige Bewohnerin eines Pflegeheims hat die Erkrankung nicht überlebt, teilt der Kreis Segeberg am Mittwoch mit. Damit steigt die Zahl der Verstorbenen mit oder an Corona auf 213.

Erhöht hat sich auch die Anzahl der Krankenhauspatienten. 37 Menschen (+4 zum Vortag) liegen nun infiziert in Kliniken des Kreises. Drei von ihnen werden intensivmedizinisch betreut (+1).

Aktuell sind im Kreis 8355 Menschen (+215) bekannt, die nachweislich mit dem Coronavirus infiziert sind. Allein am Mittwoch kamen 594 neue positive Test-Ergebnisse hinzu. Die Dunkelziffer dürfte wohl deutlich höher liegen, da der Infektionsschutz kaum noch Kontakte nachverfolgt. Aus den Schulen im Kreis meldet das Land am Mittwoch 61 positive Coronatests, fünf davon von Lehrkräften.

Laut Robert-Koch-Institut liegt die Inzidenz derzeit bei 932,7 im Kreis Segeberg. Bundesweit liegt sie bei über 1200.

Corona-Lage im Kreis Segeberg am 1.2.2022

8140 Menschen im Kreis Segeberg sind derzeit nachweislich mit Corona infiziert, teilt der Kreis Segeberg am Dienstagnachmittag mit. Das sind 203 mehr als am Montag. Binnen eines Tages wurden 659 Ansteckungen neu nachgewiesen. Die Inzidenz ist nahezu unverändert bei 903,6.

Die Zahl der Infizierten im Krankenhaus steigt um drei auf 33. Zwei von ihnen werden auf Intensivstationen behandelt (-2). Die Zahl der Verstorbenen ist unverändert bei 212.

Aus den Schulen meldet das Land 56 Neuinfektionen bei Schülern und Schülerinnen mit einem Tag Verzögerung. Zudem sind fünf Lehrkräfte positiv getestet.

Corona-Lage im Kreis Segeberg am 31.1.2022

556 Menschen im Kreis Segeberg haben sich von Freitag bis Montag nachweislich neu infiziert, und damit insgesamt 23.929. Fünf Männer im Alter zwischen 81 und 91 Jahren sind gestorben. Einer von ihnen lebte in einem Heim. Bislang gibt es 212 Corona-Opfer.

Lesen Sie auch Niedergelassene Ärzte in SH: Fast drei Millionen Schutzimpfungen gegen das Coronavirus

Derzeit angesteckt sind 7937 Menschen (-219). Von ihnen müssen 30 in Kliniken versorgt werden (-4), darunter vier (+2) auf Intensivstationen. Die Inzidenz sank auf 902,1 (1059,3).

Corona-Lage im Kreis Segeberg am 28.1.2022

647 Segeberger haben sich von Donnerstag auf Freitag nachweislich neu mit dem Coronavirus angesteckt. Insgesamt sind es mittlerweile 23.351, und aktuell 8156 (+247). 34 Infizierte (+6) müssen in Kliniken behandelt werden, darunter zwei auf Intensivstationen.

Lesen Sie auch Darum stimmen die Corona-Zahlen in Schleswig-Holstein oft nicht

Gestorben sind bislang 207 Segeberger an oder mit Coronavirus. Die 7-Tage-Inzidenz bewegt sich auf stabilem Niveau mit 1059,3 (1068,7). Daten zu Genesenen und zu Menschen in Quarantäne gibt der Kreis Segeberg derzeit nicht bekannt.

Corona-Lage im Kreis Segeberg am 27.1.2022

22.767 Segeberger haben sich bislang mit dem Coronavirus infiziert. Am Donnerstag waren 542 neue Fälle hinzugekommen. Derzeit angesteckt sind 7909 (+193). 28 von ihnen (+2) müssen in Kliniken behandelt werden, darunter weiterhin zwei auf Intensivstationen.

Gestorben sind 207 Segeberger. Die 7-Tage-Inzidenz gibt das Robert Koch-Institut mit 1068,7 an (974,4). Das liegt knapp über dem Bundesdurchschnitt. Zu der Zahl der Genesenen und der Menschen in Quarantäne macht der Kreis Segeberg derzeit keine Angaben.

Corona-Lage im Kreis Segeberg am 26.1.2022

Zwei Männer sind an oder mit dem Coronavirus gestorben. Sie waren 86 und 92 Jahre alt, teilte der Kreis am Mittwoch mit. Sie lebten nicht in einer Pflegeeinrichtung. Sie sind das 206. und 207. Opfer in der Epidemie. In Kliniken behandelt werden derzeit 26 Covid-19-Patienten (+5 zu Dienstag). Zwei von ihnen (-1) müssen auf Intensivstationen versorgt werden.

Lesen Sie auch Impfpflicht in Segeberg: Ungeimpfte dürfen unter Umständen weiterarbeiten

Am Mittwoch wurden 707 Neuinfektionen registriert. Damit sind aktuell 7716 Menschen mit Corona infiziert (+297). Das ist jeder 36. Bürger des Kreises Segeberg. Insgesamt wurden 22.274 Menschen angesteckt. Die Inzidenz gibt das Robert Koch-Institut mit 974,4 an (986,3). Zahlen zu Genesenen und Menschen in Quarantäne nennt der Kreis Segeberg derzeit nicht.

Corona-Lage im Kreis Segeberg am 25.1.2022

Obwohl sich mit Corona infizierte Menschen nicht mehr beim Gesundheitsamt des Kreises Segeberg melden müssen und die Behörden darauf setzen, dass sich Betroffene eigenverantwortlich in Quarantäne begeben, bleiben die Zahlen der täglich bestätigten Fälle hoch: 692 Corona-Infektionen kreisweit wurden am Dienstag per Labortest bestätigt und vom Kreis gemeldet.

Damit sind nun 7419 Segeberger und Segebergerinnen bekannt, die aktuell nachweislich mit dem Coronavirus angesteckt sind – 332 mehr als am Vortag. Das Robert-Koch-Institut meldet am Dienstag eine Inzidenz von 986,3, etwas höher als am Montag (945).

Lesen Sie auch Demo von Impfbefürwortern und Gegnern der Corona-Maßnahmen in Bad Segeberg

Mit einem Tag Verzögerung meldet das Land Schleswig-Holstein die Infektionszahlen aus den Schulen. Im Kreis Segeberg sind binnen eines Tages 98 positive Tests dazugekommen. Betroffen sind 96 Kinder und zwei Lehrkräfte. Inzwischen gilt auch seit einigen Tagen eine Grundschule als „eingeschränkt“ im Schulbetrieb. Womöglich sind hier einzelne Klassen in Quarantäne. Das Bildungsministerium äußert sich auf Anfrage „grundsätzlich“ nicht dazu, um welche Schule es sich handelt und beruft sich dabei auf den Datenschutz.

In den Kliniken im Kreis Segeberg ist die Lage kaum verändert: 21 Menschen (-1) werden derzeit mit einer Coronainfektion in Krankenhäusern behandelt, davon drei (+1) auf einer Intensivstation. Verstorben sind bisher insgesamt 205 Personen.

Corona-Lage im Kreis Segeberg am 24.1.2022

Von Freitag bis Montag wurden 639 neue Infektionen im Kreis Segeberg registriert. Angesteckt haben sich bislang 21.073 Bürger, aktuell sind es 7087 (+261). Eine 86 Jahre alte Frau ist am oder mit Coronavirus gestorben. Sie lebte in keiner Pflegeeinrichtung und ist das 205. Opfer der Pandemie.

Lesen Sie auch Schon 15.000 Impfungen im Ohland-Park Kaltenkirchen

22 Infizierte (+7) müssen in Kliniken versorgt werden, darunter zwei (+1) auf Intensivstationen. Die 7-Tage-Inzidenz ist etwas zurückgegangen, auf 944,9 (1108,6). Zu der Zahl der Genesenen und Menschen in Quarantäne macht der Kreis derzeit keine Angaben.

Corona-Lage im Kreis Segeberg am 21.1.2022

Es gibt erneut einen Todesfall. Gestorben ist nach Kreisangaben ein 79-jähriger Mann. Damit steigt die Anzahl der Verstorbenen mit oder an Corona am Freitag auf 204. Leicht gesunken ist die Zahl der Coronapatienten in Krankenhäusern: 15 werden dort derzeit behandelt (-2 im Vergleich zum Vortag), davon eine Person auf einer Intensivstation, teilt Kreissprecherin Sabrina Müller mit.

Lesen Sie auch Manche Segeberger Gastronomen leiden unter Corona-Regeln – Lockdown durch die Hintertür

Insgesamt wurden 601 neue Corona-Infektionen im Laufe eines Tages per Labortest bestätigt. Damit haben sich inzwischen 20.318 Menschen kreisweit mit dem Virus infiziert seit Pandemiebeginn. Wegen der hohen Ansteckungsfälle sind derzeit 7131 Segeberger infiziert (+305). Die Inzidenz sinkt leicht auf 1108 nach RKI-Angaben. Damit ist der Kreis Segeberg nicht mehr der am stärksten betroffene Landkreis bundesweit, steht nun auf Rang 30.

Das Land meldet zudem 54 neue Infektionen bei Schülern im Kreis Segeberg und vier bei Lehrkräften – allerdings mit einem Tag Verzug.

Corona-Lage im Kreis Segeberg am 20.1.2022

Das 203. Corona-Todesopfer ist ein 68 Jahre alter Mann. Er lebte nicht in einer Pflegeeinrichtung. Von den sieben zuletzt Verstorbenen waren zwei vollständig geimpft, eine Person unvollständig geimpft und vier Menschen ungeimpft, teilte der Kreis Segeberg mit.

Lesen Sie auch Das sagt der Kieler Virologe Fickenscher zur Corona-Impfpflicht

578 Segeberger haben sich, Stand Donnerstag, neu infiziert. Aktuell angesteckt sind 6826 Segeberger (+443). Die Zahl der Klinikpatienten sank allerdings auf 17 (-3), darunter ist weiterhin ein Patient oder eine Patientin auf einer Intensivstation. Die 7-Tage-Inzidenz stieg auf 1114,7 (1012,6). Das ist Rang zehn und der höchste Wert aller Landkreise in Deutschland.

71 Schüler hatten am Mittwoch einen positiven PCR-Test, und vier Lehrkräfte. Das Land teilt diese Daten immer mit einem Tag Verzug mit.

Corona-Lage im Kreis Segeberg am 19.1.2022

Der Kreis Segeberg liegt bei den Inzidenzen unter allen Landkreisen in Deutschland auf Platz eins, hinter mehreren Städten insgesamt auf Rang 14. Die 1000-Grenze wurde am Mittwoch überschritten: 1012,6 (979,8). 2815 Menschen hatten sich in den vergangenen sieben Tagen neu angesteckt.

Lesen Sie auch Auf den Geriatrie-Stationen: Corona-Ausbruch im Krankenhaus Neumünster

Derzeit infiziert sind 6383 (+613). 20 von ihnen (+1) werden in Kliniken betreut, darunter weiterhin eine Person auf einer Intensivstation. Bislang verstorben an oder mit Corona sind unverändert 202 Segeberger.

Über Genesene und die Zahl der Menschen in Quarantäne konnte der Kreis keine Angaben machen. In den Schulen sind 64 Schüler und zwei Lehrkräfte am Dienstag positiv PCR-getestet worden. Am Montag waren es 104 Schüler und fünf Lehrkräfte gewesen. Die Daten des Landes kommen immer mit einem Tag Verzug.

Corona-Lage im Kreis Segeberg am 18.1.2022

Erneut sind im Kreis Segeberg zwei Menschen an oder mit Corona gestorben: eine 59-jährige Frau und ein 69-jähriger Mann, der in einem Pflegeheim gewohnt hatte, teilt der Kreis Segeberg mit. Damit erhöht sich die Zahl der Verstorbenen an oder mit Covid-19 auf 202.

Außerdem wurden bis 14 Uhr am Dienstagnachmittag 697 neue Corona-Infektionen durch einen PCR-Test bestätigt. Aktuell sind 5770 Personen mit Corona infiziert – 572 mehr als am Vortag. Die 7-Tage-Inzidenz steigt laut RKI auf 980 im Kreis Segeberg – der Bundesschnitt liegt derzeit bei 553.

Im Krankenhaus werden nun 19 Menschen behandelt (+5), davon einer intensivmedizinisch. Wie viele Menschen derzeit in Quarantäne sind, kann der Kreis nicht sagen.

Corona-Lage im Kreis Segeberg am 17.1.2022

Die Zahl der Verstorbenen mit und an Corona im Kreis Segeberg ist auf 200 gestiegen, wie der Kreis am Montag mitteilt. „Verstorben sind ein 59 Jahre alter Mann ohne Bezug zu einer Pflegeeinrichtung sowie eine 91 Jahre alte Frau, die in einem Pflegeheim gelebt hat“, sagt Sprecherin Sabrina Müller. Weitere Angaben zu den Verstorbenen macht der Kreis nicht.

Lesen Sie auch Gedenken an Corona-Opfer in Kaltenkirchen mit Menschenkette am Mittwoch

14 Infizierte liegen derzeit in Kliniken im Kreis, einer mehr gegenüber Freitag. Zwei von ihnen werden intensivmedizinisch betreut (-2).

727 neue Infektionen wurden seit Freitag kreisweit bestätigt bis 14 Uhr am Montag. Damit steigt die Zahl der aktuell Infizierten auf 5198, das sind 319 Betroffene mehr als am Freitag. Die 7-Tage-Inzidenz sinkt laut Robert Koch-Institut von fast 960 auf nun 877. In den zurückliegenden Tagen wurde bei 2438 Menschen kreisweit eine Coronaansteckung nachgewiesen.

Unter Segeberger Schülern wurden zuletzt 48 neue Infektionen gemeldet vom Land mit einem Schultag Verzögerung, auch eine Lehrkraft ist demnach neu infiziert. Aussagen darüber, wie viele Menschen gerade in Quarantäne sind, kann der Kreis derzeit nicht machen.

Corona-Lage im Kreis Segeberg am 14.1.2022

Die Inzidenz stieg auf 959,7 am Freitag. Das ist der höchste Wert aller Landkreise in Deutschland, und Platz sieben nach mehreren Städten. Der Kreis Segeberg zählte bis Freitag 14 Uhr innerhalb eines Tages 420 neue Infektionen (Vergleich zu Donnerstag: -75). Insgesamt sind es damit 17.031 Fälle.

Lesen Sie auch Kreis Segeberg hebt Quarantäne für afghanische Ortskräfte in Bad Segeberg auf

Aktuell sind 4879 Segeberger infiziert (+244). 13 von ihnen (-4) werden in Kliniken behandelt, darunter weiterhin vier Patienten auf Intensivstationen. 198 Menschen sind bislang an oder mit Coronavirus gestorben. Das Bildungsministerium teilte mit, am Donnerstag seien bei 44 Schülern und drei Lehrkräften die PCR-Tests positiv ausgefallen. Die Daten werden immer mit einem Tag Verzug gemeldet.

Corona-Lage im Kreis Segeberg am 13.1.2022

495 neue Fälle wurden von Mittwoch bis Donnerstag gezählt, teilte der Kreis Segeberg mit, der nach zehn Tagen Pause wegen Überlastung nun wieder Tagesberichte veröffentlicht. Ein 84-jähriger Mann ist an oder mit Corona gestorben. Er hatte keinen Bezug zu einem Altenheim. Er ist das mittlerweile 198. Opfer.

Lesen Sie auch Neue Impfaktionen, weniger Infektionen an Schulen – aber Inzidenz bei 906

17 Menschen werden in Kliniken versorgt, darunter vier auf Intensivstationen. Neue Zahlen zu Genesenen und Menschen in Quarantäne gibt es noch nicht. Bislang haben sich 16.630 Segeberger infiziert. Laut Robert Koch-Institut stieg die Inzidenz von 726,6 auf 905,7.

Corona-Lage im Kreis Segeberg am 12.1.2022

Auf mittlerweile 726,6 ist die 7-Tage-Inzidenz im Kreis Segeberg geklettert. 2020 Segeberger haben sich allein in den vergangenen Tagen neu infiziert. Insgesamt sind es bislang 14.987.

Neue Todesfälle gab das staatliche Robert Koch-Institut nicht bekannt. Bislang gab es 197. Die Kreisverwaltung Segeberg veröffentlicht seit Anfang Januar keine täglichen Berichte mehr. Um der Flut der vielen Fälle Herr zu werden, hat der Kreis mittlerweile Hilfe von der Bundeswehr und dem Technischen Hilfswerk erhalten.

Corona-Lage im Kreis Segeberg am 11.1.2022

Neue Rekordzahlen im Kreis Segeberg: die 7-Tage-Inzidenz kletterte nach Angaben des Robert Koch-Instituts auf 548,5. In den vergangenen sieben Tagen hätten sich 1525 Segeberger neu angesteckt. Zwei Coronafälle wurden auch aus dem Propsteialtenheim in Bad Segeberg bekannt. Den beiden infizierten Bewohnerinnen soll es gut gehen.

Lesen Sie auch Schulstart in Segeberg – Wegen schwieriger Coronazeit: So werden Schülern die Prüfungen erleichtert

Der Kreis Segeberg veröffentlicht weiterhin keine tagesaktuellen Übersichten. Eine Sprecherin bestätigte aber, dass eine Frau im Alter von 79 Jahren an oder mit Coronavirus gestorben ist. Sie hatte in keinem Pflegeheim gelebt. Sie ist das 197. Epidemie-Opfer.

Corona-Lage im Kreis Segeberg am 10.1.2022

Der Kreis Segeberg gibt weiterhin wegen zu vieler Fälle keine belastbaren Daten zur aktuellen Coronalage heraus, vermutlich erst Ende der Woche wieder. Das staatliche Robert Koch-Institut veröffentlicht Zahlen, aber mit Einschränkungen. Demnach haben sich innerhalb der vergangenen sieben Tage im Kreis Segeberg 990 Menschen neu infiziert.

Die Inzidenz für Montag wurde mit 356,1 angegeben. Am Sonnabend hatte sie sogar bei 406,8 gelegen mit 1131 neuen Infektionen in der Woche zuvor, am Sonntag bei 393,2 mit 1093 neuen Ansteckungen. Gestorben in der Epidemie sind unverändert 196 Menschen.

Corona-Lage im Kreis Segeberg am 7.1.2022

671 Segeberger haben sich innerhalb der vergangenen sieben Tage mit dem Coronavirus angesteckt. Die Inzidenz stieg auf 241,4 (223,7). Das geht aus Zahlen des Robert Koch-Instituts von Freitag früh hervor.

Der Kreis Segeberg veröffentlicht wegen Überlastung derzeit keine täglichen Daten. Bislang haben sich 13.064 Menschen infiziert. 196 Menschen sind in der Epidemie an oder mit dem Coronavirus gestorben, zuletzt ein 56-Jähriger ohne Bezug zu einer Pflegeeinrichtung.

Corona-Lage im Kreis Segeberg am 6.1.2022

Nach Angaben des Robert Koch-Instituts ist die Inzidenz im Kreis Segeberg stark gesunken, von rund 245 auf 223,7 am Donnerstag. 622 neue Fälle wurden innerhalb der vergangenen sieben Tage gezählt. 12.742 Segeberger haben sich demnach bislang infiziert.

Die Infektionszahlen für den Kreis sind allerdings weiterhin nicht korrekt und dürften höher liegen, denn der Infektionsschutz des Kreises Segeberg ist überlastet und kann nur unvollständige Daten melden. Beim am Mittwoch gemeldeten 196. Todesfall in der Epidemie handelt es sich um einen Mann, 56 Jahre alt, ohne Bezug zu einer Pflegeeinrichtung.

Corona-Lage im Kreis Segeberg am 5.1.2022

Das Robert-Koch-Institut meldet für den Kreis Segeberg am Mittwoch eine Inzidenz von 244,6 und 680 Coronafälle in den vergangenen sieben Tagen. Die Infektionszahlen für den Kreis sind allerdings weiterhin nicht korrekt und dürften deutlich höher liegen, denn der Infektionsschutz ist überlastet und kann nur unvollständige Daten melden.

Gestiegen ist jedoch laut RKI die Zahl der Verstorbenen im Kreis Segeberg auf 196 (+1).

Corona-Lage im Kreis Segeberg am 4.1.2022

Laut Robert-Koch-Institut ist die Zahl der Verstorbenen an oder mit Corona im Kreis Segeberg auf 195 gestiegen. Der Kreis Segeberg bestätigt die beiden Fälle am Dienstag: So ist bereits am 20. Dezember eine 38-jährige Frau verstorben mit einer Coronainfektion. Sie sei vorerkrankt gewesen, teilt Kreissprecherin Sabrina Müller auf Nachfrage mit. An Neujahr sei zudem eine 71-Jährige gestorben.

Die für den Kreis Segeberg an das RKI übermittelten Fallzahlen sind weiterhin nicht aussagekräftig. Der Infektionsschutz ist derzeit mit Hunderten Positivmeldungen im Rückstand, die Kontaktnachverfolgung wurde weitgehend eingestellt. Die tatsächliche Inzidenz dürfte weit höher liegen als 226, die das RKI derzeit für den Kreis Segeberg ausweist.

Corona-Lage im Kreis Segeberg am 3.1.2022

Angesichts stark steigender Corona-Zahlen und insbesondere der Omikron-Fälle im Kreis Segeberg, hat der Infektionsschutz des Kreises den Überblick verloren über das Infektionsgeschehen und ist überfordert. Die Maßnahmen zur Kontaktnachverfolgung wurden deshalb auf das Notwendigste reduziert, auch tägliche Zahlen für die Öffentlichkeit gibt der Kreis Segeberg bis auf Weiteres nicht mehr heraus.

Corona-Lage im Kreis Segeberg am 30.12.2021

Seit mehreren Tagen hintereinander meldet der Kreis Segeberg Corona-Neuinfektionen im dreistelligen Bereich. Auch am Donnerstag sind es wieder 158 bestätigte Coronafälle.

Mit 657 neuen Ansteckungen binnen einer Woche steigt die Inzidenz im Kreis Segeberg nun auf 236,3 – und liegt damit inzwischen über dem Bundesdurchschnitt von aktuell 207,4. Am Mittwoch lag der Wert laut RKI noch bei 185.

Inzwischen sind 1047 Menschen (+46 zum Vortag) im Kreis zeitgleich infiziert mit dem Coronavirus. Zwölf (+2) von ihnen werden im Krankenhaus behandelt, zwei auf einer Intensivstation. In Quarantäne sind bisher 834 (-9) Menschen – von den über 800 Besuchern einer Disco in Henstedt-Ulzburg, die Kontakt zu eine Omikron-Fall hatten und sich in Quarantäne begeben sollen, hat sich bislang erst ein Viertel zurückgemeldet. Sie müssen noch vom Infektionsschutz abgearbeitet werden.

Die Gesamtzahl der statistisch erfassten Verstorbenen an oder mit COVID-19 ist unverändert bei 193.

Die nächsten Zahlen meldet der Kreis erst wieder am 3. Januar 2022.

Corona-Lage im Kreis Segeberg am 29.12.2021

Am Mittwoch wurden 205 Neuinfektionen gemeldet. Damit haben sich bislang 12.089 Segeberger angesteckt. 193 waren gestorben. Aktuell infiziert sind 1001 Bürger. Zehn Covid-19-Patienten (-1) werden in Kliniken versorgt, weiterhin zwei von ihnen auf Intensivstationen.

Lesen Sie auch Henstedt-Ulzburg: Über 800 Discobesucher müssen in Quarantäne

Die 7-Tage-Inzidenz im Kreis Segeberg stieg auf 185,6 (171,9). In häuslicher Quarantäne müssen sich 843 Segeberger aufhalten (+31).

Corona-Lage im Kreis Segeberg am 28.12.2021

Um 112 neue Fälle auf nunmehr 11.893 ist die Zahl der Corona-Infektionen im Kreis Segeberg gestiegen. Aktuell sind 888 Segeberger (+43) angesteckt. Elf von ihnen (-1) müssen in Kliniken behandelt werden, darunter weiterhin zwei Patienten auf Intensivstationen.

Die 7-Tage-Inzidenz war über Weihnachten kurz und deutlich abgesackt, am Dienstag aber wieder kräftig auf 171,9 gestiegen (156,1). Die Schwankung könnte mit den Meldeverzögerungen über die Feiertage zu tun gehabt haben. 193 Menschen sind bislang gestorben. Zu Hause in Quarantäne sind 812 Bürger (-24).

Corona-Lage im Kreis Segeberg am 27.12.2021

Eine 98 Jahre alte Bewohnerin der Seniorenresidenz am Köhlerhof in Bad Bramstedt ist gestorben. In der Pflegeeinrichtung sind in diesem Zusammenhang nunmehr drei Bewohner gestorben. Bereits am Montag vor einer Woche war eine 83 Jahre alte Frau gestorben. Sie hatte keine Bezug zu einem Alten- und Pflegeheim.

Neu infiziert über die Weihnachtstage haben sich im Kreis Segeberg 298 Menschen. Aktuell angesteckt sind 845 (-3 zu Donnerstag). Zwölf von ihnen (-6) müssen in Kliniken behandelt werden, darunter zwei (+1) auf Intensivstationen. Die 7-Tage-Inzidenz sank auf 156,1 (184,2). In Quarantäne befinden sich 836 Bürger (-142).

Corona-Lage im Kreis Segeberg am 23.12.2021

Die Zahl der Verstorbenen in Folge einer Coronaerkrankung steigt auf 191. Wie der Kreis Segeberg am Donnerstag mitteilt, ist ein 81-jähriger Mann gestorben und das bereits am Mittwoch. Sein Tod stehe nicht im Zusammenhang mit dem Corona-Ausbruch im Pflegeheim am Köhlerhof in Bad Bramstedt. Dort waren 22 Bewohner einer Demenz-Wohngruppe infiziert, zwei Erkrankte sind gestorben.

848 Menschen (-18 zum Vortag) im Kreis Segeberg gelten derzeit als infiziert, inklusive der 92 neuen Coronafälle, die am Donnerstag im Labor bestätigt wurden. In Quarantäne befinden sich kurz vor Weihnachten außerdem 978 Betroffene, 36 mehr als am Mittwoch.

Lesen Sie auch Impfpflicht: So ist die Lage in Segeberger Kliniken, Heimen und Arztpraxen

18 Personen (-3) werden in einer Klinik versorgt, eine davon intensivmedizinisch. Die Inzidenz steigt leicht auf 184,2. Neue Zahlen veröffentlicht der Kreis wieder am Montag.

Corona-Lage im Kreis Segeberg am 22.12.2021

Kreisweit gab das staatliche Robert Koch-Institut für Mittwoch eine Inzidenz von 181,3 an (Vortrag 180,2). 150 Segeberger haben sich innerhalb eines Tages neu angesteckt. Aktuell sind 866 Bürger (+66) infiziert. Wie schon am Dienstag müssen von diesen 21 Patienten in Kliniken behandelt werden, darunter eine Person auf einer Intensivstation.

Bislang gestorben in der Epidemie mit oder an dem Coronavirus sind 190 Segeberger. In häuslicher Quarantäne befinden sich derzeit 942 Bürger (+119).

Corona-Lage im Kreis Segeberg am 21.12.2021

Die Zahl der Omikron-Verdachtsfälle im Kreis Segeberg steigt inzwischen täglich an, teilt der Kreis Segeberg am Dienstag mit. „Es ist davon auszugehen, dass dieser Trend länger anhalten wird“, sagt Sprecher Robert Tschuschke. Genaue Angaben zur Anzahl der Verdachtsfälle kann er jedoch nicht machen „aufgrund des hohen Arbeitsaufkommens“. Der Kreis geht jedoch von einer Zahl „im niedrigen zweistelligen Bereich“ aus, so Tschuschke.

Entsprechend ist nicht klar, wie viele der 48 am Dienstag neu bestätigten Coronafälle unter Omikronverdacht stehen. 800 Menschen gelten kreisweit derzeit als infiziert mit Corona, 72 weniger als am Montag. Allerdings schnellt die Anzahl der Menschen in Quarantäne in die Höhe: 823 sind es am Dienstag, 133 mehr zum Vortag.

Lesen Sie auch Neue Regeln wegen Omikron? Daniel Günther zu den Ergebnissen der Ministerpräsidentenkonferenz

Eine Erklärung ist auch hier die Omikron-Variante: Bei einem Verdachtsfall mit Omikron müssen nämlich alle Kontaktpersonen in eine 14-tägige Quarantäne – „unabhängig vom Impfstatus“, betont Tschuschke. Sie kann auch nur durch einen negativen „Entisolationstest“ beendet werden. Deshalb sind inzwischen ganze Schulklassen und Kitagruppen in häuslicher Isolation – unter anderem in Kaltenkirchen und Norderstedt.

Bisher wurde noch kein Omikronverdacht im Kreis Segeberg bestätigt, zwar weist ein PCR-Test im Labor darauf hin, die Ergebnisse weiterer Genomuntersuchungen des Virus stehen aber noch aus. Die Untersuchung dauert etwa 14 Tage.

21 Erkrankte (+1) kreisweit werden derzeit einer Klinik versorgt, einer davon intensivmedizinisch. Bisher verstorben sind 190 Menschen in Verbindung mit Covid-19. Die Inzidenz sinkt um acht Punkte auf 180,2.

Corona-Lage im Kreis Segeberg am 20.12.2021

Stark verbreitet hat sich das Coronavirus im Kreis Segeberg seit Freitag. 159 Menschen haben sich bis Montag 14 Uhr neu infiziert, darunter Kinder in Kitas in Kaltenkirchen (Tausendfüßler) und Ellerau (Lilliput) sowie in einer Kita und Schulen in Norderstedt möglicherweise mit der Omikron-Variante.

Lesen Sie auch Omikron-Verdachtsfälle: Quarantäne für Krippe in Kaltenkirchen

Damit haben sich bislang 11.280 Segeberger infiziert. Aktuell gelten 872 als angesteckt (+22). 20 Covid-19-Patienten (+1) müssen in Kliniken behandelt werden, darunter einer auf der Intensivstation. Gestorben sind bislang 190 Segeberger. Die 7-Tage-Inzidenz ist auf 188,5 stark angestiegen (170,9). In häuslicher Quarantäne befinden sich 690 Segeberger (-60).

Corona-Lage im Kreis Segeberg am 17.12.2021

In der Seniorenresidenz in Bad Bramstedt hat es nach dem jüngsten Coronaausbruch in einer Demenz-Wohngruppe einen zweiten Todesfall gegeben. Ein 95 Jahre alter Bewohner ist gestorben.

Lesen Sie auch Premiere: Allgemeine Klinik in Bad Segeberg nimmt Covid-Patientin aus Thüringen auf

Im Kreis Segeberg steigt unterdessen die 7-Tage-Inzidenz weiter, auf 170,9 (Vortag: 167,3). 99 Neuinfektionen waren am Freitag hinzugekommen. Aktuell infiziert sind 850 Segeberger (+7). 19 von ihnen (+3) müssen in Kliniken behandelt werden, darunter ein Patient (-1) auf einer Intensivstation.

Bislang haben sich 11.129 Segeberger mit Coronavirus infiziertInsgesamt haben sich 11.129 Segeberger nachweislich angesteckt. 190 Menschen waren gestorben. In häuslicher Quarantäne leben derzeit 750 Menschen (+64).

Corona-Lage im Kreis Segeberg am 16.12.2021

116 Segeberger haben sich neu mit dem Coronavirus infiziert. Aktuell angesteckt sind am Donnerstag 843 Menschen (+39 zu Mittwoch). 16 von ihnen (-5) müssen in Krankenhäusern behandelt werden, darunter weiterhin zwei auf Intensivstationen. Die Inzidenz steigt weiter.

Lesen Sie auch Corona-Ausbruch in Bad Bramstedt: Betreuer ließen Demenzkranke nicht impfen

Innerhalb der vergangenen sieben Tage haben sich pro 100.000 Einwohner rechnerisch 167,3 Segeberger neu infiziert (155,7). Insgesamt waren es seit Beginn der Epidemie 11.047 Menschen. 189 Erkrankte sind an oder mit Covid-19 gestorben. In häuslicher Quarantäne müssen sich 686 Menschen aufhalten (+9).

Corona-Lage im Kreis Segeberg am 15.12.2021

Erneut gibt es einen Todesfall in Verbindung mit einer Corona-Infektion im Kreis Segeberg. Verstorben ist ein 85-jähriger Mann, er habe keinen Bezug zum Pflegeheim in Bad Bramstedt, in dem es derzeit einen Coronaausbruch gibt, teilt Kreissprecher Robert Tschuschke am Mittwoch mit. Der Mann sei bereits am Montag verstorben. Damit erhöht sich die Zahl der Toten, die mit oder an Covid-19 gestorben sind auf 189.

Infiziert sind derzeit 804 Menschen im ganzen Kreis, 25 mehr als noch am Dienstag. Innerhalb von 24 Stunden wurden kreisweit 107 neue Coronafälle bestätigt. Im Pflegeheim Köhlerhof in Bad Bramstedt gab es seit Dienstag keine neuen Infektionsfälle, in der Einrichtung haben sich 31 Menschen mit Corona angesteckt.

Im Krankenhaus werden derzeit 21 Menschen behandelt (-2), davon unverändert zwei auf einer Intensivstation. Außerdem befinden sich derzeit 677 Segeberger und Segebergerinnen in häuslicher Quarantäne (+20). Die 7-Tage-Inzidenz sinkt laut Robert-Koch-Institut leicht auf 155,7.

Corona-Lage im Kreis Segeberg am 14.12.2021

70 Neuinfektionen meldet der Kreis Segeberg am Dienstag, darunter ist auch eine weitere Pflegekraft im Seniorenheim Köhlerhof in Bad Bramstedt. 22 Bewohner und nun 9 Mitarbeitende sind dort nach einem Coronaausbruch positiv getestet worden. Eine 93-Jährige war gestorben.

Fünf Senioren (+1 zum Vortag) aus der Einrichtung werden inzwischen im Krankenhaus behandelt. Insgesamt liegen derzeit 23 Covid-Patienten in Segeberger Kliniken (+2), zwei von ihnen werden intensivmedizinisch betreut.

Nachweislich infiziert sind derzeit 779 Personen (+6) im Kreisgebiet. Außerdem befinden sich 657 Menschen (-13) in häuslicher Quarantäne. Die Inzidenz für den Kreis Segeberg ist auf 157,9 gesunken. Am Montag lag sie bei 171.

Corona-Lage im Kreis Segeberg am 13.12.2021

Im Pflegeheim Köhlerhof in Bad Bramstedt ist eine 93-jährige Bewohnerin nach einer Coronainfektion verstorben. In der Einrichtung hat es einen Corona-Ausbruch mit derzeit 30 infizierten Bewohnern und Mitarbeitern gegeben. Insgesamt sind im Kreis Segeberg nun 188 Menschen mit oder an Covid-19 gestorben.

Seit Freitag hat es im Kreis Segeberg 161 neue bestätigte Infektionsfälle gegeben. Kreisweit haben sich derzeit 773 Menschen mit dem Coronavirus angesteckt. Das sind 30 mehr als Freitag. 21 Menschen (+3) werden aktuell in Krankenhäusern behandelt, zwei davon auf einer Intensivstation.

Auch die 7-Tage-Inzidenz im Kreis Segeberg ist deutlich gestiegen. Sie liegt am Montag bei 171,2 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in einer Woche. Am Freitag lag der Wert noch bei 150.

Corona-Lage im Kreis Segeberg am 10.12.2021

62 Neuinfektionen zählte der Kreis Segeberg am Freitag. Bislang haben sich 10.613 Menschen angesteckt. Aktuell sind es 743 (-13). Von ihnen müssen 18 (-1) in Kliniken behandelt werden, darunter weiterhin zwei auf Intensivstationen.

Die Inzidenz stieg auf 150 (141,7). Gestorben sind bislang 187 Menschen mit oder an der Erkrankung Covid-19, erst am Donnerstag ein 51-jähriger Mann. In häuslicher Quarantäne leben 762 Segeberger (+23).

Corona-Lage im Kreis Segeberg am 9.12.2021

Ein Mann, 51 Jahre alt, ist an oder mit dem Coronavirus gestorben. Er ist das 187. Opfer in der Epidemie und das zweitjüngste bislang im Kreis Segeberg. Ob der Mann geimpft war oder nicht, teilte Sabrina Müller, Sprecherin des Kreises Segeberg, aus Datenschutzgründen nicht mit. 87 Neuinfektionen waren am Donnerstag gemeldet worden.

Aktuell infiziert sind 756 Segeberger (+27). Bislang waren es 10.565. Die 7-Tage-Inzidenz sank leicht auf 141,7 (146,4). In Kliniken müssen 19 Patienten (-2) behandelt werden, darunter zwei (-1) auf Intensivstationen. In häuslicher Quarantäne halten sich 739 Bürger auf (-50).

Corona-Lage im Kreis Segeberg am 8.12.2021

70 neue Coronafälle wurden von Dienstag auf Mittwoch neu bestätigt im Kreis Segeberg. „Bei einem der bestätigten Fälle besteht der Verdacht auf eine Infektion mit der Omikron-Variante“, sagt Kreissprecherin Sabrina Müller am Mittwoch. Die Person hatte sich vor zwei Wochen in einem anderen Bundesland aufgehalten. Ein endgültiges Ergebnis steht noch aus.

Derzeit sind 729 Personen (+16) kreisweit mit Corona infiziert. 21 Menschen werden inzwischen im Krankenhaus behandelt, drei mehr als gestern. Drei Covid-Patienten liegen auf einer Intensivstation.

Gestiegen ist auch die Zahl der Quarantänefälle: 689 Personen (+67) sind derzeit häuslich isoliert. Die 7-Tage-Inzidenz steigt auf 146,4.

Corona-Lage im Kreis Segeberg am 7.12.2021

Innerhalb eines Tages wurden im Kreis Segeberg am Dienstag 108 neue Coronainfektionen bestätigt. Damit steigt die Zahl der aktuell Infizierten kreisweit auf 713 – das sind 20 mehr als am Vortag. Die 7-Tage-Inzidenz steigt auf 135,2.

Lesen Sie auch Corona-Impfung und Booster in SH: Hier sind die aktuellen Termine

18 Erkrankte werden derzeit in Kliniken im Kreis behandelt (+2), drei von ihnen müssen auf einer Intensivstation versorgt werden (+1). In häuslicher Quarantäne befinden sich darüber hinaus 622 Menschen (+30).

In Verbindung mit einer Covid-Erkrankung verstorben sind bisher 186 Segeberger und Segebergerinnen.

Corona-Lage im Kreis Segeberg am 6.12.2021

Drei weitere Menschen aus dem Kreis Segeberg sind in Folge einer Coronainfektion gestorben am Wochenende. Verstorben sind zwei Männer, 70 und 81 Jahre alt, sowie eine 81-jährige Frau. Der 70-Jährige hatte nach Kreisangaben bereits in einem Hamburger Pflegeheim gelebt, war jedoch im Kreis Segeberg gemeldet. Die beiden 81-Jährigen hatten keinen Bezug zu einer Pflegeeinrichtung. Damit steigt die Zahl der an oder mit Covid-19 Verstorbenen auf 186 im Kreis Segeberg.

Im Krankenhaus werden außerdem 16 Coronapatienten behandelt, davon zwei intensivmedizinisch – einer weniger als am Freitag.

Über das Wochenende wurden 132 neue Coronainfektionen bestätigt im Kreis Segeberg, 59 davon allein am Montag. Die Zahl der aktuell Infizierten aber ist leicht gesunken: 693 Menschen sind es am Montag, 12 weniger gegenüber Freitag. Deutlich zurückgegangen ist die Zahl der Menschen in Quarantäne von 710 am Freitag auf 592 am Montag.

Auch die 7-Tage-Inzidenz geht etwas zurück auf 130,6 neue Ansteckungen (Freitag: 135,3) pro 100.000 Einwohner im Kreis binnen einer Woche.

Corona-Lage im Kreis Segeberg am 3.12.2021

Von Donnerstag bis Freitagnachmittag hat es im Kreis Segeberg 59 per PCR-Test neu nachgewiesene Corona-Infektionsfälle gegeben. Sechs davon waren Kontaktpersonen zu bereits bekannten Fällen. Die Gesamtzahl der seit Pandemie-Beginn im Kreisgebiet Infizierten ist auf 10.185 angewachsen.

Aber auch die Zahl der wieder Genesenen ist gestiegen, um 73 auf 9297 Menschen. Als aktuell infiziert gelten kreisweit 705 (-21) Personen. Das sind fast so viele, wie sich derzeit in häuslicher Quarantäne befinden: 710 (-23). Aus dieser wieder entlassen wurden bislang 20.774 Segebergerinnen und Segeberger. Nur marginal gesunken ist die 7-Tage-Inzidenz im Kreis um rund 0,3 auf jetzt 135,3.

An oder mit der Krankheit Covid-19 sind seit Ausbruch der Pandemie im Kreis Segeberg 183 Menschen gestorben. Am Freitagnachmittag befanden sich 17 (-2) Segebergerinnen oder Segeberger in einem Krankenhaus, davon unverändert drei in intensivmedizinischer Behandlung.

Corona-Lage im Kreis Segeberg am 2.12.2021

Ein 75-jähriger Mann aus einer Pflegeeinrichtung im Kreis Segeberg ist an oder mit Covid-19 gestorben. Das teilte die Kreisverwaltung am Donnerstag mit. Wo das Heim liegt, wollte Kreissprecherin Sabrina Müller nicht sagen. „Seine Infektion steht nicht im Zusammenhang mit einem größeren Ausbruchsgeschehen.“ Der Todesfall ist der 183. in der Epidemie.

66 neue Infektionen wurden gemeldet. Aktuell sind 726 Segeberger (+9) angesteckt. Von ihnen liegen 19 (+1) in Kliniken, darunter weiterhin drei auf Intensivstationen. Die Inzidenz liegt bei 135,6 (131,3). In häuslicher Quarantäne leben derzeit 733 Segeberger (+12).ger

Corona-Lage im Kreis Segeberg am 1.12.2021

Am Mittwoch wurden 91 Neuinfektionen innerhalb eines Tages erfasst. 717 Segeberger sind aktuell infiziert (+29 zu Dienstag). Weiterhin 18 Menschen müssen in Kliniken versorgt werden, darunter drei auf Intensivstationen.

Insgesamt haben sich mittlerweile über 10.000 Segeberger nachweislich infiziert: 10.067. 182 Menschen sind bislang gestorben. Die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 131,3 (129,9). In häuslicher Quarantäne leben, wie am Vortag, 721 Segeberger.

Corona-Lage im Kreis Segeberg am 30.11.2021

Stark zurückgegangen ist die 7-Tage-Inzidenz, auf 129,9 (149,6). 75 Neuinfektionen wurden am Dienstag gemeldet. Weiterhin sind 688 Segeberger aktuell angesteckt. 18 (-2) müssen in Kliniken behandelt werden, darunter drei (-1) intensivmedizinisch.

182 Menschen sind bislang mit oder an Covid-19 gestorben. 9105 Segeberger gelten als genesen, sind also nicht mehr infektiös. Zu Hause in Quarantäne müssen sich 721 Bürger (+7) aufhalten.

Corona-Lage im Kreis Segeberg am 29.11.2021

Den mittlerweile 182. Todesfall im Zusammenhang mit dem Coronavirus meldete der Kreis Segeberg am Montag. Ein Mann, 90 Jahre alt und ohne Bezug zu einem Pflegeheim, ist an oder mit Covid-19 gestorben. 55 neue Infektionen wurden am Sonnabend registriert, 31 am Sonntag und 30 bis Montagnachmittag.

Aktuell sind 688 Segeberger angesteckt (-10 zu Freitag). Von ihnen werden 20 (+3) in Kliniken versorgt, darunter vier (+2) auf Intensivstationen. Angesteckt haben sich bislang 9914 Menschen. Die 7-Tage-Inzidenz stieg leicht auf 149,6 (146,8). In häuslicher Quarantäne befinden sich 714 Segeberger (-32).

Corona-Lage im Kreis Segeberg am 26.11.2021

60 neue Infektionen, so viele wie am Donnerstag, wurden am Freitag gezählt. Aktuell gelten 698 Segeberger (+25) als infiziert. 17 von ihnen (-1) müssen in Kliniken behandelt werden, darunter weiterhin zwei auf Intensivstationen.

Bislang haben sich 9803 Menschen im Kreis Segeberg angesteckt. 181 waren an oder mit Covid-19 gestorben. Die 7-Tage-Inzidenz ging auf 146,8 (155,8) zurück. In häuslicher Quarantäne halten sich 746 Segeberger (+21) auf.

Corona-Lage im Kreis Segeberg am 25.11.2021

Den dritten Tag in Folge berichtet der Kreis Segeberg über mindestens einen Todesfall. Ein 72-jähriger Mann starb an oder mit Covid-19. Er hat keinen Bezug zu einer Pflegeeinrichtung und ist das 181. Opfer. 60 Menschen sind am Donnerstag als neu infiziert gemeldet worden.

Derzeit sind 673 Segeberger angesteckt (+8). Weiterhin sind 18 in Kliniken, darunter zwei auf Intensivstationen. 9740 der rund 280.000 Segeberger haben sich nachweislich infiziert. Derzeit in häuslicher Quarantäne leben 725 (+65) Einwohner. Die Inzidenz kletterte leicht auf 155,8 (153,2).

Corona-Lage im Kreis Segeberg am 24.11.2021

Die Zahl der Verstorbenen in Verbindung mit einer Coronaerkrankung steigt im Kreis Segeberg auf 180. Eine 79 Jahre alte Frau und ein 84-jähriger Mann sind nach Kreisangaben nach einer Coronainfektion gestorben. Sie hatten keinen Bezug zu einer Pflegeeinrichtung.

665 Menschen (+14) haben sich aktuell mit dem Coronavirus infiziert, 79 Neuansteckungen wurden am Mittwoch bestätigt, meldet der Kreis Segeberg. 18 Erkrankte werden derzeit im Krankenhaus behandelt (-2), zwei davon intensivmedizinisch. 660 Menschen (+9) sind außerdem in Quarantäne.

Die Inzidenz im Kreis steigt laut Robert-Koch-Institut am Mittwoch auf 153,2 pro 100.000 Einwohner – in den vergangenen Tagen hatten sich 426 Menschen neu angesteckt kreisweit. Einen Tag zuvor lag der Wert noch bei 140.

Corona-Lage im Kreis Segeberg am 23.11.2021

Die Zahl der Verstorbenen in Verbindung mit einer Corona-Infektion im Kreis Segeberg steigt am Dienstag auf 178. Nach Kreisangaben ist ein 91 Jahre alter Mann gestorben, der an Covid-19 erkrankt war. Er hatte keinen Bezug zu einem Pflegeheim.

Inzwischen zählt der Kreis 651 Personen (+56 zum Vortag), die aktuell nachweislich mit dem Coronavirus infiziert sind. Allein von Montag auf Dienstag wurden 89 Infektionen im Labor durch einen PCR-Test bestätigt.

20 Erkrankte werden derzeit in Kliniken im Kreis Segeberg behandelt, davon zwei auf einer Intensivstation (unverändert). Außerdem befinden sich nun 651 Menschen in Quarantäne (+41).

Die 7-Tage-Inzidenz im Kreis Segeberg steigt stark an, liegt laut Robert-Koch-Institut am Dienstag bei knapp 140 (139,9). Am Montag lag der Wert noch bei 127,7 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in einer Woche. Bundesweit liegt die Inzidenz bei 400.

Corona-Lage im Kreis Segeberg am 22.11.2021

Seit dem Wochenende verzeichnet der Kreis Segeberg deutlich mehr Covid-Patienten in den Krankenhäusern, 20 Patienten sind es am Montag und damit 12 mehr als am Freitag. Zwei Menschen davon werden auf einer Intensivstation behandelt.

150 Neuinfektionen meldet der Kreis am Montag vom Wochenende. Die Inzidenz steigt auf 127,7 pro 100.000 Einwohner. Am Freitag lag der Wert noch bei 114,4. Die Quarantäne-Regeln werden deshalb verschärft: Auch Geimpfte können sich nach einer bestätigten Infektion nicht mehr vorzeitig freitesten.

595 Menschen im Kreis Segeberg haben sich aktuell mit dem Coronavirus infiziert und gelten als infektiös. Das sind 37 mehr als am Freitag. In Quarantäne befinden sich derzeit 585 Personen nach Kreisangaben (-44).

Insgesamt haben sich bisher 9529 Segeberger mit dem Coronavirus infiziert, 8757 gelten als genesen. 177 sind bisher verstorben.

Corona-Lage im Kreis Segeberg am 19.11.2021

Die 7-Tage-Inzidenz im Kreis Segeberg steigt und steigt. Stand Freitag haben sich in den vergangenen sieben Tagen rechnerisch 114,4 Segeberger pro 100.000 Einwohner neu mit dem Coronavirus infiziert. Am Donnerstag hatte die Quote noch bei 104,7 gelegen.

Auch die Zahl der Klinikpatienten ist gestiegen, von fünf auf acht. Zwei von ihnen, eine oder einer mehr als am Vortag, muss auf einer Intensivstation betreut werden. Neu angesteckt haben sich von Donnerstag auf Freitag 76 Menschen. Aktuell infiziert sind 558 Segeberger, 42 mehr als am Donnerstag.

Lesen Sie auch Impfaktion in Henstedt-Ulzburg: Über vier Stunden auf den Booster gewartet

Bislang haben sich 9389 Segeberger das Coronavirus eingefangen, 177 waren gestorben. In häuslicher Quarantäne leben derzeit 629 Bürger, ein Zuwachs von 54. Entlassen daraus wurden mittlerweile 19.800 Einwohner.

Corona-Lage im Kreis Segeberg am 18.11.2021

Auf 104,7 neue Coronafälle pro 100.000 Menschen im Kreis Segeberg in einer Woche steigt die Inzidenz im Kreis Segeberg am Donnerstag. Binnen eines Tages meldet der Infektionsschutz 75 neue Fälle. 291 waren es im Verlauf der vergangenen Woche.

Damit waren am Donnerstag 516 Segeberger und Segebergerinnen nachweislich mit dem Coronavirus infiziert. Das sind 37 mehr gegenüber Mittwoch. In Quarantäne sind außerdem 575 Menschen (+20).

Im Krankenhaus werden weiterhin fünf Menschen behandelt, davon einer intensivmedizinisch.

Corona-Lage im Kreis Segeberg am 17.11.2021

Am Mittwoch sind aktuell 479 Segeberger infiziert (+29). Fünf von ihnen (-3) müssen in Kliniken behandelt werden, darunter weiterhin zwei auf Intensivstationen. Bislang haben sich 9248 Segeberger angesteckt, 177 waren gestorben.

Lesen Sie auch Zwei neuen Impfstationen im Kreis Segeberg und lokale Inzidenz bis 178,5

Die 7-Tage-Inzidenz kletterte auf 93,9 (91,4). Zu Hause in Quarantäne müssen sich 555 Bürger (-1) aufhalten.

Corona-Lage im Kreis Segeberg am 16.11.2021

56 neue Coronafälle meldet der Kreis Segeberg am Dienstag. 450 Menschen haben sich derzeit nachweisbar mit dem Coronavirus angesteckt, das sind zwölf mehr als am Montag. Davon werden derzeit acht Personen im Krankenhaus behandelt (-1), zwei von ihnen auf einer Intensivstation.

In Quarantäne befinden sich zudem 556 Segeberger und Segebergerinnen (+35). Die 7-Tage-Inzidenz sinkt leicht auf 91,4 Neuansteckungen pro 100.000 Einwohner. Bundesweit liegt der Wert bei 312.

Insgesamt haben sich bisher 9189 Menschen kreisweit mit dem Coronavirus infiziert, 177 sind gestorben.

Corona-Lage im Kreis Segeberg am 15.11.2021

Innerhalb der vergangenen sieben Tage haben sich 93,2 Segeberger pro 100.000 Einwohner neu angesteckt mit dem Coronavirus. Am Freitag lag die Inzidenz noch bei 82. Von Freitag bis Montag sind 93 Segeberger neu infiziert worden.

Aktuell sind es 438 (+33). Von diesen müssen 9 (-2) in Krankenhäusern behandelt werden, darunter zwei (+1) auf Intensivstationen. Infiziert haben sich bislang 9138 Menschen, 177 waren gestorben. Derzeit müssen sich 521 Segeberger (+82) in häuslicher Quarantäne aufhalten.

Corona-Lage im Kreis Segeberg am 12.11.2021

Der Zuwachs liegt auf dem Niveau der Vortage: 52 Segeberger sind neu infiziert. Aktuell sind es 405 (+24). Elf (+1) müssen in Kliniken versorgt werden, weiterhin eine Person auf einer Intensivstation.

Lesen Sie auch Zu wenig Impfstoff, dafür lange Schlangen: Kaltenkirchener sind sauer

Angesteckt haben sich bislang 9050 Segeberger. Die 7-Tage-Inzidenz stieg auf 82 (75,5). Gestorben sind 177 Menschen. Zu Hause in Quarantäne leben 439 Bürger (+30).

Corona-Lage im Kreis Segeberg am 11.11.2021

50 neue Infektionen zählte der Kreis Segeberg am Donnerstag. Derzeit sind 381 Segeberger angesteckt (+16). Von ihnen müssen zehn (-1) in Kliniken betreut werden, darunter weiterhin ein Patient oder eine Patientin auf einer Intensivstation.

Lesen Sie auch Coronafälle an Segeberger Schulen nehmen zu

Die 7-Tage-Inzidenz steigt kräftig auf 75,5 (61,9). Bislang haben sich 8999 Segeberger mit dem Coronavirus angesteckt, 177 waren gestorben. Zu Hause in Quarantäne müssen sich 409 Bürger (+44) aufhalten.

Corona-Lage im Kreis Segeberg am 10.11.2021

63 Neuinfektionen, darunter viele an Schulen in Bad Segeberg, zählte der Kreis am Mittwoch. Derzeit sind 365 Segeberger angesteckt (+40). Weiterhin müssen elf Covid-9-Patienten in Kliniken, darunter einer auf einer Intensivstation, versorgt werden.

Die 7-Tage-Inzidenz stieg auf 61,9 (57,6). In der vorigen Woche, gerechnet bis Montag, lag Bad Segeberg mit einer Inzidenz von 136 vorn, vor Bad Bramstedt mit 92,5. Angesteckt haben sich bislang 8951 Menschen, 177 gestorben. In häuslicher Quarantäne müssen 365 Segeberger leben (+22).

Corona-Lage im Kreis Segeberg am 9.11.2021

35 Menschen im Kreis Segeberg haben sich innerhalb eines Tages neu infiziert. Derzeit sind 325 angesteckt (+7). Elf (+1) müssen in Kliniken behandelt werden, darunter weiterhin ein Patient auf einer Intensivstation.

8881 Segeberger sind seit dem Beginn der Epidemie infiziert worden. Die 7-Tage-Inzidenz sank leicht auf 57,6 (61,1). 177 Menschen sind an oder mit dem Coronavirus gestorben. In häuslicher Quarantäne müssen sich 343 Segeberger (+9) aufhalten.

Corona-Lage im Kreis Segeberg am 8.11.2021

Die Zahl der Verstorbenen mit oder an Corona im Kreis Segeberg ist auf 177 angestiegen. Am Wochenende ist eine 82-Jährige im Krankenhaus verstorben nach einer Corona-Infektion. Sie war eine Bewohnerin im Pflegeheim Haus Hog’n Dor gewesen, teilt der Kreis Segeberg am Montag mit. Der Ausbruch mit 90 Infizierten Bewohnern und Mitarbeitern gilt inzwischen als beendet. Die Frau ist bereits das achte Todesopfer unter den Heimbewohnern.

Zehn Covid-Patienten werden zudem in Segeberger Krankenhäusern behandelt, einer davon intensivmedizinisch (unverändert).

Lesen Sie auch Corona in Segeberg: Anordnung zur Quarantäne kommt künftig per SMS

Derzeit sind nachweislich 318 Menschen im Kreis mit dem Coronavirus angesteckt, 23 weniger gegenüber Freitag. 58 neue Infektionen wurden über das Wochenende bestätigt. In Quarantäne befinden sich zudem 334 Menschen aktuell (-52). Die 7-Tage-Inzidenz sinkt leicht auf 61,1.

Corona-Lage im Kreis Segeberg am 5.11.2021

Zehn Covid-Patienten werden aktuell in Segeberger Krankenhäusern behandelt, das sind zwei weniger als noch am Donnerstag. Eine Person davon liegt weiterhin auf einer Intensivstation.

341 Menschen (+6) gelten derzeit als Corona-positiv und infektiös, am Freitag meldet der Kreis Segeberg 36 neue Corona-Fälle. In Quarantäne sind zudem 386 Personen (+9).

Die 7-Tage-Inzidenz im Kreis Segeberg aber sinkt auf 61,9 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in einer Woche (-4,3).

Neue Zahlen veröffentlicht der Kreis Segeberg erst wieder am Montag.

Corona-Lage im Kreis Segeberg am 4.11.2021

Von Mittwochnachmittag bis Donnerstag, 14 Uhr, hat es laut Meldung des Kreises Segeberg 27 per PCR-Test nachgewiesene Corona-Neuinfektionen gegeben. In zwei Fällen handelt es sich um Kontaktpersonen bereits infizierter Personen. Die Zahl aller seit Pandemie-Beginn im Kreis Segeberg Infizierten steigt damit auf 8758. Aktuell gelten als infiziert 335 Personen, das sind 18 weniger als am Vortag. Als wieder genesen gelten 8247 (+ 44) Menschen. Die Inzidenz im Kreis ist laut Robert-Koch-Institut gesunken von 69,4 am Mittwoch auf nun 66,2.

Die Zahl der an oder mit Covid-19 Verstorbenen beträgt unverändert 176. Zwölf (- 1) Personen befinden sich in Krankenhäusern, unverändert eine davon in intensivmedizinischer Betreuung.

Lesen Sie auch Kliniken blicken angespannt auf zweiten Corona-Winter

Weniger Segebergerinnen und Segeberger als am Vortag befinden sich in häuslicher Absonderung: 377 (- 18). Aus der Quarantäne entlassen wurden seit Beginn der Pandemie im Kreis Segeberg 19.087 Menschen.

Corona-Lage im Kreis Segeberg am 3.11.2021

Es gibt einen weiteren Todesfall in dem Norderstedter Pflegeheim Haus Hog’n Dor. Dort war es zu einem großen Corona-Ausbruch gekommen. Gestorben ist nun eine 92-jährige Bewohnerin. Es ist der siebte Todesfall in der Einrichtung. Damit steigt die Zahl der Corona-Toten kreisweit auf 176 an. Unterdessen gilt der Ausbruch in dem Heim als beendet.

Kreisweit werden aktuell 13 Covid-Patienten (+1) in einer Klinik behandelt, davon eine Person auf einer Intensivstation. Insgesamt sind derzeit 353 Menschen (-76) im Kreis nachweislich mit dem Coronavirus infiziert. 28 neue Ansteckungen hatte der Kreis am Mittwoch gemeldet. In häuslicher Quarantäne sind derzeit 394 Menschen (-6). Die 7-Tage-Inzidenz steigt leicht auf 69,4.

Corona-Lage im Kreis Segeberg am 2.11.2021

28 neue bestätigte Coronainfektionen meldet der Kreis Segeberg am Dienstag. Damit gelten derzeit 419 Menschen aus dem Kreis als ansteckend, 17 mehr als noch am Montag.

Lesen Sie auch Sechs Tote: Staatsanwaltschaft ermittelt in Norderstedter Pflegeheim nach Coronaausbruch

Im Krankenhaus werden derzeit zwölf Erkrankte behandelt (+1), eine davon weiterhin auf einer Intensivstation. Die Lage im Norderstedter Pflegeheim Haus Hog’n Dor ist unverändert am Dienstag: zwei Bewohner werden im Krankenhaus behandelt, die übrigen Infizierten haben milde bis keine Symptome, teilt Kreissprecherin Sabrina Müller mit. Nach sechs Todesfällen in dem Heim ermittelt nun die Staatsanwaltschaft.

In häuslicher Quarantäne befinden sich aktuell 400 Personen (+3). Die 7-Tage-Inzidenz sinkt von 75 auf 68.

Corona-Lage im Kreis Segeberg am 1.11.2021

Am Wochenende gab es drei weitere Todesfälle in Verbindung mit der Coronapandemie im Kreis Segeberg. Verstorben sind drei Bewohner der Pflegeeinrichtung Hog’n Dor in Norderstedt, wo es einen großen Corona-Ausbruch mit fast 90 infizierten Bewohnern und Mitarbeitenden gegeben hat.

Verstorben sind zwei Frauen, 86 und 78 Jahre alt, sowie ein Mann (74). Damit steigt die Zahl der Corona-Toten im Kreis Segeberg auf 175.

68 neue Coronafälle wurden seit Freitagnachmittag im Labor für den Kreis Segeberg bestätigt. Damit gibt es aktuell 402 bekannte Infektionen kreisweit, 16 mehr als am Freitag. Elf Menschen davon werden derzeit im Krankenhaus behandelt (-1), einer davon auf einer Intensivstation.

Corona-Lage im Kreis Segeberg am 29.10.2021

34 per PCR-Test nachgewiesene Corona-Neuinfektionen hat es im Kreis Segeberg von Donnerstag bis zum frühen Freitagnachmittag gegeben. Damit haben sich seit Pandemiebeginn insgesamt 8610 Segebergerinnen und Segeberger mit dem Coronavirus infiziert. Aktuell sind es 386, was der Zahl des Vortages entspricht, da es seitdem auch exakt 34 Genesungen gegeben hat. Die Inzidenz ist laut Robert-Koch-Institut trotzdem gestiegen von 66,9 am Donnerstag auf jetzt 71,9.

In häuslicher Quarantäne befinden sich im Kreis Segeberg derzeit 383 (- 72) Personen; wieder aus dieser entlassen wurden 18.843. Unverändert ist die Zahl der Menschen im Krankenhaus: 12. Davon ist weiterhin eine Person in intensivmedizinischer Behandlung.

Eine zum Vortag unveränderte Lage aus dem Alten- und Pflegeheim Haus Hog’n Dor in Norderstedt kann Kreispressesprecherin Sabrina Müller am Freitag melden: 68 Bewohnerinnen und Bewohner wurden bisher positiv getestet, drei starben. Sieben befinden sich im Krankenhaus, aber niemand auf der Intensivstation. Auch die Zahl der PCR-positiv getesteten Mitarbeitenden ist mit 22 unverändert; keiner von ihnen liegt in einer Klinik.

Corona-Lage im Kreis Segeberg am 28.10.2021

Eine traurige Nachricht hat der Kreis Segeberg am Donnerstagnachmittag melden müssen: Die Zahl der Todesopfer im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie ist auf 172 gestiegen, nachdem eine 80-jährige Frau ist an oder mit Corona verstorben ist. Sie hatte keinen Bezug zu einer Pflegeeinrichtung.

Wie schon von Dienstag auf Mittwoch hat es nun von Mittwoch auf Donnerstag 41 Neuinfektionen im Kreis Segeberg gegeben. „Das Infektionsgeschehen verteilt sich diffus im gesamten Kreisgebiet“, erklärt Kreissprecherin Sabrina Müller. Die Zahl der aktuell Infizierten hat sich um 31 auf 386 erhöht. Dafür gelten mit nun 8018 Menschen 13 mehr als am Vortag als genesen. Die Kreisinzidenz gibt das Robert-Koch-Institut am Donnerstagnachmittag mit 66,9 (Vortag 61,5) an.

Lesen Sie auch Studie aus Kiel und Cambridge: Kommt Corona ursprünglich gar nicht aus Wuhan?

Unverändert werden zwölf Menschen in Krankenhäusern versorgt, davon eine Person auf der Intensivstation. In häuslicher Quarantäne befinden sich 455 Personen (-5), seit Pandemie-Beginn aus dieser Entlassen wurden 18.720.

Zum Mitte des Monats geschehenen Ausbruchsgeschehen im Norderstedter Haus Hog’n Dor teilt der Kreis Segeberg mit, dass nun 68 Bewohnerinnen und Bewohner PCR-positiv getestet sind, zwei mehr als am Mittwoch. Von ihnen werden sieben (+2) im Krankenhaus behandelt, aber niemand intensivmedizinisch. Die Zahl der positiv auf das Coronavirus getesteten Mitarbeitenden der Einrichtung liegt unverändert bei 22; niemand (-1) ist im Krankenhaus.

Corona-Lage im Kreis Segeberg am 27.10.2021

Von einem diffusen Infektionsgeschehen spricht Sabrina Müller, Pressesprecherin des Kreises Segeberg, in der täglichen Corona-Meldung. Demnach hat es von Dienstagnachmittag bis Mittwoch, 14 Uhr, 41 mittels PCR-Test nachgewiesene Neuinfektionen gegeben, in elf Fällen handelt es sich um Kontaktpersonen. „Die verhältnismäßig hohe Fallzahl geht weder auf einen größeren Ausbruch noch auf ein Cluster zurück“, so Müller.

Aktuell sind im Kreis Segeberg 355 (+50) mit dem Coronavirus infiziert. Zwölf (+2) werden in einer Klinik versorgt, davon weiterhin eine auf der Intensivstation. In häuslicher Quarantäne befinden sich 50 Menschen mehr als am Vortag: 355. Aus dieser entlassen sind seit Pandemie-Beginn 8531. Die Zahl der Todesfälle liegt unverändert bei 171. Die Inzidenz im Kreisgebiet liegt laut Robert-Koch-Institut (RKI) bei 61,5.

Lesen Sie auch Maskenpflicht im Unterricht wird in Schleswig-Holstein aufgehoben

Unverändert ist auch die Situation im Norderstedter Alten- und Pflegeheim Haus Hog’Dor, wo es nach einem großen Ausbruchsgeschehen im Zusammenhang damit zuletzt vier Todesfälle gegeben hatte. 66 PCR-positive Testungen hatte es unter den Bewohnerinnen und Bewohnern gegeben, von denen fünf im Krankenhaus aber keine intensivmedizinisch behandelt werden. Unter der Mitarbeiterschaft gibt es 22 positiv-getestete Corona-Fälle, davon ist eine Person nach wie vor im Krankenhaus, aber auch sie nicht auf der Intensivstation.

Corona-Lage im Kreis Segeberg am 26.10.2021

Erneut sind zwei Menschen im Kreis Segeberg in Verbindung mit einer Corona-Infektion gestorben im Kreis Segeberg. Beide stehen im Zusammenhang mit einem Corona-Ausbruch im Norderstedter Pflegeheim Haus Hog’ Dor. Wie der Kreis Segeberg am Dienstag mitteilt, ist ein 94 Jahre alter Bewohner aus der Einrichtung verstorben.

Außerdem ist eine 74 Jahre alte Frau tot, die Kontakt mit einer infizierten Person aus dem Heim hatte. Damit steigt die Anzahl der Verstorbenen an oder mit Corona seit Pandemiebeginn auf 171 an im Kreis. Zwölf Erkrankte werden derzeit in Kliniken behandelt (+2), eine Person davon intensivmedizinisch.

36 neue Coronafälle hat der Kreis am Dienstag gemeldet, insgesamt haben sich aktuell 328 Menschen angesteckt. Das sind 23 mehr gegenüber dem Vortag. Außerdem sind 426 Menschen in Quarantäne (+32).

In den vergangenen sieben Tagen hat der Kreis Segeberg 183 Neuinfektionen gemeldet, das ergibt eine Inzidenz von 65,4 Neuansteckungen pro 100.000 Einwohner. Wegen einer technischen Störung sind die kreisweiten Zahlen des RKI am Dienstag nicht abrufbar.

Corona-Lage im Kreis Segeberg am 25.10.2021

Im Kreis Segeberg sind über das Wochenende 58 Neuinfektionen bekannt geworden. Bislang haben sich 8453 Menschen infiziert. 305 sind aktuell angesteckt (+36), davon unverändert 66 Bewohner der Norderstedter Pflegeeinrichtung Haus Hog’ Dor, wo auch 22 (+1) Mitarbeiter infiziert sind.

Unverändert müssen zehn aller Infizierten in Kliniken behandelt werden, darunter weiterhin ein Patient oder eine Patientin auf der Intensivstation.

Die 7-Tage-Inzidenz stieg auf 79,5 (62,9). In häuslicher Quarantäne müssen sich 394 Segeberger (+36) aufhalten. Gestorben sind nun 169 Menschen an oder mit Corona: Nach dem Tod eines 95-Jährigen ist nun ein 80-jähriger Heimbewohner des Hauses Hog’n Dor gestorben.

Corona-Lage im Kreis Segeberg am 22.10.2021

Im Kreis Segeberg sind 47 Neuinfektionen bekannt geworden. Bislang haben sich 8395 Menschen infiziert. 269 sind aktuell angesteckt (+31), darunter sind mittlerweile 66 Bewohner und 21 Beschäftigte des Alten- und Pflegeheims Hog’n Dor in Norderstedt. Zehn aller Infizierten (-1) müssen in Kliniken behandelt werden, darunter weiterhin ein Patient oder eine Patientin auf der Intensivstation.

Die 7-Tage-Inzidenz stieg auf 62,9 (57,9). In häuslicher Quarantäne müssen sich 345 Segeberger (+25) aufhalten. Gestorben sind bislang 168 Menschen an oder mit Corona.

Corona-Lage im Kreis Segeberg am 21.10.2021

Im Kreis Segeberg sind am Donnerstag 22 Neuinfektionen gemeldet worden. Aktuell gelten 238 Segeberger (+14) als angesteckt. Von ihnen müssen elf (+2) in Kliniken behandelt werden, weiterhin ein Patient auf einer Intensivstation.

Die 7-Tage-Inzidenz bliebt bei 57,9. Insgesamt haben sich bislang 8349 Menschen angesteckt, 168 sind an oder mit Coronavirus verstorben. In häuslicher Quarantäne befinden sich 320 Menschen (+53). In Norderstedt ist eine freie Impfaktion am Freitag, 29. Oktober, und Sonnabend, 30. Oktober, von 9.30 bis 17 Uhr in der VHS-Schule am Rodelberg (Dunantstraße 4) geplant. Das Impfen ist kostenlos, eine Anmeldung nicht nötig.

Corona-Lage im Kreis Segeberg am 20.10.2021

Die aktuelle Inzidenz liegt am Mittwoch bei 57,9 (51,8). Kreisweit wurden innerhalb eines Tages 20 Neuinfektionen gezählt. Damit haben sich bislang 8326 Segeberger angesteckt. Der nun verstorbene 95-Jährige war der 168. Todesfall.

Aktuell sind 224 Segeberger (+3) infiziert. Neun von ihnen (-4) werden in Kliniken versorgt, darunter eine (+1) auf einer Intensivstation. In häuslicher Quarantäne befinden sich 267 Bürger (+38).

Corona-Lage im Kreis Segeberg am 19.10.2021

Der Ausbruch im Heim Hog’n Dor mit mittlerweile 78 Positivfällen bei Bewohnern und Personal erklärt den Sprung der 7-Tage-Inzidenz im Kreis Segeberg von 28,1 am Montag auf 51,8 am Dienstag. Aktuell sind 221 Menschen (+20) mit dem Coronavirus infiziert. Von diesen müssen 13 (+1) in Kliniken behandelt werden, allerdings weiterhin keiner auf einer Intensivstation.

Lesen Sie auch Warum sich immer mehr Geimpfte in Schleswig-Holstein mit Corona infizieren

167 Menschen im Kreis Segeberg sind seit Beginn der Epidemie an oder mit Covid-19-Erkrankung gestorben, von 8305 Angesteckten insgesamt. 229 Segeberger (+38) müssen sich derzeit in häuslicher Quarantäne aufhalten.

Corona-Lage im Kreis Segeberg am 18.10.2021

Der Ausbruch in einem Altenheim in Norderstedt mit 75 Infektionen erklärt die große Zahl der neuen Fälle seit Freitag: 87. Aktuell sind 201 Menschen (+66 zu Freitag) mit dem Coronavirus infiziert. Von diesen müssen zwölf (+2) in Kliniken behandelt werden, allerdings weiterhin keiner auf einer Intensivstation.

Die 7-Tage-Inzidenz liegt am Montag bei 25,2 (28,1). 8274 Segeberger haben sich bislang angesteckt, 167 Menschen sind seit Beginn der Epidemie an oder mit Covid-19-Erkrankung gestorben. 191 Segeberger müssen sich derzeit in Quarantäne aufhalten (+14).

Corona-Lage im Kreis Segeberg am 15.10.2021

Zehn Corona-Patienten werden kreisweit derzeit im Krankenhaus behandelt, meldet der Kreis Segeberg am Freitag. Das sind vier mehr als am Vortag. Intensivpflege benötigt derzeit niemand von ihnen.

17 neue Coronafälle wurden am Freitag mittels Labortest bestätigt. Trotzdem sinkt die Anzahl der aktuell Infizierten leicht auf 135 (-2) zum Vortag. Weitere 177 Menschen sind in Quarantäne (+20).

Auch die 7-Tage-Inzidenz sinkt leicht um einen Punkt auf 28,1. Die Zahl der Verstorbenen ist unverändert bei 167.

Corona-Lage im Kreis Segeberg am 14.10.2021

Am Donnerstag hat der Kreis Segeberg eine tagesaktuelle Inzidenz von 29,1 (Dienstag: 29,5, Mittwoch 26,6). Zehn Segeberger haben sich neu infiziert, damit 8170 insgesamt. Aktuell sind 137 Segeberger angesteckt, am Vortag waren es 146. Es müssen sechs Menschen (-1) in Kliniken, aber keiner auf Intensivstation, behandelt werden.

167 Menschen sind bislang gestorben. 157 Bürger (+3) müssen sich in häuslicher Quarantäne aufhalten. Aus dieser entlassen sind laut Meldung des Kreises 18.423.

Corona-Lage im Kreis Segeberg am 13.10.2021

Am Mittwoch meldete der Kreis eine tagesaktuelle Inzidenz von 26,6 (Dienstag: 29,5). 21 Segeberger haben sich neu infiziert, damit 8160 insgesamt. Aktuell sind 146 Segeberger angesteckt (+5). Von diesen müssen weiterhin sieben in Kliniken, aber keiner auf Intensivstation, behandelt werden.

Vor einem Monat und Ende August hatte die Zahl der Krankenhauspatienten noch bei rund einem Dutzend gelegen. 167 Menschen sind bislang gestorben. 154 Bürger (+3) müssen sich in häuslicher Quarantäne aufhalten.

Corona-Lage im Kreis Segeberg am 12.10.2021

Von Montag- auf Dienstagnachmittag hat es im Kreis Segeberg acht Neuinfektionen mit dem Coronavirus gegeben. Fünf betroffene Personen waren laut Auskunft des Kreises Kontaktpersonen bereits positiv Getesteter. Aktuell infiziert sind 141 (-7) Personen.

Damit steigt die Gesamtzahl der Infizierten seit Pandemiebeginn zwar auf 8144, die der als genesen geltenden Menschen aber erhöht sich um 16 auf nun 7836. Um neun gesunken ist die Zahl der in häuslicher Quarantäne befindlichen Personen (151). Die Gesamtzahl derer, die aus der Quarantäne entlassen sind, liegt nach einer Datenanpassung bei 18.384. Die Kreisinzidenz gibt das Robert-Koch-Institut am Dienstagnachmittag mit 29,5 (-0,4) an.

In Kliniken werden sieben (-1) Menschen versorgt, niemand davon auf einer Intensivstation. Die Zahl der bisher im Kreis Segeberg an oder mit Covid-19 Verstorbenen liegt unverändert bei 167.

Corona-Lage im Kreis Segeberg am 11.10.2021

17 neue Coronafälle zählte der Kreis Segeberg am Sonnabend, vier am Sonntag und neun bis Montagnachmittag. Aktuell sind 148 Segeberger angesteckt (-10). Acht von ihnen (unverändert) müssen in Kliniken behandelt werden, keine auf einer Intensivstation (-1).

Die 7-Tage Inzidenz liegt bei 29,9 (28,1). Von bislang 8135 Infizierten sind 167 gestorben. In häuslicher Quarantäne leben 160 Bürger (-34).

Corona-Lage im Kreis Segeberg am 8.10.2021

14 Segeberger haben sich neu infiziert. Derzeit angesteckt sind 158 Menschen (-2). Allerdings müssen acht von ihnen (+1) in Krankenhäusern behandelt werden. Darunter ist ein Patient (+1) auf einer Intensivstation.

Insgesamt haben nachweislich 8100 Segeberger das Coronavirus gehabt. 167 waren an oder mit dem Virus gestorben. Die 7-Tage-Inzidenz sankt leicht auf 28,1 (31,3). 194 Bürger (-9) müssen sich in häuslicher Quarantäne aufhalten.

Corona-Lage im Kreis Segeberg am 7.10.2021

22 Prozent der Coronainfizierten zwischen Mitte September und Anfang Oktober waren vollständig geimpft gewesen, teilt der Kreis Segeberg am Donnerstag auf Nachfrage mit. Etwa jede fünfte Neuansteckung war damit ein Impfdurchbruch.

277 nachgewiesene Coronafälle hat es im Kreis Segeberg zwischen dem 13. September und dem 3. Oktober gegeben nach Kreisangaben. 60 der Betroffenen waren vollständig geimpft gewesen, wiesen trotzdem Symptome auf und wurden positiv auf das Coronavirus getestet.

Sechs von ihnen wurden deswegen im Krankenhaus behandelt – aber nicht auf einer Intensivstation, wie Kreissprecherin Sabrina Müller mitteilt. Die Betroffenen seien zwischen 34 und 80 Jahren alt gewesen. Einen Todesfall habe es nicht gegeben.

Eine große Mehrheit der Neuinfizierten ist demnach nicht geimpft. Elf neue Corona-Ansteckungen meldet der Kreis Segeberg am Donnerstag. Insgesamt sind derzeit 160 Personen kreisweit infiziert (-7 zum Vortag). Von ihnen werden weiterhin sieben Erkrankte in einer Klinik behandelt auf Normalstation.

Lesen Sie auch Coronainfektionen in Großfamilie treibt Inzidenz in Bramstedt-Land nach oben

In Quarantäne befinden sich zudem 203 Personen im Kreisgebiet (-12). Die Inzidenz liegt bei 31,3 Neuansteckungen pro 100.000 Einwohner in der zurückliegenden Woche.

Corona-Lage im Kreis Segeberg am 6.10.2021

Am Mittwoch wurden 18 Neuinfektionen gemeldet. Aktuell sind 167 Segeberger (-8) angesteckt. Sieben von ihnen (+1) mussten sich in die Behandlung von Kliniken begeben, weiterhin liegt kein Patient auf einer Intensivstation.

Nachweislich infiziert haben sich bislang 8082 von rund 280.000 Segebergern. 167 von ihnen waren gestorben. Derzeit in häuslicher Quarantäne leben müssen 215 Segeberger (-14). Die 7-Tage-Inzidenz lag am Mittwoch bei 28,4 (30,2).

Corona-Lage im Kreis Segeberg am 5.10.2021

15 neue Coronafälle hat es von Montag bis Dienstagnachmittag im Kreis Segeberg gegeben. Aktuell infiziert sind 175 Segeberger (-7). Unverändert müssen sechs von ihnen in Kliniken behandelt werden, keiner auf einer Intensivstation.

Die 7-Tage-Inzidenz ist weiter gesunken auf 30,2 (31,1). 167 Menschen sind bislang gestorben. Zu Hause in Quarantäne müssen sich 229 Bürger (-61) aufhalten.

Corona-Lage im Kreis Segeberg am 4.10.2021

15 neue Coronafälle hat es am Sonnabend gegeben, fünf am Sonntag und acht bis Montagnachmittag. Aktuell infiziert sind 182 Segeberger (-23). Sechs von ihnen (+1) müssen in Kliniken behandelt werden, keiner (-1) auf einer Intensivstation.

Die 7-Tage-Inzidenz fiel auf 31,3 (33,1). 167 Menschen sind bislang gestorben. Zu Hause in Quarantäne müssen sich 290 Bürger (-76) aufhalten.

Corona-Lage im Kreis Segeberg am 1.10.2021

Im Kreis Segeberg sind derzeit 205 Menschen mit dem Corona-Virus infiziert (+8). Fünf von ihnen werden nach Angaben des Kreises Segeberg in einer Klinik behandelt (+1). Nur ein Fall ist so kritisch, dass eine intensivmedizinische Behandlung erforderlich wurde.

Seit Beginn der Pandemie haben sich 8020 Personen angesteckt, 366 befinden sich aktuell in häuslicher Quarantäne (+12). Die 7-Tage-Inzidenz fiel weiter und liegt laut Robert-Koch-Institut (RKI) jetzt bei 33,1 (35,6). Weitere Todesfälle hat es nicht gegeben.

Corona-Lage im Kreis Segeberg am 30.9.2021

Ein Mann, 91 Jahre alt, ist an oder mit dem Coronavirus gestorben. Das teilte der Kreis mit. Er hatte keinen Bezug zu einer Pflegeeinrichtung. Er ist der 167. Coronatote. Am Donnerstag waren 18 neue Coronafälle hinzugekommen.

Insgesamt haben sich mittlerweile 8009 Menschen infiziert. Derzeit sind es 197 (+2). Vier Patienten (-6) müssen in Kliniken behandelt werden. Die 7-Tage-Inzidenz fiel auf 35,6 (38,5). In häuslicher Quarantäne leben 354 Segeberger (+12).

Corona-Lage im Kreis Segeberg am 29.9.2021

Neu infiziert haben sich am Mittwoch zehn Segeberger. Aktuell nachweislich angesteckt sind 195 Menschen (-1) im Kreis Segeberg. Von diesen müssen weiterhin zehn in Kliniken behandelt werden, darunter ein Patient auf einer Intensivstation.

Lesen Sie auch Gratis-Eis bei jeder Spritze: Wo Segeberger sich noch impfen lassen können

Die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 38,5 (37,8). Bislang haben sich 7991 Segeberger infiziert, 166 waren gestorben. Zu Hause in Quarantäne müssen sich 342 Segeberger (+21) aufhalten.

Corona-Lage im Kreis Segeberg am 28.9.2021

196 Segeberger sind derzeit mit dem Coronavirus angesteckt (+6). Am Dienstag waren 23 neue Fälle hinzugekommen. Insgesamt haben sich 7981 Menschen infiziert, 166 waren gestorben.

Weiterhin müssen zehn Patienten in Kliniken behandelt werden, darunter ein Patient auf einer Intensivstation. Die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 37,8 (37). In häuslicher Quarantäne leben 321 Segeberger (+38).

Corona-Lage im Kreis Segeberg am 27.9.2021

Über das Wochenende haben sich 22 Segeberger neu mit dem Coronavirus angesteckt, jeweils acht am Sonnabend und Sonntag sowie sechs am Montag. Insgesamt sind es mittlerweile 7953. 166 waren gestorben. Aktuell sind 190 Bürger infiziert (-25 zu Freitag).

Weiterhin zehn werden in Kliniken behandelt, ein Patient (+1) darunter auf einer Intensivstation. Die 7-Tage-Inzidenz stieg auf 37 (30,9). In häuslicher Quarantäne müssen sich nur noch 238 Segeberger (-108) aufhalten.

Corona-Lage im Kreis Segeberg am 24.9.2021

23 Segeberger haben sich am Freitag neu angesteckt. 215 sind es aktuell (+4). Zehn von ihnen (+1) müssen in Kliniken versorgt werden, weiterhin ist kein Patient auf einer Intensivstation. Insgesamt wurde bislang bei 7920 Segebergern das Coronavirus nachgewiesen.

Die 7-Tage-Inzidenz stieg leicht auf 30,9 (29,1). Gestorben sind bisher 166 Menschen (unverändert). In häuslicher Quarantäne müssen sich 391 Bürger (-26) aufhalten.

Corona-Lage im Kreis Segeberg am 23.9.2021

Nach einer Datenbereinigung korrigierte der Kreis Segeberg einige Angaben der Vortage. Stand Donnerstag haben sich bislang 7892 Menschen infiziert. 19 Neufälle gab es. 211 Menschen sind derzeit angesteckt (-10). Von ihnen müssen neun (unverändert) in Kliniken behandelt werden.

Die 7-Tage-Inzidenz stieg leicht auf 29,1 (25,5). 166 Menschen waren bislang gestorben. Die Zahl hat sich nicht verändert. In häuslicher Quarantäne leben müssen derzeit 417 Segeberger (+19).

Corona-Lage im Kreis Segeberg am 22.9.2021

24 neue Coronafälle meldet der Kreis Segeberg am Mittwoch, damit seien aktuell 221 Personen im Kreis infiziert. Neun von ihnen werden in einer Klinik behandelt, drei mehr als am Vortag. Eine Intensivbetreuung ist derzeit aber nicht erforderlich.

Außerdem sind 398 Segeberger in Quarantäne (+29). Das Infektionsgeschehen im Kreis Segeberg liegt mit einer Inzidenz von 25,5 Neuansteckungen pro 100.000 Einwohner in einer Woche derzeit deutlich unter dem Bundes- (65) und Landesschnitt (34,4).

Die aktuellen lokalen Inzidenzen für die Ämter und größeren Kommunen im Kreisgebiet zeigen lediglich einen Ausreißer: Kaltenkirchen mit einer Inzidenz von 74,3. In der Vorwoche lag die Inzidenz in der Stadt noch bei 48. Dahinter folgt die Stadt Norderstedt mit 41,7 Neuinfektionen auf 100.000 Menschen binnen sieben Tagen.

In allen weiteren Ämtern und Kommunen liegt die Ansteckungsrate zumeist deutlich unter 35. Acht der 15 Regionen haben eine Inzidenz zwischen zehn (Amt Trave-Land) und null (Wahlstedt). Die Städte Bad Bramstedt und Bad Segeberg, die in der Vorwoche noch eine Inzidenz von 46,3 und 56,7 aufwiesen, haben jetzt nur noch eine Ansteckungsrate von 6,6 beziehungsweise 5,7.

Wegen der niedrigen Inzidenz wird die Bundeswehr auch nur noch bis Ende der Woche im Infektionsschutz des Kreises aushelfen, teilte Landrat Jan Peter Schröder im Hauptausschuss des Kreises am Dienstagabend mit. Der Kreis Segeberg gehöre zu den letzten in ganz Schleswig-Holstein, in denen die Soldaten im Rahmen der Amtshilfe unterstützt hatten.

Corona-Lage im Kreis Segeberg am 21.9.2021

Moderat verbreitet sich das Coronavirus im Kreis Segeberg. Zwölf neue Fälle kamen am Dienstag hinzu. Aktuell infiziert sind 187 Segeberger (-17). Sechs von ihnen (-1) müssen auf Normalstationen in Kliniken behandelt werden.

Die 7-Tage-Inzidenz sank auf 26,3 (29,5). Bei 7849 Segebergern wurde das Virus nachgewiesen, 166 waren gestorben. In häuslicher Quarantäne müssen sich 369 (-29) Menschen aufhalten.

Corona-Lage im Kreis Segeberg am 20.9.2021

Zehn positive Nachweise auf Coronavirus zählte der Kreis am Sonnabend, fünf am Sonntag und fünf am Montag. Derzeit sind 204 Segeberger angesteckt (-6). Von diesen müssen sich sieben (+1) in Kliniken betreuen lassen, keiner der Patienten liegt auf einer Intensivstation.

Bislang haben sich 7839 Menschen infiziert. 166 waren gestorben. In häuslicher Quarantäne befinden sich 398 Segeberger (-11). Die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 29,5 (26,6).

Corona-Lage im Kreis Segeberg am 17.9.2021

16 Segeberger haben sich neu angesteckt. Derzeit gelten 210 Menschen als infiziert (-15). Sechs von ihnen (-1) müssen in Kliniken behandelt werden, keine Person intensivmedizinisch. Bei 7828 Menschen wurde bislang das Coronavirus nachgewiesen. 166 waren gestorben.

Die 7-Tage-Inzidenz sank auf 26,6 (28,4). In häuslicher Quarantäne müssen sich 409 Segeberger aufhalten (-34). 17.797 haben sie durchlaufen.

Corona-Lage im Kreis Segeberg am 16.9.2021

Erneut ist ein Mensch im Kreis Segeberg an einer Corona-Infektion verstorben. Erst am Wochenende waren zwei Frauen an einer akuten Covid-19-Erkankung gestorben. Am Donnerstag meldet der Kreis den Tod eines 68-Jährigen nach einer schweren Corona-Erkrankung. Damit steigt die Zahl der Todesfälle im Kreis Segeberg auf 166. Der Mann lebte nicht in einem Pflegeheim.

Im Krankenhaus liegen jetzt noch sieben Menschen wegen einer Corona-Infektion (-1). Keiner von ihnen wird intensivmedizinisch behandelt.

Lesen Sie auch Segeberger Impfzentren schließen am 26. September

Aktuell sind 225 Menschen nachweisbar mit dem Coronavirus infiziert, einschließlich der 16 neuen Ansteckungen von Mittwoch auf Donnerstag. Das sind zwei mehr als am Vortag. Die sogenannte 7-Tage-Inzidenz aber sinkt von 32 auf 28,4 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner. In häuslicher Isolation befinden sich außerdem 443 Menschen (-15).

Corona-Lage im Kreis Segeberg am 15.9.2021

Am Mittwoch meldete das Robert Koch-Institut für den Kreis Segeberg eine 7-Tage-Inzidenz von 32 (Vortag: 33,8). 13 Neuinfektionen waren an dem Tag hinzugekommen, berichtet der Kreisverwaltung. Aktuell sind 223 Segeberger angesteckt (+6).

Weiterhin werden acht Erkrankte in Krankenhäusern behandelt, keine Person auf einer Intensivstation. Infiziert haben sich bislang 7797 Segeberger. In häuslicher Quarantäne befinden sich 458 Segeberger (+4). 165 Menschen waren an oder mit Covid-19 gestorben.

Corona-Lage im Kreis Segeberg am 14.9.2021

Elf Neuinfektionen gab es von Montag bis Dienstag. Derzeit angesteckt sind 217 Segeberger (-41). Darunter sind acht (-3), die in Kliniken behandelt werden, weiterhin keine Person auf einer Intensivstation. Die 7-Tage-Inzidenz bleibt fast stabil, bei 33,8 (33,5).

Lesen Sie auch Zwei Frauen aus dem Kreis Segeberg sterben an Covid-19-Erkrankung

7784 Menschen haben sich bislang infiziert. 454 Menschen (-43) müssen sich aktuell in häuslicher Quarantäne aufhalten. 17.731 haben sie bislang durchlaufen. 165 Menschen waren an oder mit Corona gestorben.

Corona-Lage im Kreis Segeberg am 13.9.2021

Zwei Frauen aus dem Kreis Segeberg sind dem Coronavirus erlegen, waren akut an Covid-19 erkrankt. Sie haben nicht in einem Pflegeheim gelebt. Nachweislich infiziert haben sich seit Beginn der Epidemie 7774 Menschen, also rechnerisch jeder 35. Segeberger.

Über das Wochenende sind 25 neue Positivfälle hinzugekommen. Aktuell angesteckt sind 258 Segeberger (-14 zu Freitag). Elf von ihnen (-1) müssen in Krankenhäusern versorgt werden, weiterhin keine Person auf einer Intensivstation. Die 7-Tage-Inzidenz sank auf 33,5 (40,3). In häuslicher Quarantäne müssen sich 497 Segeberger aufhalten (-96).

Corona-Lage im Kreis Segeberg am 10.9.2021

272 Menschen im Kreis Segeberg sind derzeit mit dem Coronavirus infiziert, elf neue Fälle wurden am Freitag gemeldet. Gegenüber dem Vortag sind das aber insgesamt 9 Infizierte weniger.

Im Krankenhaus werden aktuell zwölf Menschen behandelt (-1), keiner davon braucht derzeit eine intensivmedizinische Betreuung.

Unter Beobachtung in Quarantäne zu Hause sind außerdem 593 Segeberger, ein Rückgang um 26 seit Donnerstag. Neue Zahlen veröffentlicht der Kreis erst wieder am Montag.

Corona-Lage im Kreis Segeberg am 9.9.2021

13 Menschen werden derzeit wegen einer Covid-Erkrankung in Kliniken behandelt, das teilt der Kreis Segeberg am Donnerstag mit. Das sind fünf mehr als noch am Mittwoch. Auf einer Intensivstation liegt derzeit kein Patient im Kreis Segeberg. Einen Tag zuvor jedoch war ein 44-Jähriger gestorben, der intensivmedizinisch behandelt worden war.

Die 7-Tage-Inzidenz im Kreis Segeberg steigt leicht auf 37,4 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner. 21 neue Coronafälle wurden von Mittwoch auf Donnerstag im Labor bestätigt. Sechs von ihnen hatten engen Kontakt zu bereits positiv Getesteten.

Lesen Sie auch Bundestagswahl in Coronazeiten – So läuft es mit den Stiften im Wahllokal

Damit sind aktuell 281 Personen (+10) mit Corona infiziert. In häuslicher Quarantäne befinden sich außerdem 619 Menschen (+3).

Insgesamt haben sich seit Pandemiebeginn 7742 Segeberger nachweislich mit dem Coronavirus angesteckt. 163 sind bisher Verstorben.

Corona-Lage im Kreis Segeberg am 8.9.2021

Ein weiterer Mensch aus dem Kreis Segeberg ist in Folge einer Corona-Erkrankung gestorben. Wie der Kreis am Mittwoch mitteilt, ist ein 44-Jähriger an Covid-19 verstorben. Der Mann wurde vor seinem Tod mehrere Tage intensivmedizinisch behandelt. Er hatte keinen Bezug zu einer Pflegeeinrichtung, so Kreissprecherin Sabrina Müller. Damit steigt die Anzahl der Todesfälle in Verbindung mit Corona auf 163.

Ob der Verstorbene geimpft war oder nicht, dazu macht der Kreis keine Angaben. Damit soll der Persönlichkeitsschutz des Toten gewahrt bleiben.

Insgesamt ist die Zahl der Covid-Patienten in Krankenhäusern im Kreis Segeberg aber gesunken auf acht zum Vortag (-2). Keiner von ihnen wird derzeit intensivmedizinisch behandelt.

Trotz 24 neuer Corona-Infektionen von Dienstag auf Mittwoch, sinkt die Zahl der aktuell Infizierten auf 271 Personen (-25). In häuslicher Quarantäne unter Beobachtung sind zudem noch 616 Menschen (-32).

Das Infektionsgeschehen bleibt diffus, teilt Kreissprecherin Sabrina Müller mit. Betroffen seien vor allem Familien und gemeinsame Haushalte. Am Mittwoch hat der Kreis erneut die lokalen Inzidenzen veröffentlicht. Bezogen auf 100.000 Einwohner gab es im Amt Bornhöved die meisten Neuinfektionen in einer Woche. Die Inzidenz liegt dort bei 99,8 mit Stand von Montag. Gegenüber der Vorwoche bedeutet dies jedoch einen Rückgang, damals lag die Ansteckungsrate bei fast 120.

Einen starken Rückgang bei den Neuinfektionen gab es auch in Bad Segeberg. Die Kreisstadt hatte vor einer Woche noch die höchste Infektionsrate im Kreis gehabt mit 149,6 – umgerechnet auf 17.600 Einwohner waren das etwa 26 Coronafälle. In dieser Woche liegt die Inzidenz nur noch bei 45,3 – also acht Neuinfektionen.

Von knapp über 100 ist die Inzidenz in Wahlstedt binnen einer Woche auf 0 gefallen. Auch Ellerau sowie die Ämter Leezen, Itzstedt und Boostedt-Rickling haben seit einer Woche keine Coronafälle.

Kreisweit ist die Inzidenz im Vergleich zur Vorwoche von knapp unter 50 auf 35,5 am Mittwoch gesunken. Dies spiegelt sich auch in den lokalen Inzidenzen wider. Nur in Norderstedt und im Amt Trave-Land sind die Neuinfektionen angestiegen: von 41,6 auf 46,7 in Norderstedt und im Amt Trave-Land von 19,8 auf 74,7. Bei einer Einwohnerzahl von knapp 20.000 im Amtsbereich bedeutet das etwa 15 Coronafälle in einer Woche.

Corona-Lage im Kreis Segeberg am 7.9.2021

Erneut leicht zurückgegangen ist die 7-Tage-Inzidenz im Kreis Segeberg. Sie lag am Dienstag bei 34,9 (36). 21 Neuinfektionen waren bekannt geworden. Aktuell angesteckt sind 296 Segeberger (-3).

Weiterhin müssen zehn Covid-19-Patienten in Kliniken behandelt werden, darunter eine Person auf der Intensivstation. Insgesamt haben sich nunmehr 7693 Menschen nachweislich infiziert, 162 waren gestorben.

Corona-Lage im Kreis Segeberg am 6.9.2021

Jeweils zehn Neuinfektionen registrierte der Kreis Segeberg am Sonnabend, am Sonntag und am Montag. Aktuell sind 299 Segeberger angesteckt (-16 zu Freitag). Zehn von ihnen (-4) müssen in Kliniken behandelt werden, weiterhin eine Person auf einer Intensivstation.

Die 7-Tage-Inzidenz, also alle neuen Fälle in einer Woche pro 100.000 Einwohner, fiel auf 36 (41,7). 686 Menschen (-62) müssen sich in Quarantäne aufhalten. 7672 Menschen haben sich bislang angesteckt, 162 waren an oder mit Covid-19 gestorben. Die Hausärzte im Kreis Segeberg haben in der vorigen Woche 806 Menschen erstgeimpft, 1222 zweitgeimpft. Das sind jeweils etwa 20 Prozent weniger als in der Vorwoche.

Corona-Lage im Kreis Segeberg am 3.9.2021

Ein 50-jähriger Mann aus dem Kreis Segeberg mit dem Coronavirus ist gestorben. Allerdings nicht wegen des Virus, teilte der Kreis Segeberg am Freitag mit, sondern mit dem Virus. Nähere Angaben machte der Kreis nicht. Gestorben war das Opfer bereits am vorigen Dienstag, 31. August. Er ist der 162. Corona-Tote.

Am Freitag wurden 25 Neuinfektionen gemeldet. Aktuell sind 315 Segeberger (+11) infiziert. 14 von ihnen (+4) liegen in Kliniken, darunter weiterhin einer auf der Intensivstation. Die 7-Tage-Inzidenz fiel auf 41,7 (45,7). In häuslicher Quarantäne befinden sich 748 Segeberger (+38).

Corona-Lage im Kreis Segeberg am 2.9.2021

Elf neue Infektionen meldete der Kreis Segeberg am Donnerstag. Aktuell sind 304 Segeberger (-42) infiziert, darunter zehn (-1) in Klinken. Weiterhin ein Patient muss auf einer Intensivstation gepflegt werden.

Lesen Sie auch Kreis Segeberg: Auffrischungs-Impfen gegen Corona hat begonnen

7620 Menschen haben sich nachweislich angesteckt, 161 waren gestorben. Die 7-Tage-Inzidenz sank auf 45,7 (47,8). In häuslicher Quarantäne müssen sich 710 Segeberger (-48) aufhalten.

Corona-Lage im Kreis Segeberg am 1.9.2021

Am Mittwoch meldete der Kreis Segeberg 28 neue Coronainfektionen. Insgesamt sind es nunmehr 7609. Aktuell gelten 346 Segeberger als infiziert (+28 zu Dienstag). Elf von ihnen (+2) müssen in Kliniken behandelt werden, eine Patient (unverändert) auf einer Intensivstation.

Die 7-Tage-Inzidenz im Kreis Segeberg wurde mit 47,8 (44,6) angegeben. In häuslicher Quarantäne befinden sich 758 Segeberger (-11). 161 Segeberger waren im Zuge der Pandemie an oder mit der Covid-19-Erkrankung gestorben.

Corona-Lage im Kreis Segeberg am 31.8.2021

21 Neuinfektionen meldet der Kreis Segeberg am Dienstag. Aktuell sind 318 Segeberger (-7) infiziert. Neun von ihnen (-2) müssen in Kliniken versorgt werden, darunter ein Patient oder eine Patientin (-1) auf einer Intensivstation.

Die 7-Tage-Inzidenz sank auf 44,6 (49,3). Bislang haben sich 7581 Menschen nachweislich angesteckt, 161 waren gestorben. In häuslicher Quarantäne halten sich weiterhin 769 Segeberger auf.

Corona-Lage im Kreis Segeberg am 30.8.2021

Am Sonnabend hatten sich 22 Segeberger mit dem Coronavirus angesteckt, ebenso viele am Sonntag. Am Montag sind drei neue Fälle hinzugekommen. Knapp die Hälfte der neu Infizierten hatten zuvor engen Kontakt zu nachgewiesenen Positivfällen gehabt.

Allein in den vergangenen sieben Tagen sind 137 Segeberger neu angesteckt worden. Pro 100.000 Einwohner gerechnet sind dies 49,3 (41,7 am Freitag). Aktuell infiziert sind 325 Menschen (+25 zu Freitag). Elf von ihnen (+3) müssen in Krankenhäuser wegen der Covid-19-Erkrankung behandelt werden, darunter zwei (unverändert) auf Intensivstationen. Bislang haben sich 7560 Segeberger infiziert, 161 waren gestorben. In häuslicher Quarantäne befinden sich 769 Segeberger (+107).

Corona-Lage im Kreis Segeberg am 27.8.2021

21 neue Coronainfektionen meldet der Kreis Segeberg am Freitag im Vergleich zum Vortag. Insgesamt aber sinkt die Anzahl der Infizierten auf 300 (-5). Die 7-Tage-Inzidenz geht runter auf 41,7 laut RKI (-3,3).

Im Krankenhaus werden weiterhin acht Covid-Patienten behandelt, zwei davon intensivmedizinisch. In Quarantäne sind außerdem noch 662 Personen (-16).

Corona-Lage im Kreis Segeberg am 26.8.2021

Die Zahl der Corona-Infizierten im Kreis Segeberg sinkt am Donnerstag auf 305 (-11 zum Vortag). Inklusive der 24 neuen Fälle, die binnen eines Tages im Labor bestätigt wurden.

Im Krankenhaus werden derzeit acht Covid-Patienten behandelt, einer weniger als noch am Mittwoch. Davon werden immer noch zwei Menschen auf einer Intensivstation behandelt.

Lesen Sie auch Luca-App: Gesundheitsämter rufen nur selten Daten ab

In häuslicher Quarantäne sind zudem 678 Personen (+10) aus dem Kreisgebiet. Die 7-Tage-Inzidenz bleibt bei 45,0 nahezu unverändert.

Corona-Lage im Kreis Segeberg am 25.8.2021

Trotz 26 neuer Coronafälle am Mittwoch im Kreis Segeberg, sinkt die Anzahl der aktuell Infizierten im Kreis Segeberg auf 316. Das sind 27 weniger als am Vortag. Auch bei den Menschen in Quarantäne sinken die Zahlen: 668 Menschen müssen sich derzeit noch isolieren zu Hause (-38). Die 7-Tage-Inzidenz geht einige Punkte runter auf 45,5.

Allerdings sind inzwischen neun Covid-Patienten in klinischer Behandlung, zwei mehr als am Dienstag. Zwei von ihnen werden weiterhin intensivmedizinisch betreut.

Insgesamt haben sich im Kreis Segeberg nachweislich 7468 Menschen mit Corona infiziert, 6991 von ihnen gelten als genesen. Bisher sind 161 Erkrankte verstorben.

Corona-Lage im Kreis Segeberg am 24.8.2021

17 neue Corona-Infektionen meldet der Kreis Segeberg am Dienstag. Damit haben sich aktuell 343 Menschen (+14) mit dem Virus angesteckt. Die Inzidenz im Kreis Segeberg schwankt derzeit um 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche. Das RKI meldet am Dienstag einen leicht gesunkenen Wert von 48,7.

Der Kreis weist auf das weiterhin bestehende Impfangebot im Kreis hin. Die Bürger können sich ohne Anmeldung impfen lassen in den drei Zentren in Norderstedt, Kaltenkirchen und Wahlstedt.

Das Impfzentrum Norderstedt in der TriBühne, Rathausallee 50, ist montags bis sonntags von 9 bis 11.30 Uhr und von 13 bis 17.30 Uhr geöffnet. Das Zentrum Kaltenkirchen, Borsigstraße 1, ist mittwochs bis sonntags zu den gleichen Zeiten geöffnet. Verimpft werden die Präparate von Biontech sowie Johnson & Johnson.

Den Biontech-Impfstoff bietet nun auch das Impfzentrum Wahlstedt in der Tennishalle am Gartenweg 4, an. Auch die Impfstoffe von Moderna sowie Johnson & Johnson gibt es dort weiterhin von Mittwoch bis Sonntag zwischen 9 und 11.30 Uhr sowie von 13 bis 17.30 Uhr. Impfwillige müssen lediglich ihren Personalausweis mitbringen.

Corona-Lage im Kreis Segeberg am 23.8.2021

Über das Wochenende wurden kreisweit 44 neue Coronafälle nachgewiesen: 21 am Sonnabend, elf am Sonntag, zwölf am Montag. Die 7-Tage-Inzidenz steigt damit leicht auf 50,9, liegt nun aber unter dem Bundesdurchschnitt von 56,4.

Im Kreis gelten derzeit 329 Personen infiziert, 14 mehr als am Freitag. Sieben Menschen werden mit Covid-19 im Krankenhaus behandelt (+1), davon weiterhin zwei intensivmedizinisch.

Gesunken ist die Anzahl der Menschen in Quarantäne. 782 Personen (-44) müssen sich nach Kreisangaben noch isolieren zu Hause.

Corona-Lage im Kreis Segeberg am 20.8.2021

Nach 25 neuen Coronafällen seit Donnerstag überschreitet der Kreis Segeberg nun die Inzidenz von 50 Ansteckungen pro 100.000 Einwohnern binnen sieben Tagen. 315 Menschen sind derzeit kreisweit infiziert, elf mehr als am Donnerstag, meldet der Kreis am Freitag.

In den Krankenhäusern ist die Belegung mit Coronapatienten weiterhin niedrig: Sechs Menschen werden klinisch versorgt, zwei davon intensivmedizinisch (unverändert). In häuslicher Quarantäne sind aktuell 826 Menschen (-55). Die nächsten Zahlen veröffentlicht der Kreis wieder am Montag.

Corona-Lage im Kreis Segeberg am 19.8.2021

Nur noch knapp unter 50 liegt die 7-Tage-Inzidenz laut RKI am Donnerstag im Kreis Segeberg. 21 neue Coronafälle meldet der Kreis seit dem Vortag. Damit gelten derzeit 304 Menschen als Corona-positiv im Kreisgebiet, immerhin 46 weniger als noch am Vortag.

Lesen Sie auch Corona: Bad Segeberg mit höchster Inzidenz im ganzen Kreis

Auch die Anzahl der Menschen in häuslicher Quarantäne sinkt erstmals wieder seit mehreren Tagen. 881 Personen müssen sich noch isolieren (-33). Im Krankenhaus werden derzeit fünf Coronapatienten (+1) versorgt, davon wie am Vortag zwei intensivmedizinisch.

Corona-Lage im Kreis Segeberg am 18.8.2021

Die 7-Tage-Inzidenz sinkt am Mittwoch leicht auf 41,5 im Kreis Segeberg, aber die Anzahl er aktuell Infizierten und derjenigen in Quarantäne steigen.

32 neue Ansteckungen mit dem Coronavirus meldet der Kreis Segeberg am Mittwoch. Damit sind nun 350 Personen (+28) infiziert. In den Kliniken sind die Patientenzahlen weiterhin auf niedrigem Niveau. Lediglich fünf Menschen werden in Segeberger Krankenhäusern behandelt, drei weniger als noch am Dienstag. Zwei der fünf werden intensivmedizinisch behandelt (-2).

Stark steigt täglich die Anzahl der Menschen in Quarantäne. Inzwischen sind es 914, die sich häuslich isolieren müssen nach Kontakten mit Infizierten. Das sind 53 mehr als noch vor einem Tag.

Corona-Lage im Kreis Segeberg am 17.8.2021

Nach 25 neuen Corona-Fällen seit Montag, gibt es derzeit im Kreis Segeberg 322 bekannte Infizierte. Außerdem müssen sich 861 Menschen (+24) häuslich isolieren, die Kontakt zu Coronakranken hatten.

Die 7-Tage-Inzidenz steigt leicht im Vergleich zu Montag auf 43,3 Infizierte auf 100.000 Menschen binnen einer Woche im Kreis. Der Bundesdurchschnitt liegt bei 37,4.

Unverändert ist die Zahl der Coronapatienten in Kliniken: Acht werden dort behandelt, vier davon intensivmedizinisch.

Insgesamt haben sich bisher nachweislich 7307 Menschen aus dem Kreisgebiet mit Corona angesteckt. 161 waren gestorben.

Corona-Lage im Kreis Segeberg am 16.8.2021

Seit Freitag wurden im Kreis Segeberg 44 neue Corona-Fälle durch Labortests bestätigt. Am Sonnabend wurden 21 neue Fälle nachgewiesen, am Sonntag 6 und am Montag weitere 17.

Somit gelten derzeit 297 Menschen im Kreisgebiet als infiziert und ansteckend. Das sind 31 mehr als am Freitag. Da die Zahl der Kontakte steigt, müssen sich viele Kontaktpersonen in Quarantäne begeben. 837 sind es inzwischen kreisweit – 157 mehr als am Freitag.

Lesen Sie auch Corona: Spanien stuft Schleswig-Holstein als Risikogebiet ein

Leicht gestiegen ist die Zahl der Covid-Patienten in Segeberger Krankenhäusern. Acht (+2) werden nun in Kliniken behandelt, die Hälfte davon auf einer Intensivstation (+1).

Bislang haben sich nachweislich 7282 Segeberger und Segebergerinnen mit dem Coronavirus angesteckt. 6824 gelten als genesen, 161 sind verstorben.

Corona-Lage im Kreis Segeberg am 13.8.2021

21 neue Corona-Fälle meldet der Kreis am Freitag gegenüber dem Vortag. Derzeit sind 266 Menschen Corona-positiv (+20 zum Vortag). Vor allem die Zahl der Menschen in Quarantäne, die mit Infizierten Kontakt hatten, steigt rasant. Sie liegt nun bei 280 – 64 mehr als am Vortag.

„Die Kontakte gehen extrem hoch“, berichtete Landrat Jan Peter Schröder am Donnerstagabend im Hauptausschuss. Hatten die Menschen früher zwei bis drei Kontakte, seien es jetzt auch mal zwischen 50 und 100. „Die müssen alle angerufen und befragt werden.“

Die Luca-App, mit der sich Gäste etwa im Restaurant oder bei Veranstaltungen registrieren, habe dem Kreis dabei bisher nicht helfen können. „De facto hatten wir davon bisher keinen Vorteil gehabt“, so Schröder. Die Menschen stecken sich vor allem im familiären Umfeld an.

Unverändert ist die Situation in den Kliniken im Kreis Segeberg. Hier werden nach wie vor sechs Menschen wegen Covid-19 behandelt, drei von ihnen intensivmedizinisch.

7237 Menschen haben sich bisher im Kreis nachweislich infiziert, 161 sind verstorben.

Corona-Lage im Kreis Segeberg am 12.8.2021

Wegen der steigenden Infektionszahlen hat der Kreis Segeberg erneut die Hilfe der Bundeswehr angefordert. „Seit Montag wird der Infektionsschutz wieder von sechs Bundeswehrsoldaten unterstützt“, sagt Kreissprecherin Sabrina Müller auf Anfrage.

246 Menschen sind derzeit nachweislich mit dem Coronavirus infiziert, zehn mehr als am Mittwoch. 15 neue Ansteckungen wurden seit Mittwoch im Labor neu bestätigt. Auch die Anzahl derjenigen in häuslicher Quarantäne nimmt weiterhin zu und liegt nun bei 616 Menschen (+6). Sie alle müssen täglich von den Mitarbeitern des Infektionsschutz abtelefoniert werden.

Nach Kreisangaben sind aktuell 50 Menschen im Infektionsschutz mit der Kontaktnachverfolgung und Betreuung der Betroffenen beschäftigt, davon etwa 30 Vollzeitkräfte. Auch Auszubildende helfen inzwischen aus. „Kurzfristig wird es weitere personelle Unterstützung aus anderen Bereichen der Kreisverwaltung geben“, so Müller. Zudem würden Initiativbewerbungen gesichtet, um schnellstmöglich weitere Stellen besetzen zu können.

Nach Erkenntnissen des Kreises stecken sich die Menschen derzeit häufig im familiären Umfeld an, teilt Müller mit. Dazu kommen Reiserückkehrer, die positiv getestet werden. „Insgesamt haben Infizierte wieder deutlich mehr Kontakte, weswegen die Anzahl an Menschen in Quarantäne ebenfalls wieder deutlich steigt“, erklärt Müller.

Wie kürzlich bekannt wurde, steigt aber auch der Frust bei den Menschen, die Mitarbeiter im Infektionsschutz sind inzwischen vermehrt Beschimpfungen und Bedrohungen ausgesetzt.

Auf die Krankenhaussituation haben die vermehrten Infektionsfälle bisher keine großen Auswirkungen. Unverändert werden sechs Menschen in einer Klinik behandelt, drei davon auf einer Intensivstation.

Die Corona-Lage im Kreis Segeberg am 11.8.2021

Nach 19 weiteren Corona-Infektionen binnen 24 Stunden, klettert die 7-Tage-Inzidenz im Kreis Segeberg erstmals seit langem wieder über 38. Damit liegt der Kreis über der Marke von 35, die nach der jüngsten Ministerpräsidentenrunde entscheidend sein wird für die Teilnahme an Veranstaltungen in Innenräumen oder den Besuch der Innengastronomie für Geimpfte, Getestete und Genesene (3G-Regel). Die Regel soll voraussichtlich ab dem 23. August gelten.

Inzwischen gelten kreisweit 236 Menschen als mit Corona infiziert, 19 mehr als am Dienstag. Auch die Anzahl der Menschen in Quarantäne steigt weiter auf nun 610 (+38). Unverändert bleibt derweil die Situation in den Krankenhäusern: Sechs Personen werden derzeit in Kliniken versorgt, drei davon intensivmedizinisch.

Am Mittwoch hat der Kreis Segeberg auch wieder die lokalen Inzidenzen veröffentlicht. Die höchsten Inzidenzen weisen derzeit die Städte Bad Bramstedt mit 88 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche (Vorwoche: 20,3) und Bad Segeberg mit 63 (Vorwoche: 74,8) auf.

Auch das Amt Trave-Land (54,4) sowie die Städte Norderstedt (44,1) und Wahlstedt (41) liegen über der Inzidenz von 35. Das Amt-Trave-Land hatte in der Vorwoche noch bei einer Inzidenz von 0 gelegen.

Auch das Amt Leezen, das vergangene Woche noch „coronafrei“ war, liegt nun bei einer Ansteckungsrate von knapp unter 35.

Ohne bekannten Coronafall sind derzeit lediglich zwei Ämter im gesamten Kreis Segeberg: Bornhöved und Boostedt-Rickling. Die restlichen Ämter und Kommunen liegen derzeit zwischen 0 und 35.

Insgesamt wurden nun 7202 Coronainfektionen im Kreis nachgewiesen, 6805 Menschen gelten wieder als genesen. Verstorben sind seit Pandemiebeginn 161 Erkrankte.

Corona-Lage im Kreis Segeberg am 10.8.2021

Die Infektionszahlen im Kreis Segeberg steigen weiter. 34 Neuinfektionen meldet der Kreis Segeberg binnen eines Tages. Lediglich drei Betroffene sind dabei Kontaktpersonen von bekannten Infizierten gewesen. Das RKI gibt die 7-Tage-Inzidenz am Dienstag mit 30,7 an.

Lesen Sie auch Corona-Frust entlädt sich an Segeberger Kreismitarbeitern

Damit sind aktuell 217 Menschen (+22) im Kreis mit Corona infiziert. Sechs (+1) werden in einer Klinik versorgt, weiterhin drei intensivmedizinisch. 572 Segeberger und Segebergerinnen (+44) sind zudem in Quarantäne.

Bislang wurden kreisweit 7183 Coronafälle nachgewiesen, 161 Menschen sind bisher verstorben.

Corona-Lage im Kreis Segeberg am 9.8.2021

Über das Wochenende meldet der Kreis Segeberg 24 neue Coronafälle, sieben davon wurden am Montag bestätigt mittels Labortest. Am Sonnabend und Sonntag waren es neun beziehungsweise acht Fälle gewesen.

Damit sind derzeit 195 Menschen im Kreisgebiet infiziert, neun mehr gegenüber Freitag. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist laut Robert-Koch-Institut nahezu unverändert bei 30,7 Ansteckungen pro 100.000 Einwohnern binnen einer Woche. 85 neue Coronafälle hatte es in den jüngsten sieben Tagen gegeben.

Lesen Sie auch Impfungen in der Schule – Auftakt am BBZ Bad Segeberg

Im Krankenhaus werden derzeit fünf Corona-Patienten behandelt (-1), davon drei intensivmedizinisch (+1). Deutlich gestiegen ist die Anzahl derjenigen in Quarantäne: 528 Segeberger sind häuslich isoliert (+76).

Seit Pandemiebeginn haben sich nun nachweislich 7149 Menschen im Kreis mit dem Coronavirus infiziert, 161 sind verstorben.

Corona-Lage im Kreis Segeberg am 6.8.2021

Am Freitag waren im Kreis Segeberg 20 Neuinfektionen gemeldet worden. In der nun vergangenen Woche sind es insgesamt 86 gewesen. Pro 100.000 Einwohner gerechnet stieg die 7-Tage-Inzidenz auf 31, nach 27,8 am Donnerstag.

Lesen Sie auch Nach Coronaausbrüchen an Schulen in Bad Segeberg: Kreis ändert seine Strategie

186 Segeberger (+16) sind aktuell infiziert. Weiterhin müssen sechs Covid-19-Patienten in Kliniken versorgt werden, darunter zwei auf Intensivstationen. Bislang haben sich 7127 Segeberger angesteckt, 161 waren gestorben. In häuslicher Quarantäne halten sich 452 Segeberger (-1) auf.

Corona-Lage im Kreis Segeberg am 5.8.2021

Im Kreis Segeberg haben sich am Donnerstag 15 Menschen neu infiziert. Innerhalb von sieben Tagen waren es 77 gewesen. Pro 100.000 Einwohner gerechnet beläuft sich die 7-Tage-Inzidenz auf 27,8 (Mittwoch: 26,3). Aktuell sind 170 Menschen (+15) erkrankt. Von diesen müssen sechs (-1) in Kliniken behandelt werden, darunter zwei (+1) auf Intensivstationen.

Angesteckt haben sich bislang 7108 Segeberger, 161 waren gestorben. In häuslicher Quarantäne müssen sich 453 Segeberger (+113) aufhalten.

Corona-Lage im Kreis Segeberg am 4.8.2021

Am Mittwoch sind kreisweit 17 Neuinfektionen nachgewiesen worden. Aktuell sind 155 Segeberger (+8 zu Dienstag) infiziert, darunter sieben (+1), die in Kliniken behandelt werden. Weiterhin ist einer der Patienten auf Intensivmedizin angewiesen.

Lesen Sie auch Möbel Kraft sagt Oktoberfest in Bad Segeberg auch 2021 ab

Bislang haben sich 7092 Menschen nachweislich angesteckt. 161 Menschen (unverändert) waren bislang gestorben. 340 Segeberger (+5) müssen sich in häuslicher Quarantäne aufhalten. Die 7-Tage-Inzidenz fiel leicht auf 26,3 (28,1). Vor einer Woche hatte sie bei 19,8 gelegen.

Corona-Lage im Kreis Segeberg am 3.8.2021

Von 16 Neuinfektionen berichtete der Kreis Segeberg am Dienstag. Derzeit sind 147 Segeberger (+4) angesteckt, so viele wie zuletzt in den ersten Tagen des Juni. Weiterhin müssen sechs Patienten, darunter eine oder einer auf Intensivstation, in Kliniken behandelt werden. Die 7-Tage-Inzidenz sank auf 28,1 (29,2). Bislang infiziert haben sich 7076 Segeberger, 161 waren gestorben. In häuslicher Quarantäne befinden sich 335 Segeberger (-16).

Corona-Lage im Kreis Segeberg am 2.8.2021

Am Sonnabend haben sich neun Segeberger neu mit dem Coronavirus infiziert, am Sonntag acht und am Montag bis nachmittags fünf, berichtet die Kreisverwaltung. Zehn von ihnen sind Kontaktpersonen von Menschen gewesen, die bereits nachweislich angesteckt waren. Aktuell sind 143 Segeberger (+20 zu Freitag) infiziert. Sechs von ihnen (+2) müssen in Kliniken behandelt werden, darunter eine Patientin oder ein Patient (unverändert) auf einer Intensivstation.

Lesen Sie auch Stadt hofft am 8. August auf mehr impfwillige Bad Bramstedter

Infiziert haben sich bislang 7061 Segeberger. 161 waren mit oder an der Covid-19-Erkrankung gestorben. In häuslicher Quarantäne müssen sich 351 Segeberger aufhalten (+69). Innerhalb der vergangenen sieben Tage haben sich 81 Segeberger angesteckt, 16 Personen mehr als noch innerhalb der sieben Tage vor vorigen Freitag. Pro 100.000 Einwohner kommt der Kreis Segeberg nun auf eine 7-Tage-Inzidenz von 29,2 (23,5).

Corona-Lage im Kreis Segeberg am 30.7.2021

Eine 65-jährige Patientin des Psychiatrischen Krankenhauses in Rickling ist gestorben. Sie ist das 161. Corona-Opfer im Kreis Segeberg. 7037 Segeberger haben sich nachweislich seit Beginn der Epidemie im Winter/Frühling 2020 infiziert. Darunter sind 20 neue Fälle am Freitag. Aktuell sind 123 Segeberger angesteckt (+9). Vier Personen (unverändert) werden in einer Klinik versorgt, eine davon intensivmedizinisch (-1).

Lesen Sie auch So kommen Schüler im Kreis Segeberg an ihre Corona-Impfung

Innerhalb der vergangenen sieben Tage haben sich 65 Segeberger infiziert. Pro 100.000 Einwohner gerechnet entspricht dies einer 7-Tage-Inzidenz von 23,5 (18,4). Wieder als genesen gelten 6.753 Menschen. In häuslicher Quarantäne befinden sich derzeit 282 Bürger (-32). Insgesamt gibt es im Kreis Segeberg 119 Nachweise (+14) der besonders ansteckenden Delta-Variante, die zuerst in Indien entdeckt worden ist.

Corona-Lage im Kreis Segeberg am 29.7.2021

Die 7-Tage-Inzidenz im Kreis Segeberg ist nach steigenden Zahlen in den Vortagen am Donnerstag wieder leicht zurückgegangen, von 19,8 auf 18,4. So viele Menschen pro 100.000 Einwohner hatten sich innerhalb einer Woche neu angesteckt. Am Donnerstag wurden elf neue Fälle bekannt.

Aktuell sind 114 Segeberger (+6) infiziert. Vier von ihnen (+3) müssen in Kliniken versorgt werden, darunter zwei auf Intensivstationen (+1). Bislang nachweislich angesteckt haben sich 7018 Segeberger. 160 Menschen waren bislang gestorben. In häuslicher Quarantäne befinden sich 314 Menschen (+20).

Corona-Lage im Kreis Segeberg am 28.7.2021

Am Mittwoch meldete die Kreisverwaltung Segeberg zwölf neue Corona-Fälle. Damit haben sich seit Beginn der Epidemie Anfang 2020 bislang 7008 Segeberger nachweislich mit dem Coronavirus angesteckt. Darunter sind 87 (+3) Fälle der besonders ansteckenden Delta-Variante, die zuerst in Indien entdeckt worden war.

Lesen Sie auch Corona-Impfung ab dem 19. August in den Schulen möglich

Aktuell infiziert sind 108 Segeberger (+12). Weiterhin muss ein Covid-19-Patient auf einer Intensivstation einer Klinik gepflegt werden. 160 Menschen waren gestorben. In häuslicher Quarantäne befinden sich nach wie vor 294 Segeberger. In den vergangenen sieben Tagen hatten sich 55 Segeberger neu angesteckt. Pro 100.000 Einwohner gerechnet sind dies 19,8. Am Dienstag hatte die kreisweite 7-Tage-Inzidenz noch bei 15,5 gelegen, vor zwei Wochen bei 4,3.

Corona-Lage im Kreis Segeberg am 27.7.2021

Trotz steigender Impfzahlen: Das Coronavirus verbreitet sich schneller im Kreis Segeberg. 17 neue Fälle meldete am Dienstag die Kreisverwaltung, zehn mehr als am Montag. Derzeit sind 96 Segeberger angesteckt (+17). Weiterhin muss ein Covid-19-Patient auf einer Intensivstation einer Klinik betreut werden.

Lesen Sie auch Was ist mit dem Corona-Impfen im Kreis Segeberg los?

Bislang haben sich 6996 Segeberger mit dem Coronavirus infiziert. In 84 Fällen (+5) handelte es sich um die besonders ansteckende Delta-Variante, die zuerst in Indien entdeckt worden war. Pro 100.000 Einwohner haben sich in den vergangenen sieben Tagen 15,5 Menschen neu infiziert (14,8). 160 Menschen sind bislang gestorben. 294 Segeberger (+25) befinden sich in häuslicher Quarantäne.

Corona-Lage im Kreis Segeberg am 26.7.2021

Über das Wochenende stieg die Zahl der Neuinfektionen. Am Sonnabend waren zehn Fälle hinzugekommen, am Sonntag zwei und am Montag sieben. Derzeit sind 79 Segeberger angesteckt (+19 zu Freitag). Mittlerweile muss ein Covid-19-Patient in einer Klinik intensivmedizinisch versorgt werden (+1).

Innerhalb von sieben Tagen haben sich 41 Segeberger neu infiziert. Pro 100.000 Einwohner sind dies 14,8 (10,8). Insgesamt haben sich 6979 Segeberger mit dem Coronavirus angesteckt. 160 waren gestorben. Derzeit in häuslicher Quarantäne befinden sich 269 Bürger (+57).

Corona-Lage im Kreis Segeberg am 23.7.2021

Von Montag, 26. Juli, bis Sonntag, 1. August, können sich Bürger weiterhin auch ohne Anmeldung impfen lassen. Von 9 bis 11.30 Uhr und 13 bis 17.30 Uhr gibt es in den Impfzentren in Wahlstedt, Kaltenkirchen und Norderstedt Präparate von Johnson & Johnson. Für eine vollständige Impfung reicht eine Spritze. Außerdem gibt es in Kaltenkirchen täglich 150 Erstimpfungen mit Biontech. In Wahlstedt wird auch Moderna gespritzt.

Von Donnerstag auf Freitag sind 13 neue Coronafälle bekanntgeworden. Derzeit infiziert sind 60 Segeberger (+12). Weiterhin muss kein Covid-19-Patient in einer Klinik versorgt werden. Die 7-Tage-Inzidenz stieg leicht auf 10,8 (10,5), haben sich also 10,8 Menschen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen neu angesteckt.

Lesen Sie auch Wieder mehr Infektionen: Regierung erinnert an Quarantänepflicht für Reiserückkehrer

Bislang haben sich insgesamt 6960 Segeberger infiziert, darunter 71 Mal (+7) mit der besonders ansteckenden Delta-Variante, die zuerst in Indien entdeckt worden ist. 160 Menschen waren gestorben. In häuslicher Quarantäne befinden sich 212 Menschen (+10).ger

Corona-Lage im Kreis Segeberg am 22.7.2021

Fünf neue Corona-Infektionen meldet der Kreis Segeberg am Donnerstag. Damit steigt die Ansteckungsrate wieder leicht auf 10,5 neue Coronafälle in den vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner im Kreisgebiet.

Unverändert ist die Anzahl der aktiven Fälle, sie liegt bei 48. Keiner der Betroffenen muss im Krankenhaus behandelt werden. In häuslicher Quarantäne befinden sich derzeit 202 Personen (+16).

Insgesamt haben sich nun 6947 Menschen aus dem Kreis mit dem Virus infiziert, 160 Menschen waren verstorben. In 64 Fällen wurde zuletzt die Delta-Variante nachgewiesen.

Corona-Lage im Kreis Segeberg am 21.7.2021

Am Mittwoch registrierte der Kreis fünf Neuinfektionen. Aktuell angesteckt sind 48 Menschen (+5). So viele, wie seit einem Monat nicht mehr. Weiterhin muss niemand mit Covid-19-Erkrankung in Kliniken betreut werden.

Die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 9,7 (10,8). 6942 Segeberger haben bislang eine Infektionen erlebt. Gestorben sind 160. Derzeit in häuslicher Quarantäne leben 186 Segeberger (+17).

Corona-Lage im Kreis Segeberg am 20.7.2021

Die Ansteckungsrate im Kreis Segeberg steigt leicht von 10,1 auf 10,8 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen. Das entspricht 30 Coronafällen in der vergangenen Woche. Am Dienstagnachmittag meldet der Kreis Segeberg sechs neue Infektionen seit Montag.

Als ansteckend gelten derzeit 43 Menschen (+5 zum Vortag) kreisweit. In häuslicher Quarantäne befinden sich zudem 169 Personen (+8). Im Krankenhaus muss derzeit niemand behandelt werden aus dem Kreis Segeberg.

Insgesamt haben sich seit Pandemiebeginn 6937 Segeberger mit dem Coronavirus infiziert, 160 waren verstorben.

Corona-Lage im Kreis Segeberg am 19.7.2021

Acht Segeberger haben sich am Sonnabend neu abgesteckt, vier Fälle wurden am Sonntag bekannt, einer am Montag. Derzeit sind 38 Menschen infiziert (+9). Pro 100.000 Einwohner wurden in den vergangenen sieben Tagen 10,1 Segeberger neu angesteckt. Die 7-Tage-Inzidenz lag am Freitag noch bei gut 5.

Lesen Sie auch Impfen ohne Anmeldung wird im Kreis Segeberg erweitert

Eine gute Nachricht: Kein Infizierter muss in einer Klinik versorgt werden. In häuslicher Quarantäne befinden sich 161 Menschen (+4 zu Freitag). Insgesamt haben sich bislang 6932 Segeberger angesteckt, 160 waren gestorben.

Corona-Lage im Kreis Segeberg am 16.7.2021

Fünf neue Infektionen mit dem Coronavirus haben die 7-Tage-Inzidenz im Kreis Segeberg auf den Wert von 5,6 ansteigen lassen, teilt die Kreisverwaltung am Freitagnachmittag mit. Insgesamt sind aktuell 29 Personen mit Corona infiziert.

Die Zahl aller bisher im Kreis Segeberg nachgewiesenen Infektionen ist auf 6915 angestiegen. Mittlerweile wurde 43 Mal (+2) die sogenannte Delta-Variante nachgewiesen. In häuslicher Quarantäne befinden sich nun 157 Personen, das sind 21 mehr als am Donnerstagnachmittag.

Unverändert ist die Zahl der Genesenen Segeberger. Sie beträgt 6731. Verstorben waren bisher 160 Menschen aus dem Kreisgebiet, ein schon länger unveränderter Wert. Eine positive Nachricht kommt aus dem Klinikbereich: Wie schon am Vortag befinden sich keine Personen wegen einer Infektion im Krankenhaus.

Corona-Lage im Kreis Segeberg am 15.7.2021

Drei neue Infektionen im Kreis Segeberg wurden am Donnerstag bekannt. Aktuell angesteckt sind 24 (-2). Kein Segeberger oder keine Segebergerin muss derzeit in einem Krankenhaus behandelt werden. Ein Tag zuvor war es noch ein Patient oder eine Patientin.

Lesen Sie auch Woher kommen die Corona-Neuinfektionen in Schleswig-Holstein?

Die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 4,7 (4,3). 41 Mal (+2) ist bislang die hochansteckende Delta-Variante nachgewiesen worden. Insgesamt haben sich 6915 Menschen angesteckt, 160 waren gestorben. In häuslicher Quarantäne sind 136 Segeberger (+3).

Corona-Lage im Kreis Segeberg am 14.7.2021

Vier Segeberger haben sich von Dienstag auf Mittwoch neu angesteckt. 26 Menschen sind aktuell infiziert (+4). Weiterhin eine Person muss im Krankenhaus intensivmedizinisch behandelt werden. Die 7-Tage-Inzidenz stieg von 3,2 auf 4,3.

39 Mal (+2) ist die Delta-Variante nachgewiesen worden. Insgesamt haben sich 6912 Segeberger infiziert. Gestorben sind bislang 160 Menschen. In häuslicher Quarantäne müssen sich 133 Segeberger aufhalten (+74). Den großen Sprung konnte der Kreis Segeberg am Mittwochnachmittag nicht erklären.

Corona-Lage im Kreis Segeberg am 13.7.2021

Vier neue Corona-Ansteckungen meldet der Kreis von Montag auf Dienstag. Die 7-Tages-Inzidenz steigt leicht auf 3,2. Insgesamt aber sinkt die Zahl der aktuell Infizierten im Kreis auf jetzt noch 22 (-2 zum Vortag).

Lesen Sie auch: Immer neue spontane Impfaktionen im Kreis Segeberg

Die Lage im Krankenhaus ist weiterhin unverändert: Eine Person wird intensivmedizinisch versorgt. In Quarantäne unter Beobachtung sind 59 Menschen aus dem Kreis (-7).

Insgesamt haben sich bisher 6908 Menschen im Kreis Segeberg mit dem Coronavirus infiziert, 160 Erkrankte waren gestorben. Die hochansteckende Delta-Variante wurde inzwischen 37 Mal nachgewiesen.

Corona-Lage im Kreis Segeberg am 12.7.2021

Über das Wochenende haben sich zwei Menschen neu infiziert. In den vergangenen sieben Tagen waren es acht. Pro 100.000 Einwohner gerechnet sind es 2,9 (4 am Freitag) gewesen.

Aktuell sind 24 Segeberger (-3) infiziert, darunter eine oder einer auf einer Klinik-Intensivstation (unverändert). Bislang haben sich 6904 Segeberger angesteckt, 160 waren gestorben (unverändert). In Quarantäne zu Hause befinden sich 66 Menschen (-19).

Corona-Lage im Kreis Segeberg am 9.7.2021

Mit zwei Neuinfektionen von Donnerstag auf Freitag bleibt die Coronalage im Kreis Segeberg entspannt. Die Inzidenz liegt laut Robert-Koch-Institut bei vier.

27 Menschen (+2) haben sich derzeit angesteckt mit dem Coronavirus im Kreis. Im Krankenhaus wird weiterhin eine erkrankte Person intensivmedizinisch betreut. In häuslicher Quarantäne befinden sich derzeit 85 Personen (+4). Neue Ansteckungen mit der Delta-Variante gibt es nicht.

Insgesamt haben sich bisher kreisweit 6902 Segeberger mit dem Coronavirus angesteckt. 6715 gelten wieder als genesen. Die Zahl der bisher verstorbenen ist unverändert bei 160.

Corona-Lage im Kreis Segeberg am 8.7.2021

Zwei neue Corona-Infektionen meldet der Kreis Segeberg am Donnerstag. Damit sind aktuell 25 Personen mit dem Virus infiziert (-4 zu Mittwoch). Die 7-Tage-Inzidenz sinkt von 4 auf 3,6.

Im Krankenhaus wird nur noch eine Person intensivmedizinisch betreut, drei Patienten gelten seit Donnerstag als nicht mehr ansteckend und damit als genesen. In häuslicher Quarantäne befinden sich derzeit 81 Menschen im Kreis (-7).

Lesen Sie auch: Offene Impfaktion wird fortgesetzt – 1870 Impfungen ohne Terminvergabe

6900 Männer und Frauen im Kreisgebiet haben sich seit Pandemiebeginn mit dem Coronavirus infiziert nach Datenbereinigung, 33 Mal wurde bisher die hochansteckende Delta-Variante festgestellt (+2). Verstorben sind 160 Corona-Patienten, die Anzahl ist seit einem Monat unverändert.

Corona-Lage im Kreis Segeberg am 7.7.2021

Von Dienstag auf Mittwoch haben sich drei Segeberger neu angesteckt. Aktuell sind 29 Menschen (+1) infiziert. Vier von ihnen (+1) werden in Kliniken versorgt, darunter drei (unverändert) auf Intensivstationen. Die 7-Tage-Inzidenz lag am Mittwoch bei 4, nach 4,7 am Dienstag.

Lesen Sie auch: Wie komme ich in Schleswig-Holstein schnell an einen Impftermin?

Insgesamt haben sich bislang 6899 Menschen das Coronavirus eingefangen. 160 waren gestorben. 31 Mal war die Delta-Variante (+2) nachgewiesen worden. Sie ist ansteckender als andere Varianten und zuerst in Indien entdeckt worden. In häuslicher Quarantäne befinden sich 88 Segeberger (-12). Sie haben bislang 16.150 Segeberger durchlaufen.

Corona-Lage im Kreis Segeberg am 6.7.2021

Eine Person im Kreis Segeberg hat sich nachweislich mit dem Coronavirus neu infiziert. Derzeit gelten 28 Segeberger (-2) als angesteckt. Drei (-1) werden in Kliniken versorgt, alle auf Intensivstationen (unverändert).

Lesen Sie auch: Mit Johnson & Johnson: Wo Impfen ohne Termin möglich ist

Bislang wurde die ansteckendere Deltavariante 29 Mal (+1) nachgewiesen. Angesteckt haben sich mit einem Coronavirus-Typ insgesamt 6898 Menschen, 160 waren gestorben. In der vorigen Woche haben sich 13 Menschen neu infiziert, pro 100.000 Einwohner entspricht dies 4,7 (6,5). In häuslicher Quarantäne befinden sich 100 Segeberger (-4).

Corona-Lage im Kreis Segeberg am 5.7.2021

Das Coronavirus verbreitet sich derzeit nur langsam im Kreis Segeberg. Am Sonnabend und Sonntag wurde jeweils ein Segeberger oder eine Segebergerin positiv getestet, am Montag bis 14 Uhr keiner. Derzeit sind 30 Menschen infiziert (-6 zu Freitag). Weiterhin müssen vier Covid-19-Patienten in Kliniken versorgt werden, darunter drei auf Intensivstationen.

Lesen Sie auch: Freies Impfen in Bad Bramstedt: Enttäuschende Resonanz im Schloss

Bislang haben sich 6897 Menschen infiziert, darunter mindestens 28 (unverändert) mit der Delta-Variante, die zuerst in Indien entdeckt worden ist und als besonders ansteckend gilt. 160 waren gestorben, 6707 (+8) gelten als genesen, also nicht mehr infektiös. In den vergangenen sieben Tagen haben sich 18 Segeberger neu angesteckt. Gerechnet pro 100.000 Einwohner sind dies 6,5 (6,1). In häuslicher Quarantäne befinden sich 104 Segeberger (+15).

Corona-Lage im Kreis Segeberg am 2.7.2021

Fünf Segeberger haben sich mit dem Coronavirus nachweislich angesteckt. Aktuell infiziert sind 36 Menschen. Zwei weniger als am Donnerstag, da zeitgleich sieben genesen, also nicht mehr ansteckend sind. Weiterhin werden vier Covid-19-Patienten in Kliniken versorgt, darunter drei auf Intensivstationen. 160 Menschen waren gestorben.

Pro 100.000 Einwohner haben sich in den vergangenen sieben Tagen rechnerisch 6,1 Segeberger neu infiziert (Vortag 6,9). Bislang wurden 6895 Segeberger angesteckt, darunter 28 (+1) mit der Delta-Variante, die zuerst in Indien entdeckt worden ist. In ihren Wohnungen in Quarantäne müssen sich 89 Segeberger aufhalten (-8), sie verlassen haben 16.097.

Corona-Lage im Kreis Segeberg am 1.7.2021

Nur einen neuen Coronafall meldet der Kreis Segeberg am Donnerstag. Derzeit sind 38 Segeberger (-8) infiziert. Weiterhin müssen vier Covid-19-Patienten in Kliniken versorgt werden, darunter drei auf Intensivstationen. Bislang haben sich 6890 Bürger angesteckt, waren 160 gestorben.

Lesen Sie auch: Corona-Frage des Tages: Kann man in der Luca-App mehrere Personen einchecken?

In den vergangenen sieben Tagen hatten sich 19 Segeberger mit dem Coronavirus neu infiziert. Pro 100.000 Einwohner sind das 6,9 (5,4). Bislang 27 Mal (unverändert) wurde die Delta-Variante nachgewiesen, die zuerst in Indien entdeckt worden war. In häuslicher Quarantäne müssen sich 97 Menschen (-14) aufhalten. Sie verlassen konnten bislang 16.083.

Corona-Lage im Kreis Segeberg am 30.6.2021

Am Mittwoch meldete der Kreis Segeberg fünf Corona-Neuinfektionen. Drei von ihnen waren Kontaktpersonen von bereits positiv Getesteten. Mittlerweile gibt es 27 Nachweise (+3) für die Delta-Variante, die zuerst in Indien entdeckt worden ist.

Aktuell sind 46 Segeberger infiziert (+5). Weiterhin befinden sich vier von ihnen in Kliniken, darunter drei auf Intensivstationen.

Lesen Sie auch: Ohne Termin zur Corona-Impfung

Innerhalb der vergangenen sieben Tage haben sich 15 Menschen neu infiziert. Pro 100.000 Einwohner gerechnet sind dies 5,5. Die 7-Tage-Inzidenz ist also unverändert.

6890 Segeberger haben sich bislang nachweislich angesteckt, 160 waren gestorben. In häuslicher Quarantäne müssen sich 111 Segeberger aufhalten (+29), wieder verlassen haben sie 16.075.

Corona-Lage im Kreis Segeberg am 29.6.2021

Drei Segeberger haben sich neu mit dem Coronavirus angesteckt. Das teilte der Kreis Segeberg am Dienstag mit. Wo sie sich infiziert haben, ist unklar. Derzeit sind 41 Menschen (-1) infiziert. Weiterhin werden vier Patienten in Kliniken betreut, darunter drei auf Intensivstationen.

Lesen Sie auch: Vielen Corona-Testzentren droht das Aus

15 Neuinfizierte wurden in den vergangenen sieben Tagen gezählt, pro 100.000 Einwohner waren dies 5,4 (Inzidenz am Montag: 4,7). Bislang haben sich 6885 Segeberger mit dem Coronavirus angesteckt. 160 von ihnen waren gestorben. 82 Menschen sind derzeit in häuslicher Quarantäne (+2). Wieder verlassen konnten sie 16.071.

Corona-Lage im Kreis Segeberg am 28.6.2021

Über das Wochenende haben sich nachweislich sieben Segeberger neu infiziert. Vier von ihnen haben sich bei bereits positiv Getesteten angesteckt. Aktuell sind 42 Menschen (-8) mit dem Coronavirus infiziert.

Vier Menschen (+1) müssen in Kliniken behandelt werden, darunter drei (unverändert) auf Intensivstationen. 24 (+5) Mal ist die Delta-Variante nachgewiesen worden. In häuslicher Quarantäne befinden sich 80 Segeberger (-12). 160 Menschen waren gestorben.

In den drei Impfzentren in Wahlstedt, Kaltenkirchen und Norderstedt wurden vorige Woche 8582 Spritzen gesetzt, gut zwei Drittel davon als Zweitimpfungen. Insgesamt gab es dort bislang 74.711 Erstimpfungen, 48.725 Zweitimpfungen und 1183 Mal die Einzeldosis des Präparats von Johnson & Johnson.

Die mobilen Impfteams der Kassenärztlichen Versorgung setzten 11.400 Erstspritzen und 9350 Zweitspritzen. Niedergelassene Ärzte impften 48.839 Menschen mit der ersten Spritze und 26.714 mit der zweiten Spritze. 7021 Spritzen waren es vorige Woche insgesamt gewesen.

Corona-Lage im Kreis Segeberg am 25.6.2021

Zwei Segeberger haben sich von Donnerstag bis Freitag nachweislich neu infiziert. Einer der beiden Betroffenen hatte Kontakt zu einem bereits bekannten Positivfall.

Aktuell sind 50 Menschen infiziert (-8). Weiterhin liegen drei Menschen mit Covid-19-Erkrankung auf Intensivstationen. 160 Menschen waren bislang gestorben, 6665 genesen.

Die Delta-Variante des Virus, die zuerst in Indien entdeckt worden war, ist bislang 19 Mal (+1) festgestellt worden.

6875 Menschen hatten sich seit Beginn der Epidemie angesteckt. In den vergangenen sieben Tagen waren elf Fälle gezählt worden, pro 100.000 Einwohner 4 (Inzidenz am Donnerstag: 4,3). 92 Menschen (-17) müssen sich in häuslicher Quarantäne aufhalten. Wieder verlassen haben diese 16.042.

Corona-Lage im Kreis Segeberg am 24.6.2021

Zwei neue Coronafälle meldet der Kreis Segeberg von Mittwoch auf Donnerstag, einer der Betroffenen wurde als Kontaktperson eines Erkrankten nun ebenfalls positiv getestet. Damit gibt es kreisweit aktuell 58 Infizierte (-11 zu Mittwoch).

Unverändert ist die Situation in den Kliniken im Kreis. Hier werden weiterhin drei an Corona erkrankte Menschen intensivmedizinisch behandelt. Bei zwei der drei Intensivpatienten wurde die Delta-Variante des Coronavirus nachgewiesen, teilt Kreissprecherin Sabrina Müller auf Nachfrage mit.

Die Mutation, die zuerst in Indien aufgetreten ist, gilt nach derzeitigen Erkenntnissen als hochansteckend. Insgesamt wurden bisher 18 Delta-Fälle im Kreis Segeberg nachgewiesen, die Zahl ist seit einigen Tagen unverändert. In Quarantäne unter Beobachtung sind zudem 109 Menschen (-20) aus dem Kreis.

Insgesamt haben sich bisher 6873 nachweislich mit dem Coronavirus angesteckt, 6655 gelten als genesen, 160 Menschen im Kreis sind nach einer Infektion verstorben

Corona-Lage im Kreis Segeberg am 23.6.2021

Als der Kreis Segeberg vor einer Woche die lokalen Inzidenzen veröffentlichte, stach Ellerau heraus mit einer Inzidenz von über 200. Auf die Einwohnerzahl von 6400 heruntergerechnet, ging es in der Gemeinde aber lediglich um 14 Fälle.

Schlagzeilen machte die Gemeinde, weil sich hinterher herausstellte, dass die Betroffenen mit der Delta-Variante infiziert waren. Seit vergangener Woche aber gab es keinen neuen Fall mehr in Ellerau, die lokale Inzidenz liegt mit Stand von Montag wieder bei null.

Insgesamt gibt es im Kreis Segeberg derzeit 69 aktive Coronafälle (+1 im Vergleich zu Dienstag). Drei der Betroffenen werden im Krankenhaus intensivmedizinisch betreut (unverändert). In häuslicher Quarantäne sind zudem 129 Menschen (-24). Die Zahl der bisher bestätigten Delta-Fälle im Kreis Segeberg liegt unverändert bei 18.

Das Robert-Koch-Institut gibt die 7-Tages-Inzidenz im Kreis Segeberg am Mittwoch mit 4,7 an. Zudem veröffentlicht der Kreis mittwochs die lokalen Inzidenzen für die Ämter und einige Kommunen mit Stand von Montag. Es gibt keine großen Ausreißer. Die höchste Inzidenz weist dieses Mal die Stadt Wahlstedt auf mit einer Ansteckungsrate von 20,5. Bei einer Einwohnerzahl von knapp 10.000 bedeutet das also knapp zwei Fälle im Stadtgebiet.

In Bad Segeberg gibt es nun knapp drei Fälle bei einer Inzidenz von 17,3. Die Kreisstadt hatte wochenlang keine Infektionen gehabt. Es folgen das Amt Leezen mit einer Inzidenz von 11,4 (Vorwoche: 0), das Amt Boostedt-Rickling mit 7,1 (7,1), das Amt Trave-Land mit 4,9 (0), Kaltenkirchen mit 4,5 (13,6), Norderstedt mit 3,8 (10,1) und Henstedt-Ulzburg mit 3,6 (24,9).

Eine Inzidenz von 0 haben neben Ellerau, die Stadt Bad Bramstedt (Vorwoche: 13,5) sowie die Ämter Bad Bramstedt-Land (9,1), Bonhöved (0), Itzstedt (24), Kaltenkirchen-Land (17,9) und Kisdorf (0).

Corona-Lage im Kreis Segeberg am 22.6.2021

Die drei bisher vom Kreis Segeberg mitgeteilten Delta-Fälle waren vollsequenziert. Die am Dienstag gemeldeten 18 Fälle beinhalten diese drei Fälle sowie 15 per PCR nachgewiesene variantenspezifische Mutationsfälle. „Bei ihnen handelt es sich mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit um Delta“, sagt Kreispressesprecherin Sabrina Müller.

Vier Segeberger haben sich von Montag bis Dienstagnachmittag nachweislich neu angesteckt mit einem Coronavirus. Aktuell sind 68 Menschen im Kreis Segeberg infiziert (+4). Drei von ihnen müssen auf Intensivstationen versorgt werden (unverändert).

Damit sind bislang 6870 Menschen infiziert worden. 160 waren gestorben, 6642 Segeberger sind genesen, also nicht mehr infektiös.

In den vergangenen sieben Tagen wurden zwölf Menschen neu angesteckt. Pro 100.000 Einwohner gerechnet sind dies 4,3. Die Sieben-Tage-Inzidenz lag am Montag noch bei 4.

In häuslicher Quarantäne leben derzeit 153 Segeberger (-14). Verlassen haben sie bislang 15.992 Menschen.

Corona-Lage im Kreis Segeberg am 21.6.2021

Die Coronawelle im Kreis Segeberg ebbt immer weiter ab. Am Sonnabend wurde eine Kontaktperson zu einem Infizierten ebenfalls positiv getestet, ebenso am Sonntag. Am Montag wurde ein dritter Fall registriert, bei dem die Quelle unklar ist.

Damit haben sich bislang 6866 Menschen angesteckt. Derzeit sind 64 Menschen noch infiziert (-21 zu Freitag). Drei von ihnen (-2) müssen in Kliniken, alle auf Intensivstationen (-1), behandelt werden. Vor genau einem Jahr hatte der Kreis nur drei aktuell Infizierte gezählt.

In den vergangenen sieben Tagen sind elf Menschen neu mit dem Coronavirus infiziert worden. Pro 100.000 Einwohner gerechnet entspricht dies einer Inzidenz von 4 (7,9).

In häuslicher Quarantäne müssen 167 Menschen leben (-40). 15.974 haben sie verlassen können. Bislang gestorben an oder mit der Erkrankung Covid-19 sind 160 Segeberger, alle mindestens 53 Jahre alt.

Corona-Lage im Kreis Segeberg am 18.6.2021

Fünf Erkrankte müssen derzeit in Kliniken versorgt werden, darunter vier auf Intensivstationen (unverändert). Insgesamt haben sich bislang 6863 Segeberger nachweislich das Coronavirus eingefangen. 6618 sind davon genesen, also nicht mehr infektiös, 160 waren gestorben.

22 Menschen sind in den vergangenen sieben Tagen neu infiziert worden, pro 100.000 Einwohner entspricht das 7,9. Diese Sieben-Tage-Inzidenz lag am Donnerstag noch bei 7,2.

In häuslicher Quarantäne befinden sich 217 Menschen (-45). Entlassen daraus sind 15925.

Corona-Lage im Kreis Segeberg am 17.6.2021

Fünf neue Coronainfektionen meldet der Kreis Segeberg am Donnerstag. Innerhalb der vergangenen sieben Tage haben sich 20 Menschen neu infiziert, pro 100.000 Einwohner gerechnet 7,2. Die 7-Tage-Inzidenz lag damit niedriger als am Mittwoch mit rund 11.

Derzeit sind kreisweit nun 88 Personen mit Corona infiziert (+5), fünf Menschen werden im Krankenhaus versorgt, davon vier auf einer Intensivstation (unverändert).

Mittlerweile hat die wohl ansteckendere und gesundheitsgefährendere Delta-Variante des Coronavirus auch den Kreis Segeberg erreicht. „Bei einem länger zurückliegenden Fall einer von einer Reise zurückgekehrten Person hat sich in den vergangenen Tagen herausgestellt, dass es sich um die Delta-Variante gehandelt hat“, sagt Robert Tschuschke, Pressesprecher des Kreises Segeberg, auf Anfrage.

„Die Person hatte sich sofort nach Reiserückkehr an unsere strikten Anweisungen gehalten.“ Sie habe leider ihre Familienangehörigen im Haushalt angesteckt. “Aber niemanden außerhalb des Haushaltes.“ Die Person sei mittlerweile aus der Isolation entlassen. Derzeit befinden sich kreisweit noch 262 Menschen in häuslicher Quarantäne (+32).

Landrat Jan Peter Schröder hatte im Hauptausschuss des Kreistages berichtet, dass die gesunkene Inzidenz das Gesundheitsamt entlaste. Einige externe Kräfte seien an ihre eigentlichen Arbeitsplätze zurückgegangen: Vom Medizinischen Dienst, der DAK-Akademie und größtenteils von der Bundeswehr. Ab Juli würde das Kreishaus möglicherweise wieder für Publikumsverkehr geöffnet, aber wohl weiterhin mit bei Terminvergabe. „Es gibt kaum noch Beschwerden, hat sich gut eingespielt.“

Corona-Lage im Kreis Segeberg am 16.6.2021

Zwei neue Ansteckungen mit dem Coronavirus meldet der Kreis Segeberg am Mittwoch. Damit sind aktuell 83 Personen (-3 zu Dienstag) mit Corona infiziert.

Die Situation im Krankenhaus ist unverändert: Vier der fünf Patienten werden auf einer Intensivstation behandelt. In häuslicher Quarantäne befinden sich derzeit 230 Personen (-4).

Die neuen lokalen Inzidenzen im Kreis Segeberg sind mit einer Ausnahme unauffällig: In der Gemeinde Ellerau steigt die Ansteckungsrate von 0 auf über 200. Ursache sind mehrere Infektionen in einem familiären Umfeld, sagt der Kreis. Alle Betroffenen seien in Quarantäne.

Die Gesamtzahl aller bisher nachgewiesenen Infizierten im Kreis beträgt jetzt 6858, als genesen gelten nun 6615 Menschen.

Corona-Lage im Kreis Segeberg am 15.6.2021

In den vergangenen sieben Tagen haben sich pro 100.000 Einwohner 14,4 Segeberger neu infiziert, insgesamt waren es laut Robert-Koch-Institut 40 Menschen gewesen. Die 7-Tage-Inzidenz hatte am Montag noch bei 17 gelegen.

Fünf Menschen (-2) müssen in Kliniken versorgt werden, darunter vier (+1) auf Intensivstationen. 6856 Segeberger sind bislang als Infizierte registriert worden, 160 seit Beginn der Epidemie vor gut einem Jahr gestorben.

In häuslicher Quarantäne müssen sich 234 Segeberger aufhalten (-16), entlassen wurden bislang 15.850.

In den drei Impfzentren in Wahlstedt, Kaltenkirchen und Norderstedt wurden in der vorigen Woche 3882 Menschen erstmals geimpft, 4030 zum zweiten Mal. Insgesamt sind dort 69.493 Erstimpfungen erfolgt und 37.205 Zweitimpfungen. Außerdem wurde 1183 Mal das Präparat von Johnson & Johnson gegeben, das nur einmal verabreicht werden muss.

Die mobilen Teams der Kassenärztlichen Vereinigung Schleswig-Holstein (KVSH) haben 10.720 Segeberger erstgeimpft, 9345 zum zweiten Mal.

In den Arztpraxen im Kreis Segeberg erhielten in der vorigen Woche 3004 Menschen ihre erste Spritze, 5968 ihre zweite – also insgesamt rund 1000 Bürger mehr als in den Impfzentren.

Insgesamt haben die niedergelassenen Ärzte im Kreis Segeberg mit rund 280.000 Einwohnern bislang 42.862 Menschen erstgeimpft und 17.705 zweitgeimpft.

So ist die Corona-Lage im Kreis Segeberg am 14.6.2021

Seit Mitte Oktober 2020 gab es nicht mehr so wenige aktuell Infizierte im Kreis Segeberg: 93 waren es am Montag. Nur vier neue Ansteckungen waren über das Wochenende hinzugekommen.

In den vergangenen sieben Tagen haben sich pro 100.000 Einwohner 17 Menschen neu infiziert. Das entspricht etwa der Inzidenz von Freitag mit 16,6.

Sieben Patienten werden in Kliniken versorgt, drei davon auf Intensivstationen. Das ist jeweils einer mehr als am Freitag.

In häuslicher Quarantäne befinden sich 250 Segeberger (minus 52), wieder daraus entlassen sind 15.829.

Insgesamt haben sich 6853 Menschen mit dem Coronavirus angesteckt. Genesen, also nicht mehr infektiös, sind 6600. 160 Segeberger waren gestorben.

So ist die Corona-Lage im Kreis Segeberg am 11.6.2021

Mit 16 Neuinfektionen meldet der Kreis Segeberg am Freitag eine ungewöhnlich hohe Zahl. Die Inzidenz liegt laut Robert-Koch-Institut bei 16,4. Der Kreis hebt die Maskenpflicht in Außenbereichen ab Montag auf.

16 neue Coronafälle meldet der Kreis Segeberg am Freitag. Sieben der Infizierten waren demnach Kontaktpersonen bereits positiv Getesteter und bereits isoliert.

Damit steigt die Zahl der aktiven Coronafälle im Kreis auf 129 (+12). Sechs Erkrankte werden aktuell in einer Klinik behandelt (+2), davon zwei intensivmedizinisch (unverändert). In häuslicher Isolation sind noch 302 Menschen (-16).

Angesichts der dauerhaft niedrigen Coronazahlen im Kreis Segeberg, wird die Maskenpflicht in Außenbereichen im Kreis Segeberg ab Montag, 14. Juni, aufgehoben. Dies gilt für die Fußgängerzone in Bad Segeberg, den Holstenplatz in Kaltenkirchen und den Zob in Norderstedt.

Insgesamt haben sich seit Pandemiebeginn im Kreis Segeberg 6853 Menschen mit dem Coronavirus infiziert, 6564 sind wieder genesen. 160 Erkrankte sind verstorben.

Corona-Lage im Kreis Segeberg am 10.6.2021

Mit den drei Neuinfektionen gelten am Donnerstag 117 Menschen im Kreis Segeberg als infektiös. Im Krankenhaus werden weiterhin vier Personen behandelt, zwei davon intensivmedizinisch. Außerdem sind gerade 318 Menschen (+43) in häuslicher Quarantäne unter Beobachtung.

Insgesamt waren damit bisher 6838 mit dem Coronavirus infiziert, 6561 gelten inzwischen als genesen. Verstorben sind bisher 160 Erkrankte.

Corona-Lage im Kreis Segeberg am 9.6.2021

Seit Dienstagnachmittag hat es im Kreis Segeberg 14 per PCR-Test nachgewiesene Neuinfektionen gegeben. Das meldet die Kreisverwaltung am Mittwochnachmittag.

Da seit dem Vortag drei Menschen genesen sind, liegt die Zahl der aktuell mit Corona infizierten Segeberger bei 114. Die 7-Tages-Inzidenz gibt das Robert-Koch-Institut mit 14,4 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen an.

Wieder als genesen gelten 6561 Menschen (+3); in häuslicher Quarantäne befinden sich allerdings derzeit 275, das sind 48 weniger als noch am Vortag.

Unverändert ist die Zahl der im Krankenhaus befindlichen Patienten. Von vier Personen werden weiterhin zwei auf der Intensivstation versorgt. Die Zahl der an oder mit Covid-19 Gestorbenen liegt unverändert bei 160.

Corona-Lage im Kreis Segeberg am 8.6.2021

Trotz acht neuer Coronafälle im Kreis Segeberg, sinkt die Zahl der aktuell Infizierten im Kreis Segeberg auf 103 am Dienstag. Das sind 18 Betroffene weniger als am Montag. Die 7-Tages-Inzidenz gibt das Robert-Koch-Institut mit 12,3 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen an.

Auch im Krankenhaus sinkt die Zahl der Coronapatienten, es sind noch vier (-2), davon werden zwei intensivmedizinisch behandelt (+1). In Quarantäne isoliert sind noch 323 Menschen kreisweit, zehn weniger als am Montag.

Corona-Lage im Kreis Segeberg am 7.6.2021

Über das Wochenende ist die Ansteckungsrate im Kreis Segeberg leicht gestiegen, es gab 14 Neuinfektionen seit Freitagnachmittag, außerdem einen weiteren Todesfall.Verstorben ist nach Angaben des Kreises eine 81-jährige Frau ohne Bezug zu einer Pflegeeinrichtung. Damit erhöht sich die Zahl der Todesfälle in Verbindung mit einer Coronainfektion auf 160.

Derzeit infiziert sind im Kreis Segeberg noch 121 Menschen, neun weniger gegenüber Freitag. 14 neue Coronafälle wurden über das Wochenende mit einem Labortest nachgewiesen: neun am Sonnabend, zwei am Sonntag und drei am Montag. Die sogenannte 7-Tages-Inzidenz ist nur leicht angestiegen auf 13 Neuinfektionen binnen einer Woche pro 100.000 Einwohner (Freitag: 11,2).

Im Krankenhaus werden noch immer sechs Menschen behandelt, aber nur noch eine Person auf einer Intensivstation (-1). Unter Beobachtung in Quarantäne befinden sich zudem 333 Segeberger (-5).

Montags meldet der Kreis zudem die aktuellen Impfzahlen: Fast 9000 Impfungen wurden in den drei Impfzentren des Kreises in der vergangenen Woche gesetzt, davon 5843 Erst- und 3131 Zweitimpfungen. Insgesamt wurden in Norderstedt, Wahlstedt und Kalkenkirchen nun fast 100.000 Impfdosen verabreicht. Vollständig immunisiert wurden hier bereits mehr als 34.400 Menschen.

Dazu haben die Hausärzte im Kreis Segeberg inzwischen etwa 51.600 Impfungen verabreicht. Allein in der vergangenen Woche wurden laut Kassenärztlicher Vereinigung Schleswig-Holstein (KVSH) 7800 Menschen immunisiert, davon 3675 zum zweiten Mal.

Des Weiteren haben die mobilen Impfteams bisher 10.151 Erst- und 9344 Zweitimpfungen gespritzt. Insgesamt wurden im Kreis Segeberg also bereits mehr als 170.000 Impfdosen gegeben

Corona-Lage im Kreis Segeberg am 4.6.2021

Verstorben ist ein 78-jähriger Mann, er hatte nach Kreisangaben keinen Bezug zu einer Pflegeeinrichtung. Damit steigt die Zahl der Verstorbenen in Verbindung mit Corona auf 159.

Gesunken ist damit die Zahl der Corona-Kranken in einer Klinik. Sechs Menschen werden dort behandelt, davon zwei auf einer Intensivstation (-1).

Derzeit sind noch 130 Menschen im Kreis mit Corona infiziert (-43). Von den acht neu Angesteckten, hatten vier nachweislich Kontakt zu einem zuvor Infizierten. In häuslicher Quarantäne sind jetzt noch 338 Personen (-57).

Insgesamt haben sich seit Pandemiebeginn im Kreis 6801 Menschen angesteckt, als genesen gelten 6512 von ihnen.

Die nächsten Zahlen meldet der Kreis Segeberg erst am Montag, 7. Juni.

Corona-Lage im Kreis Segeberg am 3.6.2021

Mit den sechs Neuinfizierten, gibt es derzeit 173 Menschen im Kreis, die sich aktuell mit dem Coronavirus angesteckt haben.

Unverändert ist die Lage in den Krankenhäusern: Sieben Erkrankte werden in einer Klinik behandelt, davon drei intensivmedizinisch. In häuslicher Quarantäne unter Beobachtung sind nun 395 Personen, zehn mehr als am Vortag.

Nachweislich mit dem Coronavirus infiziert haben sich bisher 6795 Segeberger, als genesen gelten inzwischen 6464 von ihnen. Unverändert ist die Zahl der bisher an Covid-19 Verstorbenen: 158.

Corona-Lage im Kreis Segeberg am 2.6.2021

Mit den drei neuen Infizierten gibt es im Kreis Segeberg derzeit noch 167 aktive Coronafälle (-7). Im Krankenhaus müssen nur noch sieben Menschen behandelt werden, drei weniger im Vergleich zum Vortag. Die Zahl der Intensivpatienten ist weiterhin unverändert mit drei.

Weiter stark gesunken ist auch die Zahl derjenigen in Quarantäne. Nur noch 385 Menschen kreisweit müssen sich häuslich isolieren nach Kontakten mit Corona-Infizierten. Am Dienstag waren es noch 128 mehr gewesen.

Die Gesamtzahl aller bisher nachgewiesenen Infizierten im Kreis beträgt jetzt 6.789 - nach Datenbereinigung. Wieder als genesen gelten 6464 Segeberger.

Corona-Lage im Kreis Segeberg am 1.6.2021

Lediglich vier Corona-Neuinfektionen meldet der Kreis Segeberg am Dienstag. Die Lage entspannt sich weiter. Die 7-Tage-Inzidenz liegt inzwischen nur noch bei 14,8 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in der vergangenen Woche.

Derzeit als infiziert gelten kreisweit 175 Menschen, vier weniger als am Vortag. Acht Personen (-2) werden in einer Klinik versorgt, davon vier auf einer Intensivstation. In häuslicher Quarantäne befinden sich derzeit noch 513 Personen (-23).

Die Gesamtzahl aller bisher nachgewiesenen Infizierten im Kreis beträgt jetzt 6794. Als genesen gelten nun 6461 Menschen. Bisher sind 158 Menschen in Verbindung mit Covid-19 im Kreis verstorben.