Norderstedt

Gut ein Jahr nach der Eröffnung des Albertinen Hospizes Norderstedt in der Lawaetzstraße zieht das Leitungsteam der Einrichtung für unheilbar kranke Menschen eine positive Bilanz. „Wir sind ein Leuchtturm für die Palliativversorgung in der Region, sind nahezu ausgelastet“, sagt Pastor Walther Seiler, der kürzlich die Geschäftsführung vom in den Ruhestand verabschiedeten Pastor Andreas Hausberg übernahm. Rund 130 Gäste, wie die Patienten genannt werden, wurden dort bisher auf ihrem letzten Lebensweg liebevoll begleitet. Sie kamen aus Norderstedt, Henstedt-Ulzburg, Kaltenkirchen und dem Umland, einige aus Hamburg und Pinneberg.

Strikte Hygieneregeln sind ganz besonders wichtig

Die Corona-Krise habe auch die Arbeit im Albertinen Hospiz von Anfang an in vielerlei Hinsicht geprägt, erklärt Iris Müller, die seit dem 1. September die Einrichtung leitet: „Das gilt natürlich für die strikten Hygieneregeln und Vorsichtsmaßnahmen, die unsere Gäste schützen. Nur so ist es zu verantworten, dass trotz Corona Besuche von Angehörigen möglich sind, was uns ein besonderes Anliegen ist.“

Um die Kranken kümmern sich 54 Beschäftigte und ehrenamtliche Helfer, von denen nach den Worten von Pastor Seiler über 90 Prozent gegen das Coronavirus geimpft seien. Aber alle, ob geimpft oder nicht geimpft, müssten vor Antritt ihres Dienstes einen Coronatest machen. „Das ist uns sehr wichtig“, so der Geschäftsführer.

Die meisten Gäste haben fortgeschrittene Tumore

14 Einzelzimmer für die Schwerkranken sind im Hospiz im Ortsteil Friedrichsgabe vorhanden. Die Auslastung lag in den letzten Monaten zwischen 90 und 93 Prozent. Die Verweildauer betrug im Schnitt 28 Tage. Die Altersstruktur der dort Untergebrachten ist breit, in der Regel sind sie aber betagter. Die meisten haben weit fortgeschrittene Tumore.

Ihren Gästen, die den Tod vor Augen haben, die letzte Wegstrecke so angenehm wie möglich zu machen, ist das Ziel des gesamten Teams. „Deshalb gibt es auch keine Zeiten, an die unsere Bewohner gebunden sind. So sind wir zum Beispiel mit dem Essen völlig variabel“, unterstreicht Müller. „Und wir verstehen uns nicht als Totenort, sondern ein Ort des Lebens.“

Menschliche Zuneigung wichtiger als Tabletten

Die Krankheitsbilder seien schon sehr komplex, mit den verschiedensten Symptomen, sagt Pflegedienstleiter Jens Klindworth. Meist seien es Krebspatienten, die über starke Schmerzen, Atemnot, Übelkeit oder Juckreiz klagen würden, oft auch offene Wunden hätten. „Deshalb gibt es für jeden Gast einen Notfallplan, um die Leiden erträglicher zu machen.“ Und man arbeite auch eng mit Ärzten zusammen. Viel wichtiger als Tabletten oder Therapien sei aber oft die menschliche Zuwendung. Die bestehe zum Beispiel aus Gesprächen, aus dem Vorlesen oder einfach daraus, ein Spiel zusammen zu spielen. Das seien auch Aufgaben der Ehrenamtler, die Herz und Seele für die sterbenskranken Menschen sein möchten. Wichtig seien ferner Besuche der Angehörigen, die auf Wunsch auch im Krankenzimmer ihrer Liebsten übernachten können, um ihnen in den letzten Stunden ganz nahe zu sein.

Beim Sterben steht nach den Worten der Einrichtungsleiterin „für uns die Würde des Menschen an erster Stelle“. Und der Abschied aus dieser Welt sei ein individueller. „Bei manchen unserer Gäste merkt man, wie bei ihnen Frieden entsteht, sie zur Ruhe kommen, bevor sie die Augen für immer schließen, andere kämpfen bis zum Schluss“. Die Betreuer bieten in diesen Momenten alle Unterstützung an, die ihnen möglich ist.

Unheilbare Krankheit muss für Aufnahme vorliegen

Um in das Hospiz aufgenommen zu werden, muss eine unheilbare Krankheit vorliegen. Die Anfragen kämen von Krankenhäusern, Ärzten oder Angehörigen, sagt Sozialpädagogin Petra von Elsner, die die wichtige Rolle des Sozialdienstes im Haus hervorhebt: „Die Menschen sind gerade in Zeiten von Corona froh darüber, wenn ihnen nicht nur die Formalitäten für die Aufnahme ins Hospiz abgenommen werden, sondern auch darüber hinaus spüren, dass sie jemanden an ihrer Seite haben. Das ist unser Anspruch.“

Spenden sind auch weiterhin erforderlich

Wichtig ist für die Einrichtung aber auch der finanzielle Aspekt. „Wirtschaftlich steht das Hospiz auf einem soliden Fundament“, sagt Seiler. „Ich erwarte, dass wir das Jahr mit einer schwarzen Null abschließen werden. Das ist unter Corona-Bedingungen ein gutes Ergebnis für unser erstes Jahr.“ Dazu hätten auch die rund 160.000 Euro an Spenden beigetragen, die trotz schwierigen Zeiten alleine 2021 eingegangen seien. „Ich empfinde das auch als Ausdruck der Würdigung unserer Arbeit“, so der Geschäftsführer.

Die Spenden seien nach wie vor nötig, da das Hospiz nur 95 Prozent der Unterbringungskosten von den Krankenkassen ersetzt bekommt. „Das beutet“, so Seiler, „dass wir 30 Euro pro Gast pro Tag selbst aufbringen müssen.“ Und der Geschäftsführer hat zum Weihnachtsfest noch zwei Wünsche. So hofft er auf ein bis zwei zusätzliche ehrenamtliche Helfer, die bei der Umsetzung der Hygiene-Vorschriften Unterstützung leisten. Ferner hofft er auf Spenden, um im Haus weitere therapeutische Angebote durchführen zu können.