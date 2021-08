Alexander Gauland (AfD) kommt nach Henstedt-Ulzburg

Henstedt-Ulzburg

Am Mittwoch, 18. August, hat der AfD-Landesverband Hamburg zusammen mit ihren Parteikollegen aus Schleswig-Holstein den Saal im Bürgerhaus in Henstedt-Ulzburg gemietet. Dort soll, so bestätigt Kurt Kleinschmidt aus dem Landesvorstand Schleswig-Holstein, eine interne Veranstaltung zum Bundestagswahlkampf stattfinden. Es hat sich laut Kleinschmidt Alexander Gauland angemeldet, der Fraktionsvorsitzender der AfD im Bundestag. Nach Auskunft von Pressesprecher Robert Offermann (Landesverband Schleswig-Holstein), findet die Eröffnung gegen 20 Uhr statt. „Als Redner sind unter anderem die Spitzenkandidaten Bernd Baumann (Hamburg) und Uwe Witt (Schleswig-Holstein) sowie der Ehrenvorsitzende Gauland geladen“, teilt Offermann mit.

Der Hamburger Landesverband habe laut Kurt Kleinschmidt einen Raum für ein Treffen gesucht – und ihn in Henstedt-Ulzburg gefunden. Dann seien die Hanseaten auf den Landesverband Schleswig-Holstein zugekommen, so Kleinschmidt. Er betont, nichts gegen Demonstrationen zu haben, hofft allerdings, dass die AfD-Mitglieder nicht beim Gang zum Bürgerhaus oder direkt in dem Gebäude belästigt werden. Die Polizei werde – so hofft er – für einen reibungslosen Ablauf sorgen.

Kundgebung gegen die AfD angemeldet

Das Henstedt-Ulzburger Bündnis für Demokratie und Vielfalt hat Wind von der Veranstalter im Bürgerhaus bekommen und mobilisiert gerade seine Mitstreiter. Es werde eine Kundgebung am Bürgerhaus angemeldet, bestätigt Britta de Camp-Zang von dem Bündnis. Genauere Pläne für den 18. August gebe es noch nicht, zumal unklar sei, wann die AfD dort tage.

In den vergangenen Monaten hatte es mehrere Veranstaltungen der AfD in Henstedt-Ulzburg gegeben – immer begleitet von meist linken Demonstranten. Erst im Juli hatten Bürgerinnen und Bürger an einen Vorfall im Oktober vergangenen Jahres mit einer Demo erinnert.