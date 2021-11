Alkohol am Steuer - Vier Verletzte und hoher Schaden bei schwerem Unfall in der Lübecker Straße in Bad Segeberg

Mehrere Verletzte und ein hoher Sachschaden sind die Bilanz eines schweren Unfalls, der sich am Dienstagabend in der Lübecker Straße in Bad Segeberg ereignet hat. Laut Polizei stand einer der beiden Fahrer unter Alkoholeinfluss. Außerdem soll er kein Licht angehabt haben.