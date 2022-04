Hamdorf

Martha (2), Nore (1), Magnus (3), Liara (2) und Rieke (2) kennen die Wege im Hamdorfer Wald schon ganz genau: Heute wollen sie am „großen Loch“ spielen. Ihr Tagesvater Lars Weidtmann schiebt sie mit seinem selbstgebauten Bollerwagen ein Stück in den Wald hinein, dann geht es zu Fuß weiter. Magnus, der einzige Junge der Gruppe, ist schon vorgelaufen und ruft aufgeregt von Weitem „Hier ist ein Pferdehaufen!“. Dick und wetterfest eingepackt schnappen sie sich bei der Ankunft an dem Sandloch zwischen Baumwurzeln ihre Schaufeln und schon geht es los mit dem Buddeln, Klettern und Erforschen.

Lars Weidtmann lässt die Kleinen machen. Sie sollen sich frei entfalten. Wenn Rieke jedoch dort Sand ins Loch schüttet, wo Magnus gerade spielt, greift er ein: „Rieke, du kannst doch an einer anderen Stelle schaufeln.“ Er gibt ihnen manchmal ein paar Ideen mit, baut auch mal eine Schaukel oder Hängematte im Wald – ein Seil hat er immer dabei – beobachtet mit den Kindern Käfer, Pilze oder andere Besonderheiten in der Natur. „Manchmal gehen wir auch aktiv etwas suchen. Im Moment suchen die Kinder gerne Pferdehaufen“, sagt Weidtmann: „Nicht gerade das beste Beispiel, ich weiß. Aber das finden sie im Moment eben spannend.“

Kinderbetreuung ist kein prestigeträchtiger Job – vor allem nicht für Männer

Seit Ende 2018 arbeitet der 32-Jährige als Tagesvater. Damals hatte er gerade seine Erzieherausbildung beendet und zog mit der Familie von Kiel in die Heimat zurück. Außerdem war schon das erste von drei Kindern geboren. „Es stand zur Auswahl, einen Kitaplatz für meinen Sohn und für mich einen Job zu suchen oder eben beides miteinander zu verbinden“, erzählt der Hamdorfer. Er entschied sich für Letzteres und absolvierte noch den Zertifizierungskurs für Tageseltern, allerdings auf Grund seiner Ausbildung in verkürzter Form. Zusammen mit seinem Sohn eröffnete er dann seine erste Gruppe als Tagesvater. Mittlerweile ist der Sohn fast fünf Jahre alt und geht in eine Kita. Lars Weidtmanns Töchter Martha und Nore sind Teil seiner aktuellen kleinen Gruppe.

Am „großen Loch“ im Wald spielen die Kinder von Tagesvater Lars Weidtmann am liebsten. Quelle: Sylvana Lublow

Im Kreis Segeberg arbeiten 201 Tagesmütter und sieben Tagesväter. Warum es so wenige Männer in diesem Bereich gibt, dafür hat der 32-Jährige eine Erklärung: „Der Job ist von Vorbehalten geprägt und nicht gerade prestigeträchtig. Ich habe damit aber kein Problem.“ In den Kitas sehe das ja ähnlich aus. Und was macht er als Tagesvater anders als Tagesmütter? „Ich glaube, dass es auch Frauen gibt, die so arbeiten wie ich mit dem Naturkonzept, das hängt nicht vom Geschlecht ab. Ich habe mehr die motorische Entwicklung im Blick als zum Beispiel das Basteln. Die Kinder, die hier mit drei Jahren aus der Gruppe rausgehen, sind motorisch gut ausgerüstet“, sagt Lars Weidtmann. Und kräftig. Als Rieke aus dem Loch klettern will, nimmt sie keine Hilfe in Anspruch. Sie schafft es selbst, auch wenn es anstrengend ist und etwas dauert. Ihre Freundin Liara macht es ihr gleich nach. Kein großes Ding für die Kleinen. Zimperlich ist hier niemand.

Kein Tag ohne Abenteuer an der frischen Luft

Weidtmann betreut die Kinder im Alter von ein bis drei Jahren an vier Tagen in der Woche zwischen 8 und 13 Uhr. Er ist ausgebucht. „Ich bin außerdem noch Kampfkunstlehrer und arbeite 20 Stunden in der Woche zusätzlich in einer Kung-Fu-Schule in Klein Rönnau“, erzählt er. Wenn die drei Kinder morgens zu ihm und seinen beiden Töchtern kommen, wird im Morgenkreis erstmal gemeinsam gesungen und erzählt. Dann gibt es ein gesundes Frühstück. Und danach: „Immer raus, egal wie das Wetter ist. Es gab noch keinen einzigen Tag in meiner Zeit als Tagesvater, an dem wir nicht draußen waren.“ Und meistens geht es in den nahe gelegenen Wald. Dort gibt es zwei, drei unterschiedliche Plätze, an denen die Kleinen ihre täglichen Abenteuer erleben können. „Als es zuletzt so schön warm war, sind wir auch mal im Garten geblieben und haben die Sonne genossen. Im Wald ist es ja eher schattig“, sagt Weidtmann.

Für den Vormittags-Snack sollen sich die Kinder einen Platz aussuchen: Baumstamm, Boden oder ins Loch? Sie wählen das Loch und setzen sich ganz artig nebeneinander gekuschelt in die Kuhle, jedes mit seiner Trinkflasche, und warten gespannt auf die „Fütterung“. Doch zuerst müssen sie die Händchen aneinander reiben, um sie vom Sand zu säubern. Nur Weidtmann desinfiziert seine Hände bevor er die Bananen und Äpfel mit dem Taschenmesser klein schneidet und an die Lütten verteilt. Und das Obst schmeckt ihnen. Die zweijährige Rieke versichert, dass Banane und Apfel ihr Lieblingsessen sei. Auf die Frage, was denn in ihren Trinkflaschen ist, gibt es eine einheitliche Antwort: Wasser.

Martha, Rieke und Liara (von links) chillen beim Snack in der Kuhle. Quelle: Sylvana Lublow

„Ich finde es toll, die Kinder in diesem Alter zu begleiten. Da passiert ganz viel“, sagt der 32-Jährige: „Einige kommen noch fast als Babys zu mir, können gerade so laufen. Und dann erlebe ich, wie sie sich entwickeln.“ Er könne diesen Job nur empfehlen. „Außerdem arbeite ich selbstständig, kann selbst entscheiden und bin viel draußen. Das genieße ich.“ Wie lange er noch als Tagesvater arbeiten wird, wisse Weidmann nicht: „Auf jeden Fall so lange, bis meine Kinder aus dem Alter raus sind.“ Irgendwann mit größeren Kindern zu arbeiten oder auch mit Jugendlichen, könne er nicht ausschließen. „Ich mag die Abwechslung“, sagt Lars Weidtmann.

Eltern sind enttäuscht, wenn die Kinder nicht schmutzig sind

Nach der Pause wird noch gebuddelt und gesägt (mit dem Stock), Sand aufgehäuft, Tannenzapfen gesucht – und dann geht es irgendwann wieder zurück. Ohne zu murren werden die Schaufeln eingesammelt und in den Bollerwagen gesteckt. Kleine Schätze aus dem Wald dürfen auch mit. Ganz entspannt steigen sie in den Wagen und lassen sich davonfahren – denn bald kommen die Mamas und Papas, um sie abzuholen.

Vorbehalte gegen ihn als Mann gebe es seitens der Eltern keine, sagt Lars Weidtmann. „Ich denke, diejenigen, die das nicht gut finden, melden sich ohnehin nicht bei mir.“ Und sein Naturkonzept verkleinere das Klientel noch mal. Die Eltern, deren Kinder zu ihm kämen, fänden sein Konzept richtig gut. „Manchmal denke ich, dass die Eltern beim Abholen sogar enttäuscht sind, wenn ihre Kinder nicht richtig schmutzig sind“, sagt der Tagesvater und lacht.