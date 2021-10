Bad Segeberg

Bisher gingen Passanten oft ahnungslos an der Gedenkstätte für die alte Synagoge in Bad Segeberg vorbei. Zu unscheinbar war die Gestaltung der Fläche in der Lübecker Straße. Unauffällig ist die Fläche jetzt nicht mehr. Mit einem Kran wurde am Mittwoch die Fassade des ehemaligen jüdischen Gotteshauses wieder aufgerichtet als Stahlkonstruktion.

Die Kirch- und Lübecker Straße waren am Mittwoch gesperrt für die Arbeiten der Firma Trave-Metallbau. Am Morgen wurde die acht Meter breite und über elf Meter hohe Konstruktion aufgestellt und im Boden verankert. Es sollen die Originalmaße des 1962 abgerissenen Gotteshauses sein.

Viele Passanten bleiben stehen, verfolgen die Arbeiten. Manche sind genervt von der Sperrung der engen Straße, andere sind neugierig, machen Fotos. „Ich bin ganz gerührt“, sagt eine Frau, die ihren Namen nicht nennen möchte. Wegen des geschichtlichen Hintergrundes. Sie werde bald 70 Jahre alt. Es sei wichtig, dass die Geschichte des Ortes nun präsenter wird. Die alte Synagoge in Bad Segeberg aber kenne sie nicht mehr aus eigener Erfahrung.

In der Lübecker Straße 2 in Bad Segeberg wird die Fassade der alten Synagoge als Stahlfassade wieder aufgebaut. Die Straße wurde dafür gesperrt. Quelle: Nadine Materne

Das Gebäude wurde 1962 abgerissen, völlig marode. „Es hat sich niemand mehr um das Gebäude gekümmert“, sagt Stadthistoriker Axel Winkler. Die jüdische Gemeinde war vertrieben worden, lediglich der Jude Jean Labowsky habe nach Ende des Krieges noch in der Stadt gelebt und das Gebäude auch noch genutzt eine Weile.

Gedenkort für alte Synagoge in Bad Segeberg war lange umstritten

„Der Abriss aber war eine sehr komische Sache“, so Winkler. In der Lokalzeitung damals sei der Abbruch mit der angeblich gefährlichen Kurve vor dem Haus begründet worden. Dass es sich bei dem Gebäude um eine Synagoge gehandelt hatte, davon sei kein Wort geschrieben worden. „Die Kurve wurde seither nicht mehr geändert“, stellt Winkler fest.

Lange habe die Fläche dann brach gelegen. Bis sie Ende der 1980er Jahr zu einem Gedenkort wurde. „Unter viel Widerstand“, sagt Winkler. Lange sei darüber diskutiert worden, ob ein Erinnern überhaupt notwendig sei.

Die zuvor unscheinbare Gedenkstätte an die alte Synagoge und die Segeberger Juden soll deutlich aufgewertet werden. Quelle: Nadine Materne

„Wie hingeklatscht“, nennt Torben Miehle dann auch das Ergebnis der bisherigen Denkmalsgestaltung. Eine Mauer mit einer Bank davor, ein kleiner Stein mit einer Gedenktafel zur Synagoge. „Den Text hatte damals eine jüdische Gemeinde in Hamburg verfasst“, sagt Winkler. Allerdings sei der Text von den damaligen Politikern in Bad Segeberg so weit verändert worden, dass sich die jüdische Gemeinde von dem Endergebnis distanziert habe.

Bad Segeberg: Denkmal für die alte Synagoge ist einmalig in Deutschland

Aber man wolle nun nach vorn schauen, sagen Winkler und Miehle. Bis zum 9. November, zur offiziellen Einweihung des neuen Denkmals soll eine neue Plakette mit der Historie an der Stahlkonstruktion zu lesen sein. Mit einer besonderen Beschichtung, auf der keine Schmierereien haften sollen.

Vier Tonnen wiegt die Stahlkonstruktion in am Ende insgesamt. Am Mittwoch wurde der große Rahmen aufgestellt und die Tür. Am Donnerstag werden dann noch acht Fenster in den Rahmen gehängt. „An filigranen Stäben, damit sie nicht so stark zu sehen sind“, erklärt Isabelle Janucillo, die ihrem Mann Dennis und seiner Firma beim Aufbau hilft.

„Das ist gigantisch“, staunt Walter Blender, Vorsitzender der jüdischen Gemeinde in Bad Segeberg, am Mittag als er vor dem elf Meter hohen Stahlrahmen steht. „Das ist einmalig in ganz Deutschland.“ Bis zum 9. November zur Eröffnung ist noch einiges zu tun. Im Türrahmen, durch den Besucher das Denkmal betreten sollen, werden die Namen der alten jüdischen Gemeinde eingraviert werden.

Walter Blender, Vorsitzender der jüdischen Gemeinde in Bad Segeberg, ist begeistert vom Baufortschritt: “Das ist gigantisch, das ist einmalig in Deutschland.” Quelle: Nadine Materne

Dahinter, so erklärt Blender, soll dann die Tafel mit den historischen Erklärungen angebracht sein. „Und ein Davidstern kommt noch auf den Boden.“ Ein Symbol für die Vertreibung und Vernichtung der Segeberger Juden. Jedem Besucher solle sich selbst erschließen, was an diesem Ort passiert ist, das sei das Ziel, sagt Blender.

55000 Euro Spenden wurden für das neue Denkmal in Bad Segeberg gesammelt

Pflasterungen im Boden sollen zudem die alten Umrisse der ehemaligen Synagoge sichtbar machen. Zudem seien Tafeln über das Leben der Segeberger Juden geplant. Auch ein neuer Baum soll wieder gepflanzt werden.

Die jüdische Gemeinde hat die Denkmalsgestaltung in die eigene Hand genommen, nachdem Jahrzehnte lang nichts passiert war. Blender und Miehle machen keinen Hehl daraus, dass sie sich gewünscht hätten, dass die Stadt selbst tätig geworden wäre. „Aber ich bin jetzt glücklich“, sagt Miehle. „Wir haben es geschafft.“ Von der Stadt hat die Gemeinde das Grundstück erhalten und 10.000 Euro für die Umsetzung.

Einweihung zur Pogromnacht der alten Synagoge am 11. November 2021

Insgesamt kostet die Stahlfassade der alten Synagoge in Bad Segeberg 55.000 Euro. „Wir haben so viele Spenden bekommen, auch kleine Spenden“, sagt Blender. Für ihn sei das ein Zeichen, dass das Projekt auch von den Menschen in der Stadt anerkannt ist, sie dahinter stehen. „Manche werden sich daran sicher erst gewöhnen müssen.“ Blender wünscht sich, dass das Denkmal ein Ort der Begegnung und des Lernens wird.

Die offizielle Eröffnung des neuen Denkmals ist zum Gedenken an die Reichspogromnacht am 9. November geplant. Zur Feier um 12 Uhr werden unter anderem auch zwei Enkel von Jean Labowsky erwartet.