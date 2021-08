Der Kreis Segeberg hat sich für einen Käufer entschieden für seine Immobilie am Wardersee. Der ehemalige Gasthof in Warder (Gemeinde Rohlstorf) wurde zuletzt als Unterkunft für Geflüchtete genutzt, steht seit 2020 aber leer. Nun soll die Immobilie durch einen Neubau ersetzt werden.

Von Nadine Materne