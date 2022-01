Immer wieder wird bei der Polizei die illegale Entsorgung von Reifen in der Natur angezeigt. So fanden Passanten größere Mengen von Reifen in Mönkloh und Heidmoor, aber auch an anderen Orten im Kreis Segeberg. Die Polizei hält es für möglich, dass es sich bei den Tätern um Betrüger handelt.