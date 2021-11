Sie wollen hinter die Kulissen der Kommunalpolitik schauen, mitbestimmen und die Interessen der jungen Menschen vertreten: 16 Schülerinnen und Schüler stellen sich zur Wahl, um Teil der neuen Jugendstadtvertretung in Kaltenkirchen zu werden. Gewählt wird an Schulen und im Jugendhaus am 16. November.