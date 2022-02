Klaus und Beatrix Kirst bringen in ihrem Weinhandel nicht nur Rheingauer Tropfen unter die Menschen – sie wollen auch ihre heimische Tradition in Kaltenkirchen etablieren: Fasching. Und nicht nur das. Es soll am Sonntag, 27. Februar, auch einen großen und bunten Faschingsumzug durch Kaltenkirchen geben – mit Jecken und Narren und natürlich Kamelle.