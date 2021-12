Kaltenkirchen

Gerade in der Vorweihnachtszeit wird viel gespendet. Und diese Spenden kommen gut an. „Wir leben ja fast ausschließlich von Spenden. Zuschüsse erhalten wir nicht“, sagt Peter Heyn, zweiter Vorsitzender der Tafel Kaltenkirchen: „Wir haben feste Kosten jeden Monat. Deshalb fällt alles leichter, wenn wir mit Geldspenden bedacht werden.“

Umso größer war die Freude, als der Amazon-Logistik-Standort-Nützen jetzt 5000 Euro an die Tafel spendete. „Das ist eine Wahnsinnssumme, aber auch schon fast ausgegeben“, so Heyn. Denn im September wurde in den Räumen der Tafel eingebrochen. „Ein Teil des Geldes werden wir in die Behebung der Schäden stecken müssen“, sagt Heyn. Kaputte Türen müssen erneuert und ein Sicherheitssystem installiert werden.

Schäden des Einbruchs werden behoben

Der andere Teil der Summe kommt den Tafelkunden zu Gute: „Wir haben ja noch so viele Tüten von der Rewe-Spendenaktion. Die wollen wir aufstocken mit ein paar Besonderheiten für Familien“, sagt Tafel-Vorsitzende Karla Röttger. Süßigkeiten habe die Tafel mittlerweile genügend. Auch die Amazon-Mitarbeiter brachten zwei Kartons Nasch- und Knabberzeug mit. „Was uns fehlt, sind Hygieneartikel und, auch wenn es banal klingt, Kaffee“, sagt Heyn. „Bei Produkten über fünf Euro wird es rar.“ Heyn hofft, dass er noch eine positive Antwort von einem regionalen Kaffeeröster erhält, den er angeschrieben habe.

Mit dem neuen Amazon-Standort in Nützen scheint sich derweil eine echte Partnerschaft zu bilden. In diesem Jahr hatte der Versandhändler die Tafel Kaltenkirchen fünf Monate lang sogar logistisch unterstützt. Freiwillige Mitarbeiter haben mit den Amazon-Transportern Touren der Tafel übernommen, also Lebensmittel abgeholt und zur Tafel gebracht. Für die Tafel war das eine große Hilfe, da der Verein immer Mangel an Fahrern hat.

Amazon-Mitarbeiter haben gerne für die Tafel gearbeitet

„Das waren alles engagierte und freundliche Helfer von Amazon. Viele fanden es sehr interessant, die Tafel mal kennenzulernen und zu erfahren, wie hier alles funktioniert“, sagt Röttger. Gerade herrscht bei Amazon zwar Hochsaison – da könne auf keinen Mitarbeiter verzichtet werden – aber Standortleiter Alexander Blunck versprach: „Im kommenden Frühjahr werden wir wieder helfen.“ An freiwilligen Mitarbeitern mangele es jedenfalls nicht. „In diesem Jahr hatten sich bis zu 30 unserer Mitarbeiter freiwillig für die Tafel-Fahrten gemeldet“, erzählt Blunck. Das Projekt beruhe ausschließlich auf Freiwilligkeit.

„Wir arbeiten jetzt seit neun Monaten mit der Tafel Kaltenkirchen zusammen, woraus eine gute Partnerschaft entstanden ist“, so Blunck. Amazon unterstützt seit Jahren die Tafeln im Land – personell, logistisch und finanziell. Seit der Eröffnung des Standorts in Nützen kann nun auch die Tafel in Kaltenkirchen davon profitieren.