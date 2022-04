Amt Auenland Südholstein hat in Nützen die Arbeit aufgenommen

Nützen

Es sei schon erstaunlich, wie schnell man sich an etwas Neues gewöhnen kann, mein Torsten Ridder und schaut aus seinem Büro auf ein gerade angelegtes Regenrückhaltebecken. „Versprochen habe ich mich auch noch nicht. Amt Auenland Südholstein klingt für mich schon ganz selbstverständlich“, sagt der Amtsdirektor. Die von ihm geführte Verwaltung ist für die Gemeinden Alveslohe, Hartenholm, Schmalfeld, Nützen, Lentföhrden und Hasenmoor zuständig und gerade in ein hochmodernes Gebäude umgezogen.

Bis zum 1. April hieß das Amt noch Kaltenkirchen-Land und hatte seinen Sitz in der Schmalfelder Straße in Kaltenkirchen. Mir dem Umzug in den Kirchenweg in Nützen, nicht weit vom Globus-Baumarkt entfernt, ging auch eine Namensänderung einher, weil die amtsangehörigen Gemeinden Kaltenkirchen in der Amtsbezeichnung nicht mehr passend fanden.

Großer Qualitätssprung bei den Arbeitsbedingungen

Zudem wurde Ridder mit dem Umzug vom Leitenden Verwaltungsbeamten zum Amtsdirektor, was für ihn mehr Kompetenzen bedeutet. „Aber meine Arbeit ist gleichgeblieben, und ich auch“, meint er schmunzelnd. Nicht gleichgeblieben sind aber die Arbeitsbedingen der fast 40 Mitarbeiter.

Das sei schon ein großer Qualitätssprung gegenüber dem völlig veralteten und verbauten Gebäude in Kaltenkirchen, meint Ridder. Bei rund sechs Millionen Euro lag die erste Kostenschätzung für den Neubau. „Wir erwarten in Kürze die Endabrechnung des Architekten“, sagt der Amtsdirektor, der aber von einer höheren Summe ausgeht. „Ich rechne mit circa 6,7 Millionen Euro“, so Ridder.

Umzug von Kaltenkirchen nach Nützen klappte reibungslos

Er ist immer noch begeistert, dass der Umzug so reibungslos geklappt hat. „Wir haben dabei sogar unser Maximalziel erreicht, konnten bereits Ende März erste Besucher empfangen.“ Auch die EDV- und die Telefonanlage liefen sofort. „Das hätte ich nicht gedacht“, gibt Ridder zu, der auch den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ebenso wie der Umzugsfirma ein großes Lob zollt. „Alle haben toll mit angepackt. Das lief sehr professionell.“

Im neuen Gebäude müssten aber noch einige Restarbeiten erledigt werden. Im 115 Quadratmeter großen Sitzungsraum fehlten zum Beispiel noch die zwei großen Bildschirme, auf denen bei Zusammenkünften Sitzungsunterlagen angezeigt würden, oder die neue Zeiterfassungsanlage für die Bediensteten. Auch die Beseitigung kleinerer baulicher Mängel stehe noch aus.

42 Parkplätze und zwei E-Ladesäulen mit je zwei Anschlüssen

Der Neubau verfügt mit der Ausbaureserve im zweiten Stock über 1700 Quadratmeter Nutzfläche. Es gibt überwiegend Einzel-Büros, die alle 20 Quadratmeter groß sind. Aber auch die ehrenamtliche Gleichstellungsbeauftragte hat nun einen eigenen Raum. Für alle Bürgermeister der Gemeinden wurden spezielle Ablagefächer für die Post oder wichtige Unterlagen geschaffen.

Silke Stehnck von der Telefon- und Postzentrale hat sich an ihrem neuen Arbeitsplatz schon eingerichtet. Quelle: Klaus-Ulrich Tödter

Vor dem Gebäude wurden 42 Parkplätze angelegt. Am alten Standort gab es nur 16. Auch zwei E-Ladesäulen mit je zwei Anschlüssen sind vorhanden. Dort können Elektro-Fahrzeuge noch gebührenfrei mit Strom befüllt werden. „Wie wir das aber künftig abrechnen werden, steht noch nicht fest“, sagt Ridder. Fest steht auch noch nicht der Termin für eine offizielle Einweihungsfeier für das neue Amtsgebäude, die mit einem Tag der offenen Tür verbunden wird. „Sicherlich irgendwann im Sommer“, glaubt der Amtsdirektor.

Alte Amtsverwaltung könnte Flüchtlingsunterkunft werden

In die Zeit des Umzuges fiel auch die Ankunft von Ukraine-Flüchtlingen. „Die Zahl liegt bei uns derzeit bei um die 80“, vermutet der Amtsdirektor. Die meisten seien bei Privatleuten untergebracht, noch nicht alle offiziell beim Amt registriert, was für Unterstützungszahlungen aber nötig sei. Derzeit habe man im Amt kein Unterbringungsproblem, denn man habe zum Beispiel noch ein Haus in Alveslohe frei, wo bis zu 16 Personen eine vorläufige Unterkunft finden könnten.

Und in der allergrößten Not sei ja auch noch die ehemalige Amtsverwaltung in Kaltenkirchen vorhanden. Die sei zwar verkauft und stehe leer, könnte aber für begrenzte Zeit als vorübergehende Flüchtlingsbeherbergungsstätte dienen. Das Gebäude hat ein Kaltenkirchener Fliesen-Unternehmer erworben, der das Haus abreißen und dort stattdessen Wohnungen bauen will. Die dafür notwendige Bebauungsplanänderung laufe, benötige aber mit Sicherheit noch etwas Zeit, sagt Ridder.