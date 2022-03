Amt Kisdorf

„Was mich hier erwartet hat, habe ich nicht im Ansatz geahnt“, gibt Judith Horn zu, die Amtsdirektorin des Amtes Kisdorf in Kattendorf. „Schließt man ein Türchen, geht sofort ein neues auf.“ Doch von Resignation ist bei ihr trotz der unheimlichen Probleme, mit denen ihre Verwaltung kämpft, nichts zu spüren. Im Gegenteil. Sie versprüht Optimismus, spricht von ihrem tollen Team und hält es für realistisch, „dass wir in der ersten Jahreshälfte 2023 wieder richtig davor sind“.

Sie schränkt aber gleichzeitig ein: „Wenn nichts mehr dazwischenkommt.“ Und dazu kam es seit ihrem Amtsantritt am 1. Februar 2021 permanent.

Als Judith Horn den neu geschaffen Posten und damit auch die Aufgaben des zeitgleich in Pension gehenden und inzwischen verstorbenen Leitenden Verwaltungsbeamten Rainer Löchelt übernahm, war ihr klar, dass im Amt so Einiges im Argen lag, wie zum Beispiel bei den Jahresabschlüssen. Sie fehlten für alle neun Gemeinden, für die das Amt die Verwaltungsaufgaben wahrnimmt. Mit weitreichenden Folgen für Kisdorf, Struvenhütten, Stuvenborn, Sievershütten, Wakendorf II, Winsen, Kattendorf, Hüttblek und Oersdorf. Sie alle stehen unter einer sogenannten vorläufigen Haushaltsführung.

Neun Gemeinden dürfen nur ihre Pflichtaufgaben erledigen

Im Klartext: Sie dürfen nur ihre Pflichtaufgaben erledigen, aber keine Investitionen tätigen, weil auch die Genehmigung der einzelnen Haushalte an die Jahresabschlüsse gekoppelt ist. Somit darf zum Beispiel kein Schulanbau erfolgen oder ein neues Baugebiet ausgewiesen werden. Und es bleibt keine Zeit, sich mit wichtigen Dingen wie den Folgen der Nichtigkeit einer Straßenausbausatzung oder Fehlern bei der Durchführung eines Gebietsänderungsvertrages zu beschäftigen, weil alle Personalkapazitäten ausgeschöpft sind.

Zum Glück hat niemand in die Kisdorfer Amtskasse gegriffen

Als Judith Horn ihr Amt antrat, fehlten nicht nur die Jahresabschlüsse der neun Gemeinden seit 2015, sondern auch die für das Amt und den Schulverband Kisdorf. Inzwischen liegen diese für alle bis einschließlich 2017 vor. Bei der Erstellung der Jahresabschlüsse machten Horn und ihr Team dann eine besorgniserregende Entdeckung. Es gab erhebliche Differenzen in der Kasse, die nicht so schnell zu klären waren.

„Natürlich denkt man auch, dass da jemand rein gegriffen hat“, räumt die Amtsdirektorin ein: „Aber so war es zum Glück nicht.“ Eine Vielzahl von Falschbuchungen hatte zu den Differenzen geführt. „Alleine im vierten Quartal 2018 haben wir 120 davon identifiziert, konnten sie aufklären. Aber die ziehen sich auch durch 2019 bis Anfang 2020“, so Horn. „Das wollte man dann im Nachhinein korrigieren, hat es stattdessen aber verschlimmbessert.“

Und die Zahlen, um die es hier geht, haben es in sich. „Wir reden hier von sechsstelligen Summen“, sagt Judith Horn, die sich zur Aufklärung auch Hilfe von außen holte. Was die Aufarbeitung erschwerte war die Tatsache, dass das Amt im Sommer 2020 eine neue Finanzsoftware einführte, die alte aber nur eine Woche parallel laufen ließ. „Ich kann nicht sagen, warum das so gemacht wurde“, sagt die Amtsdirektorin. Dadurch sei zusätzlich noch viel falsch gelaufen.

Licht in das Umsatzsteuerdunkel bringen

Doch damit waren die schlechten Nachrichten noch immer nicht ausgeschöpft. Hinzu kommen aktuell Probleme mit der Neuregelung der Umsatzsteuer, die auch die kommunale Ebene beschäftigt. Durch die Koppelung der Besteuerung an die Körperschaftssteuer und das Vorliegen eines Betriebs gewerblicher Art waren juristische Personen des öffentlichen Rechts, wie Gemeinden oder das Amt, bisher nur in wenigen Fällen umsatzsteuerpflichtig. Das hat sich durch die schon länger feststehende Neuregelung grundlegend geändert.

Es gab aber die Möglichkeit, weiter vom alten Recht Gebrauch zu machen, wenn das gegenüber dem Finanzamt bekannt gemacht wurde. Das Amt ist jetzt gerade mit viel Mühe und Personal dabei, auch hier Licht ins Dunkel zu bringen, zu sehen, wie das gehandhabt wurde.

Amtsdirektorin Horn geht auch auf Vorwürfe ein, dass es dem Amt immer noch nicht gelungen sei, genaue Zahlen zum sogenannten „Edeka-Vertrag“ zu nennen. Dahinter verbirgt sich folgendes: Vor rund zehn Jahren schlossen die Gemeinde Stuvenborn und Sievershütten einen Gebietsänderungsvertrag. Sievershütten übertrug Fläche an die Nachbargemeinde, sodass der neue Edeka-Markt komplett auf Stuvenborner Gebiet stehen konnte. Im Gegenzug wollten sich beide Gemeinden die Grund- und Gewerbesteuer von Edeka teilen. Doch die floss all die Jahre fälschlicherweise komplett nach Stuvenborn.

Auch die Belegablage im Amt Kisdorf bereitet Probleme

„Sievershütten wird nichts verloren gehen“, verspricht Judith Horn. Doch die Klärung sei aufwendig, zurzeit nicht zu schaffen, denn es gab keine vernünftige Belegablage im Amt. „Ich will keine schmutzige Wäsche waschen, niemandem im Nachhinein den schwarzen Peter zuschieben“, stellt die Amtsdirektorin klar, „aber wir brauchen für alles eine gewisse Zeit, müssen ja auch noch die laufenden Geschäfte abdecken“. Deshalb bemühe man sich auch um zusätzliches Personal. So sei unter anderem die Leitung der Finanzabteilung ebenso vakant wie die Position für Beitragsrecht und Gebühren. „Diese Stelle haben wir seit Sommer letzten Jahres ausgeschrieben.“

Amtsvorsteher Wolfgang Stolze, der sein Ehrenamt parallel mit Amtsdirektorin Judith Horn angetreten hat, kann die Sorgen und auch den Ärger in einzelnen Gemeinden verstehen, weil ihnen finanziell die Hände gebunden seien, sie keinen Gestaltungsspielraum haben. Er sagt aber auch: „Die Amtsdirektorin hat die missliche Lage nicht zu vertreten. Sie tut alles, um die Probleme in den Griff zu bekommen.“