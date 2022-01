Amt Leezen

Häuslebauer im Amt Leezen müssen nicht nur auf freie Grundstücke warten. Gebremst wird der Wohnungsbau auch, weil die gemeinsame Kläranlage Neversdorf von vier Gemeinden zu klein geworden ist. Und auch ein expandierender Weltkonzern in Leezen hängt mit an den Leitungen, und der Kreis Segeberg macht Druck.

Nun zeichnet sich eine Lösung ab. Der Klärwerksausschuss des Amtes hat entschieden, die Anlage für 3,5 Millionen Euro auszubauen. Ein Kaskadensystem soll bis Ende 2023 eingebaut werden. Die angeschlossenen Haushalte und Firmen müssen mit einer höheren Abwassergebühr rechnen.

Abwassergebühr im Amt Leezen wird erhöht werden

Bislang liegt sie bei moderaten 2,24 Euro pro Kubikmeter, wird wohl auf etwa 2,76 Euro steigen, sagt Ulrich Schulz, Amtsvorsteher und Bürgermeister von Leezen. Seine Gemeinde ist an das Klärwerk ebenso angeschlossen wie Neversdorf, Bebensee und Groß Niendorf.

In allen vier Kommunen sollen neue Bauplätze oder Baugebiete ausgewiesen werden, in Leezen etwa auf dem großen ATR-Gelände. „Das Klärwerk in Neversdorf mit zwei Becken läuft am Limit“, sagt Schulz.

Klärwerk in Neversdorf arbeitet am Limit

Die Kläranlage ist derzeit mit Arbeit für 12.970 Einwohnerwerte (EW) belastet, aber nur für 8200 EW genehmigt, hatten Ingenieure ermittelt. Also für das Schmutzwasser von nur 8200 Einwohnern. Die Anlage weise aber gute Abbauleistung und Stickstoffelimination auf.

Leezens Amtsvorsteher und Bürgermeister Ulrich Schulz: "Mit dem Bau könnte Ende des Jahres begonnen werden. Die Bauzeit beträgt voraussichtlich ein Jahr." Quelle: Archiv

Die Kreisverwaltung mit der Wasserbehörde sagt auf Anfrage, das aus der Kläranlage ablaufende Wasser bewege sich „im Rahmen der erlaubten Werte“. Das Amt Leezen sei als Betreiber der Kläranlage Neversdorf aber unter anderem wegen des geplanten Wachstums der Gemeinden aufgefordert worden, „ein Konzept zur technischen Ertüchtigung und Anpassung der Anlage an die zukünftigen Erfordernisse aufzustellen“.

Lactoprot aus Leezen nicht in Klärwerksausschuss vertreten

Nach dem Ausbau sollen bis zu 14.000 EW zu verarbeiten sein, sagt Ulrich Schulz. Das gereinigte Abwasser fließt über Vorfluter in die Trave. Die Milch verarbeitende Firma Lactoprot in Leezen bleibe bei ihrer Einleitungsleistung von 3300 EW.

Zum Beschluss des Klärwerksausschuss könne er sich nicht äußern, sagt Lactoprot-Geschäftsführer Steffen Rode, da er nicht eingebunden worden sei. „Zwar zahlt Lactoprot etwa 50 Prozent des gesamten Gebührenaufkommens des Klärwerkes Neversdorf.“ Doch nur Vertreter der Gemeinden würden in den Klärwerksausschuss entsandt.

Lactoprot will nicht mehr Abwasser als bislang einleiten

„Unser Konzept sieht eine stabile Einleitungsmenge vor“, bestätigt Rode, dessen Firma weltweit agiert und wächst, und am Standort Leezen 109 Kräfte beschäftigt von insgesamt 480.

„Es ist richtig, dass wir durch die Installation einer eigenen Vorklärtechnologie die Einleitmenge nicht erhöhen wollen. Dies setzt allerdings voraus, dass uns der Erweiterungsbau der Anlage auch genehmigt werden wird.“ Bürgermeister Ulrich Schulz sieht darin kein Problem. „Das Vorhaben wird von der Gemeinde unterstützt.“

Lactoprot plant eigene Vorkläranlage auf Betriebsgelände in Leezen

Das Unternehmen will in einem anaeroben Reaktor geruchsfrei Methan produzieren und einen Motor mit einer Generatorkapazität von 150 kW antreiben. „Das vor Ort geklärte Wasser wird dann mit einer Umkehrosmoseanlage soweit gereinigt, dass 350 Kubikmeter täglich als Prozesswasser wieder in den Stoffkreislauf zurückgehen können“, sagt Rode.

Der Rest werde „mit sehr niedriger Belastung in Neversdorf geklärt.“ Bereits jetzt würden bis zu 60.000 Kubikmeter Milchwasser jährlich durch einen Fermenter und eine Membrananlage auf dem Gelände in Leezen gereinigt.

Neues Produkt von Lactoprot wurde schon bei Covid-19-Behandlung getestet

Die geplante neue Vorklärungsanlage sieht Rode auch als Beitrag zur Entlastung des Klärwerks Neversdorf an. Bislang müsse seine Firma jährlich noch über 1 Million Euro ausgeben, um Abwasser zu einer Kläranlage in Lübeck zu fahren.

Lactoprot will zudem in Leezen den Betrieb erweitern, die Milch noch höher veredeln, etwa das Protein Lactoferrin herstellen. „Es wurde bereits erfolgreich in der Covid-19-Behandlung getestet“, sagt Steffen Rode.

Bebauungsplanung für Leezener Ortsmitte zieht sich hin

Allerdings wartet Rode noch auf den Leezener Bebauungsplan Nr. 14. „Er befindet sich seit 2014 in der Genehmigungsphase“, lässt er kritisch durchblicken.

Bürgermeister Ulrich Schulz sagt, es seien noch Denkmalschutzfragen zu klären. So müssten sich Kirchengemeinde und Unternehmen wegen der nah gelegenen Kirche noch über Baumpflanzungen einigen.

Lactoprot schätzt die Schäden auf viele Millionen Euro

Geschäftsführer Steffen Rode ist über die lange Dauer wegen des Bebauungsplans sauer. „Die Verzögerung hat dem Unternehmen einen Schaden in zweistelliger Millionenhöhe zugefügt und zu beträchtlichen Gewerbesteuerausfällen in Leezen geführt.“