Glimpflich davon gekommen ist ein 52-Jähriger vor dem Amtsgericht Norderstedt. Obwohl er viel kriminelle Energie an den Tag legte, eine Bürgschaftsurkunde fälschte und den Erlös von 45 verkauften Bootsmotoren nicht in die Kasse seiner Norderstedter Firma einzahlte, sondern in die eigene Tasche steckte, fiel das Urteil für den früheren Henstedt-Ulzburger unerwartet aus.