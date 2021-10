An der A7 werden in den nächsten Jahren zwei Solarparks entstehen. Die Hamburger Enerparc plant eine 13 Hektar große Anlage westlich der A7 bei Bimöhlen. Die Windparkbetreiber Hans-Günther Lüth und Hans-Herman Schümann haben eine nördlich davon gelegene Fläche mit 20 Hektar in Planung.

Von KN-online (Kieler Nachrichten)