An diesen vier Themen in Segeberg sind Ukrainer vor allem interessiert

Bad Segeberg

Fragen zum deutschen Schulsystem, zur Arbeit, zum Autofahren und zu Haustieren: Diese Themen bewegen die Schutzsuchenden aus der Ukraine besonders. Das stellte der Landesverband der Volkshochschulen (VHS) bei ersten Unterrichtsstunden im Levo-Park fest.

Der Landesverband hat Ukrainerinnen und Ukrainern in der Landesunterkunft erste Wegweiserkurse angeboten. Sie dauern 15 Unterrichtsstunden. Im Levo-Park sind mehrere hundert Flüchtlinge untergekommen. In den kommenden Wochen stockt das Land auf rund 1100 Plätze auf.

„In diesen Angeboten werden in der Herkunftssprache der Teilnehmenden Informationen zum alltäglichen Leben und zu den Strukturen in Deutschland gegeben“, berichtet VHS-Pressesprecher Björn Otte. Dozentin Arzu Muslumova sei es gelungen, viele Fragen zu klären und „ein wenig Hoffnung mitzugeben, wo zuvor große Traurigkeit und Unsicherheit herrschten“.

Besonders groß war das Interesse am deutschen Schulsystem. Doch sehr häufig seien auch Fragen rund ums Auto gestellt worden: Muss man den Führerschein umschreiben, und wie geht das? Wo müssen die Fahrzeuge registriert werden?

Arbeit ist ein wichtiges Thema für die Ukrainer im Levo-Park

Außerdem hätten fast alle Flüchtlinge ein Haustier dabei und würden sich um die tierärztliche Versorgung und eventuell nötige Registrierung und Versicherung sorgen. Zentral sei für alle auch die Frage nach Arbeit.

Dozentin Arzu Muslumova: „Viele waren erstaunt, wie detailliert in Deutschland alles organisiert ist."

„Viele waren erstaunt, wie detailliert in Deutschland alles organisiert ist“, berichtet Arzu Muslumova aus dem Unterricht. „In den ehemaligen Sowjetrepubliken muss man sich um alles selbst kümmern: Bildung, Gesundheit, Verwaltung. Oft muss man sich durch viele Stellen durchfragen. Das ist hier viel übersichtlicher.“

Deutschkurse für Ukrainer bereits geplant

Dieser erste Kursus wurde auf persönlichen Wunsch der Teilnehmenden früher gestartet als geplant, sagt Otte. Eine Gruppe hatte sich zusammengefunden und direkt bei der Dozentin darum gebeten, so schnell es geht in den Kursus zu kommen.

So nahmen im Schnitt 13 Menschen teil. Allerdings gab es manche Wechsel, denn manche zogen zwischendrin in eine längerfristige Unterkunft in einer anderen Gemeinde. Wegen der schnellen Transfers werden absehbar auch in den Kommunen und online Wegweiserkurse angeboten. „Im Anschluss planen die Volkshochschulen bereits passende Deutschkurse für die neu Angekommenen“, sagt Otte.

Bund bezahlt Wegweiserkurse für ukrainische Flüchtlinge

Dass dieser Kurs ausnahmsweise in russischer Sprache stattgefunden hat, konnten alle Teilnehmenden akzeptieren. Dennoch hörte die Kursleiterin mehrmals die Frage, ob sie aus Russland stamme. „Da ich aus Aserbaidschan komme, gab es keine Ängste oder Bedenken von Seiten der Teilnehmenden“, sagt Muslumova.

Wegweiserkurse werden vom Landesverband der Volkshochschulen im Auftrag des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge direkt in Erstaufnahmeeinrichtungen durchgeführt. Das Ziel ist, die Orientierung im neuen Umfeld zu erleichtern. Themen sind unter anderen Gesundheit, Bildung, Rechtliches.

Große Nachfrage nach Wegweiserkursen für ukrainische Flüchtlinge

In den Wegweiserkursen unterrichten Kulturmittler. Sie werden nach Angaben von Otte vom Landesverband der Volkshochschulen ausgebildet und seien daher mit vielen organisatorischen Fragen in Deutschland vertraut. Auch in der Landesunterkunft Boostedt sind bereits viele Ukrainer angekommen und auch Kulturmittler zumindest in russischer Sprache verfügbar. Ab Freitag will der Landesverband der VHS dort mit einem Kursus starten.

Michael Kölln, Geschäftsführer Volkshochschule Bad Segeberg: "Wir bereiten uns auf die Deutschkurse für die Ukrainer vor."

Um der großen Nachfrage nach Wegweiserkursen und weiteren Angeboten gerecht zu werden, sucht der Landesverband der VHS Menschen, die fließend Ukrainisch sprechen und gut mit der deutschen Sprache und dem Leben in Deutschland vertraut sind. Diese könnten sich qualifizieren und danach selbst Wegweiserkurse geben. Interessierte können sich bei Julia Francke im Volkshochschulverband melden: Telefon 0431/97984-24 oder unter www.vhs-sh.de.

VHS Bad Segeberg bereitet sich auf Deutsch-Kurse vor

Unterdessen bereitet sich die Volkshochschule Bad Segeberg auf Deutschkurse für die Ukrainer vor, die nach einer kurzen Stippvisite in den Landesunterkünften an die Kommunen weiterverteilt werden. „Bislang haben sich erst fünf Ukrainer gemeldet“, sagt VHS-Geschäftsführer Michael Kölln.

Er habe zwei oder drei Dozenten, die Russisch sprechen würden, das viele Ukrainer beherrschen. Und gerade erst habe sich auch eine Ukrainerin fürs Unterrichten angeboten. Weitere Dozenten würden benötigt. Allerdings sei unklar, wie lange die Ukrainer bleiben, wie groß der Bedarf sei.

Andere Flüchtlings-Klientel als 2015/2016

Finanzieren würden die Kurse der Bund oder das Land, sagt Kölln. „Es gibt Programme dafür.“ Die Klientel sei eine andere als während des Flüchtlingszustroms 2015/16. Die Ukrainer hätten nicht nur ein Aufenthaltsrecht. Sie dürften auch gleich arbeiten.