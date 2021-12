Kein Event an Neujahr - Anbaden am Ihlsee in Bad Segeberg fällt aus – aber nicht wegen des Wetters

Die Corona-Auflagen waren dem Förderverein zu viel: Das traditionelle Anbaden am Neujahrstag im Ihlsee in Bad Segeberg fällt aus. Die Initiatorin bedauert, dass das Groß-Event ausfällt, und weicht für sich auf eine Alternative aus. Unterdessen plant der Förderverein schon die Badesaison 2022.