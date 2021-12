Was wird aus dem Bad Bramstedter Gymnasium? Wird der 70er Jahre Bau durch einen Neubau ersetzt, wird der Altbau energetisch saniert und bekommt einen Anbau? Und was wird aus der umstrittenen Pelletheizung? Die Meinungen in der Politik gehen weit auseinander. Eine Machbarkeitsstudie soll nun helfen.