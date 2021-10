Itzstedt

Es geht nicht nur um hohe Kosten, sondern auch um die Gesundheit der Bürger. Das treibt Helmut Thran, Bürgermeister in Itzstedt, seit Jahren um. Das Gebiet an den Regenrückhaltebecken ist stark belastet mit Blei und weiteren Schadstoffen, die – so befürchten Kritiker – sogar das Grundwasser gefährden könnten.

Als Thran vor drei Jahren das Amt des Bürgermeisters in Itzstedt übernommen habe, sei er nach eigenen Angaben bereits früh über die Situation informiert worden. „Das war ein Hilferuf an mich als Bürgermeister“, sagt Helmut Thran. Ein Gutachten habe ergeben, dass die Regenrückhaltebecken stark mit Blei und Schwermetallen belastet seien und dringend etwas geschehen müsse. Das Pikante an der Sache: Direkt neben den Regenrückhaltebecken befindet sich der Schießplatz des Schützenvereins Itzstedt.

Wurfscheibenanlage direkt neben der Gemeindefläche

Die Wurfscheibenanlage liegt im hinteren Bereich des Schützenhauses. Die Flintenschützen – sowohl Sportschützen als auch Jäger – schießen parallel zum Gemeindegelände mit Bleischroten auf davonfliegende Wurfscheiben. „Da liegt es nahe, dass die Schützen für die Verunreinigungen verantwortlich sind“, sagt Bürgermeister Thran und fordert wie auch andere Kommunalpolitiker Schadenersatz von dem Verein. Weitere Gutachten, die im Laufe der Jahre erstellt wurden, haben nach Auskunft von Thran ergeben, dass zwar die Wasserflächen und der Schlamm des Regenrückhaltebeckens nicht durch den Schießbetrieb mit Schadstoffen belastet seien, wohl aber der Boden zwischen Rückhaltebecken und Schießplatz.

Die Gemeinde muss auf 2000 Quadratmeter den Boden abtragen und entsorgen, bevor die Schadstoffe das Grundwasser in Itzstedt belasten. Wie Bürgermeister Thran in der jüngsten Sitzung der Gemeindevertretung mitteilte, ist die Gemeinde aufgefordert, 60 Zentimeter Erde abzutragen und auszutauschen. 1200 Kubikmeter Erdreich müssten entsorgt werden. Die belastete Erde sei Sondermüll. Die Kosten seien noch nicht abzuschätzen, berichtet Thran im Gespräch mit KN-Online.

Gemeinde Itzstedt will Kosten von den Schützen zurück haben

Die Kommune hatte bereits den Weg vor das Gericht gewählt, war aber mit ihrem Anliegen, auch für die Belastung innerhalb der Regenrückhaltebecken die Schützen verantwortlich zu machen, nicht durchgekommen. Jetzt geht es der Gemeinde darum, die Kosten für den Bodenaustausch und Entsorgung des Materials vom Schützenverein zurück zu bekommen. Die Anwälte von Gemeinde und Verein seien miteinander im Gespräch. „Wir wollen uns die Kosten wieder holen“, betont Thran.

Dr. Christine Künzel aus Itzstedt, Sprecherin der neu gegründeten Ortsgruppe von Bündnis 90/Die Grünen, beschäftigt sich intensiv mit dem Thema und hat über die Grünen-Kreistagsfraktion an Landrat Jan Peter Schröder mehrere Fragen gestellt. Sie betont, dass es ihr und den anderen Grünen nicht darum gehe, „den Schießstand dicht zu machen“, aber sie verlangt, dass zunächst nicht weiter dort auf der Wurfscheibenanlage geschossen werde, bis es eine Lösung für das Problem gebe. Das müsse so schnell wie möglich in den Griff bekommen werden.

Kreis Segeberg: „Erhebliche Belastung ermittelt“

Der Kreis Segeberg positioniert sich, was die Verunreinigung angeht, eindeutig. Auf dem Gelände des Schießplatzes Itzstedt und der angrenzenden Flächen seien „erhebliche Belastungen mit Arsen, Blei, Antimon und Polyzyklische Aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK)“ ermittelt worden. Das Verteilungsmuster auf dem Gelände passe zu den Bereichen, auf die die Schützen mit Schrotkugeln schießen sowie die Wurfscheiben entweder zerstört oder nicht getroffen landen. Es sollten weitere Bodenuntersuchungen auf den Wiesen mit Pferde- und Rinderhaltung erfolgen.

Der zuletzt eingesetzte Gutachter habe empfohlen, dass „eine Verschleppung des Bodens in nicht kontaminierte Bereiche“ zu vermeiden sei. Schuhe oder Stiefel sowie verschmutzte landwirtschaftliche Geräte und Fahrzeuge sollten gereinigt werden. Die Grünflächen, die einem Landwirt gehören und die hinter dem Grundstück des Schießplatzes liegen, sollten nicht mehr zur Beweidung durch Nutztiere und zum Mähen für Futter genutzt werden.

Schützenverein Itzstedt weist auf Genehmigung hin

Der Schützenverein will sich gegenüber KN-Online bislang nicht zu dem schwebenden Verfahren äußern, weist aber auf eine laufende Genehmigung für den Schießbetrieb hin. Mittwochs und sonntags dürfen die Flintenschützen weiter ihrem Sport nachgehen. „Hinsichtlich des Schießbetriebes ergeben sich keine Maßnahmen aus dem Gutachten“, heißt es auch von Landrat Schröder. Das empört einige Kommunalpolitiker.

Auch Schießstände Kaltenkirchen und Seedorf sollen untersucht werden

Im Kreis Segeberg gibt es neben dem kleinen Schießplatz in Itzstedt noch die Wurfscheibenanlagen in Kaltenkirchen und Seedorf-Berlin. Die dortigen Untersuchungen der Böden sind laut Kreis auf das kommende Jahr verschoben worden.

Schießstand Wolfsberg für über eine Million Euro saniert

Der Schießstand Hasenmoor (Wolfsberg), der im Besitz der Kreisjägerschaft Segeberg ist, der die Wurfscheibenanlage an den Club für jagdliches und sportliches Schießen Segeberg verpachtet hat, ist in den Jahren 2006 und 2007 für über eine Million Euro umfangreich saniert worden. Die Kosten hat die Kreisjägerschaft Segeberg dank engagierter Mitglieder sowie des Kreises und des Landes zusammenbekommen, berichtet Schatzmeister Heino Burmeister.

Seit der Sanierung schützt auf der gesamten Fläche ein Vlies mit Metallgitter das Erdreich vor den bleihaltigen Schrotkugeln der Schützen. Regelmäßig werden die Bereiche sauber gefegt und die Rückstände entsorgt. Auf dem Schießstand Wolfsberg, der 13 Hektar groß ist, werden ausschließlich PAK-freie Wurfscheiben verwendet, heißt es aus dem Clubvorstand.