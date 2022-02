Bad Segeberg

Gesichtslose Gestalten, eng aneinandergedrängt. Unter ihnen Köpfe. Die Szene ist umgeben von dunklem Rot und verlaufendem Schwarz. Das Bild der 17-jährigen Anna Roschkowski wirkt verstörend, bedrückend – es stellt durch die Nazis ermordete und vertriebene Segeberger Juden dar. Im Zentrum des Bildes steht die Familie Levy aus Bad Segeberg. Vier der Kinder wurden von den Nazis getötet, drei davon im Vernichtungslager Auschwitz. Um die Segeberger Auschwitz-Opfer dreht sich eine neue Ausstellung in der Sparkasse Bad Segeberg. Mit Annas Gemälde im Zentrum.

Gemälde erzählt von Segeberger Holocaust-Opfern

„Das Schicksal der Familie Levy hat mich sehr gerührt“, sagt Anna Roschkowski. Zehn Kinder, alle Bad Segeberg geboren, wurden vertrieben oder in Konzentrationslager deportiert. Vier von ihnen überlebten die Nazis nicht. „Eine ganze Familie wurde zerstört.“

Die Namen der vertriebenen und ermordeten Angehörigen der Familie Levy hat Künstlerin Anna Roschkowski in ihr Bild eingearbeitet. Die 17-Jährige will mit den vielen Köpfen auf die zahlreichen Segeberger Holocaust-Opfer aufmerksam machen. Es sind an die 100 gewesen. Quelle: Nadine Materne

Für die Familie wurden im November Stolpersteine verlegt in Zusammenarbeit mit einigen Schülern der Dahlmannschule. Zu diesem Anlass malte Anna Roschkowski ihr eindrückliches Bild. Gut eineinhalb Meter hoch und breit. Die Namen der Levys sind in das Gemälde eingearbeitet, sie verschwinden teilweise im Hintergrund – so wie die Familie verschwunden ist. Drei der Geschwister konnten sich in die USA und nach Shanghai retten, zwei sind mit Hilfe in Holland untergetaucht und haben überlebt.

Für Frieda, Ernst David, Ella, Hedwig und Ludwig gab es jedoch kein Entrinnen vor den Nationalsozialisten, sie wurden 1942/43 deportiert – nach Sobibor, Theresienstadt und Auschwitz. Befreit werden konnte lediglich Hedwig aus Theresienstadt.

Mindestens 50 Segeberger und Angehörige von Nazis ermordet

Die Levys stellt Roschkowski mit ihren abstrakten Figuren im Zentrum ihres Bildes dar. „Aber es hat viel mehr Opfer gegeben“, sagt die 17-Jährige aus Wittenborn. „Das sollte man nicht vergessen.“ Diese werden nicht nur mit den Köpfen im Vordergrund dargestellt. Auch der rot-schwarze Hintergrund besteht bei genauer Betrachtung aus kleinen und größeren Punkten, die ebenfalls Köpfe und damit Opfer des Holocaust darstellen sollen, erklärt die Gymnasiastin. An der Dahlmannschule belegt sie das Kunstprofil. In nur wenigen Stunden ist das Bild entstanden nach der ersten Idee, erzählt Roschkowski.

Geschichtsforscher Axel Winkler war sofort begeistert von dem Werk der Schülerin. „Ich habe es ihr abgekauft“, sagt er. Das Gemälde animierte ihn dazu, die Segeberger Holocaust-Opfer systematisch zu erfassen. Wie viele waren es, fragte er sich.

Mindestens elf Segeberger Juden starben in Auschwitz - ihr Schicksal ist nachzulesen in einer Ausstellung in der Sparkasse Bad Segeberg. Quelle: Nadine Materne

Gefunden hat er dabei mindestens 30 Segeberger und 22 Angehörige – Ehepartner und Kinder -, die von den Nationalsozialisten ermordet wurden. Dazu kommen mindestens 40 weitere Opfer, die in den Selbstmord getrieben wurden, vor den Nazis flüchten konnten oder in den Lagern überlebt haben. „Wir müssen also von etwa 100 Opfern unter den Segebergern und ihren engsten Angehörigen ausgehen“, sagt Winkler.

Neue Ausstellung über Auschwitz-Opfer in der Sparkasse

Bei der Opferdefinition hat sich Winkler an den Kriterien für die Stolpersteine orientiert, mit denen Opfern des Nationalsozialismus gedacht wird. Als Segeberger definiert Winkler diejenigen, die in Segeberg geboren wurden oder länger hier gelebt haben. In einer Liste hat er die Betroffenen sortiert mit ihren Lebens- und Todesdaten, soweit sie bekannt sind: „Ein Drittel der Segeberger Mordopfer sind in Auschwitz ermordet worden“, sagt Winkler.

Der 27. Januar, der Gedenktag an die Auschwitzbefreiung 1945, liegt noch nicht lange zurück. Diesen hat Winkler zum Anlass genommen, eine kleine Ausstellung zu organisieren – mit dem Gemälde von Anna Roschkowski im Vordergrund.

Seit dieser Woche sind das Bild sowie Informationstafeln zu den Auschwitz-Opfern in der Bad Segeberger Sparkasse zu sehen. Filialdirektor Kai Gräper hat die Empfangshalle dafür gern zur Verfügung gestellt. Bis zum 4. März ist die Ausstellung zu den Geschäftszeiten der Bank zu sehen. Besondere Hygieneregeln gebe es nicht. „Nur eine Maske muss getragen werden“, sagt Gräper.