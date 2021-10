Bad Segeberg

Auf einem Abstellgleis am alten Bahnhof in Bad Segeberg steht er in dieser Woche, der Revolution Train, der Anti-Drogen-Zug aus Tschechien. Zuvor stand er in Norderstedt. Unscheinbar wirkt er mit seiner silbrig-grauen Farbe, ohne Fenster. Umso wirkmächtiger ist er im Innern.

Anti-Drogen-Zug in Bad Segeberg erzählt wahre Geschichte

Als Moderatorin Miriam Schlichting aus dem vorderen Waggon steigt, wartet ihre nächste Gruppe bereits auf sie. 14 Jugendliche des neunten und zehnten Jahrgangs von der Richard-Hallmann-Schule in Trappenkamp. Bevor es los geht, gibt es noch eine Banane und Tee zur Stärkung, denn die Reise durch den Zug dauert 90 Minuten – sie wird den Schülern und Schülerinnen aber deutlich kürzer vorkommen.

Moderatorin Miriam Schlichting empfängt die Gruppe von der Richard-Hallmann-Schule. Von der Trappenkamper Schule allein werden über 300 Jugendliche der achten, neuen und zehnten Klassen den Anti-Drogen-Zug besuchen. Quelle: Nadine Materne

„Alles, was ihr hier seht, ist eine wahre Geschichte“, erklärt Miriam Schlichting ihrer Gruppe zur Einleitung. Es ist die kurze Lebensgeschichte von „Marcel“ und fünf Freunden. Marcel, der im wahren Leben anders hieß, war ein guter Freund von Pavel Tuma aus Tschechien. Tuma hat den Anti-Drogen-Zug entwickelt, nachdem Marcel im Jahr 2000 an einer Überdosis Chrystal Meth gestorben war. Mit dem Revolution Train will Tuma junge Menschen vor Drogen schützen.

„Einem Dealer geht es nur ums Geld“

„Meine Geschichte soll nicht zu eurer werden, weil ich heute schon tot bin“, ertönt die Stimme von Marcel aus der Dunkelheit des zweiten Waggons. Eine Leinwand hängt vor den Schülern an der Decke, die Wände sind mit roten, verschlungenen Wülsten verziert. Sie sollen an Körpergewebe erinnern.

Der Revolution Train steht derzeit in Bad Segeberg auf einem Abstellgleis hinter dem alten Bahnhof. Quelle: Nadine Materne

„Euer Körper ist wie ein gepanzerter Zug, ihr könnt ihn Jahrzehnte lang nutzen oder missbrauchen“, erzählt die Stimme von Marcel. „Ein süchtiger Mensch verliert seinen Willen.“ Und Drogendealer interessiere es nicht, wie es ihren Käufern ergeht, ob sie in einigen Jahren überhaupt noch leben. „Es geht ihnen nur ums Geld.“

Zugwaggons sind kleine Kinosäle

Dann startet der Film über die sechs Freunde, drei junge Frauen und Männer, Teenager, die sich für ein Fußballspiel verabreden. Petra bietet ihren Freundinnen eine Zigarette an, Jana greift zu, Susi lehnt ab. Auch die Trappenkamper Schüler sollen dazu ihre erste Entscheidung fällen auf einem Fragebogen, den sie zu Beginn des Rundgangs erhalten haben.

Nach dem Fußballspiel wollen die Jungs etwas trinken gehen, den Sieg der Heimmannschaft müsse man doch mit einem Bier feiern, überreden sie die Freundinnen. Das Licht geht an im Kinosaal des Zugs, die Leinwand wird hochgezogen, dahinter erscheint eine Theke mit zahlreichen Alkoholflaschen.

Die Geschichte im Revolution Train beginnt vermeintlich harmlos mit Rauchen und Alkohol. Nach dem ersten Filmausschnitt stehen die Schüler in einer nachgebildeten Bar. Quelle: Nadine Materne

Miriam Schlichting fragt ihre Gruppe: Ab welchem Alter darf man Bier trinken? Was kostet eine Packung Zigaretten? Wer raucht in eurem Umfeld? Wer kennt jemanden, der schon einmal aufhören wollte zu rauchen? Was würden sich die Schüler kaufen, wenn sie die Jahresausgaben eines Rauchers für Zigaretten zur Verfügung hätten? „Etwas Sinnvolles, vielleicht Klamotten“, meint ein Schüler.

Unfallwrack im Zug – eindrucksvolle Gestaltung

Im nächsten Waggon geht der Film weiter: Die Freunde feiern, sie rauchen, kiffen, trinken – einige nehmen aufputschende Pillen. Ecstasy. Nach der Party will die Clique weiter mit dem Auto. Susi versucht ihre Freundinnen noch zu hindern einzusteigen bei dem „vollgedröhnten Typen“. Auch die Schüler sollen wieder entscheiden, ob sie mitfahren würden. Der Fahrer meint, alles unter Kontrolle zu haben und fährt los, rast über die Straßen – bis es kracht, ein Motorradfahrer stirbt.

Der Anti-Drogen-Zug "Revolution Train" steht derzeit in Bad Segeberg. Erzählt wird die wahre Geschichte von sechs jungen Menschen. Unter anderem geraten die Freunde in einen tödlichen Unfall. Das Autowrack ist in einem Waggon nachgebildet. Quelle: Nadine Materne

Die Leinwand geht nach oben, die Unfallstelle mit dem demolierten Auto und Motorrad kommt zum Vorschein. Ein krasser Effekt. „Wie viele Opfer gibt es bei dem Unfall?“, will Moderatorin Schlichting wissen. Fünf, glauben die Schüler. Der Motorradfahrer und die vier Jugendlichen. „Aber was ist mit der Frau des Toten oder seinen Eltern?“, bringt Schlichting die Jugendlichen zum Nachdenken.

Was hätten die Jugendlichen besser machen können, um den Unfall zu verhindern? „Langsamer fahren“, meint ein Schüler zunächst. „Ein Taxi rufen“, antwortet ein Mädchen. „Genau“, sagt Schlichting. Oder sich von Eltern abholen lassen. Oder vorher verabreden, wer nüchtern bleibt.

Gefängnis und Beschaffungskriminalität

In den folgenden Waggons geht die Geschichte der Sechs im Zeitraffer weiter. Der Unfallfahrer wird zu einer Gefängnisstrafe verurteilt, Jana wendet sich ab von der Gruppe und den Drogen. Ein zweiter Junge aus der Gruppe, der mit Drogen gehandelt hat, wird von der Polizei verhaftet. Marcel versinkt unterdessen immer tiefer im Drogensumpf – und reißt seine Freundin Petra mit.

Die Familien wenden sich ab, sämtliches Geld geht für die Sucht der beiden drauf. Sie werden kriminell, um Geld zu beschaffen für den nächsten Schuss. Sie leben irgendwann in einer dreckigen Ruine. In dieser stehen irgendwann auch die Jugendlichen der Richard-Hallmann-Schule. Keiner von ihnen hat Lust, sich auf die versiffte Matratze zu legen.

Moderatorin Miriam Schlichting mit Schülern der Richard-Hallmann-Schule in der Behausung von zwei Drogenabhängigen aus der Geschichte. „Ist das hier Freiheit?“, fragt sie die Jugendlichen. Quelle: Nadine Materne

Die Gruppe verfolgt, wie Petra gegen die Drogen kämpft als sie erfährt, Mutter zu werden. Ihr Freund Marcel, Vater des Kindes, aber entscheidet sich gegen die Familie und stirbt einige Jahre später an einer Überdosis.

„Ich bin jung gestorben, ihr habt ein langes Leben vor euch“

„Ihr steht am Bahnhof des Lebens“, erzählt Marcel den Zuggästen. Sie hätten die Entscheidung, in welchen Zug sie einsteigen. „Die Fahrt im falschen Zug kann zu Beginn lustig sein.“ Ihnen solle nicht das Versprechen abgerungen werden, nie Drogen anzufassen, aber sie sollten nachdenken über mögliche Konsequenzen. „Ich bin jung gestorben, ihr habt noch ein langes Leben vor euch“, gibt Marcels Stimme den jungen Leuten mit auf den Weg in den letzten Waggon.

Öffentliche Besuchszeiten für den Anti-Drogen-Zug Der Revolution Train in Bad Segeberg ist für Besucher außerhalb der Schülerführungen geöffnet am Sonnabend, 30. Oktober. Von 10 bis 16 Uhr werden Gruppen kostenlos durch den Zug geführt. In den Waggons gilt Maskenpflicht, es gilt zudem die 3G-Regel: Besucher müssen also geimpft oder genesen sein oder einen frischen negativen Corona-Test vorlegen. Am Montag und Dienstag, 1. und 2. November, steht der Anti-Drogen-Zug aus Prag in Bad Bramstedt. Dort können Interessierte den Zug von 14 bis 16 Uhr besuchen. Auch hier gelten die 3G-Regel und Maskenpflicht.

Dort stehen die Jugendlichen vor dem Baum des Lebens. „Marcel ist mit 25 gestorben“, erzählt Miriam Schlichting. Die Wand zeigt, wie viele Jahre noch übrig sein können, was ein Leben bis ins hohe Alter offen hält. Ausbildung, Reisen, eine Familie, irgendwann vielleicht Enkelkinder.

Am Ende stehen die Jugendlichen vor einem Baum des Lebens, der verdeutlichen soll, was sie möglicherweise verpassen, wenn sie falsche Entscheidungen treffen. Quelle: Nadine Materne

Am Ende spenden die Schüler und Schülerinnen Applaus für die Führung. „Wie war es?“, will Schlichting wissen. „Das war toll“, sagt Based. Ein Mädchen reckt den Daumen nach oben als die letzten Antworten auf dem Fragebogen ausgefüllt werden.

Segeberger Schüler loben den Revolution Train

„Ich hätte nicht gedacht, dass das so cool ist“, meint Zehntklässlerin Laura. Sie habe eher klassische Infotafeln erwartet. Die Anschaulichkeit gefällt den jungen Leuten, hinterlässt Eindrücke. „Ich habe jedenfalls keine Lust, Drogen anzufassen“, sagt Tobias.

Interessant wird die Auswertung der Fragebögen, wenn am Ende 4500 Schülerinnen und Schüler den Zug durchlaufen haben. Diese werde aber voraussichtlich erst im Januar vorliegen, sagt Organisator Jürgen Schlichting. Er macht sich keine Illusionen über die Wirksamkeit des Zuges.

Der Besuch allein reiche nicht aus, um junge Menschen nachhaltig von Drogen abzuhalten, so Schlichting. Nun aber folge die Nachbereitung in den Schulen. Das Thema müsse immer wieder wiederholt werden. Wenn es nach ihm ginge, würde der Zug jedes Jahr in Bad Segeberg stehen.