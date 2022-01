Struvenhütten

Mit mehreren Generationen zusammen wohnen, dazu noch im Grünen und etwas abseits des Dorfes – es könnte so schön sein bei Familie Schön aus Struvenhütten. Das wird sich allerdings bald ändern. Zurzeit wird etwa 50 Meter entfernt von der kleinen Siedlung, in der Familie Schön mit 13 Personen lebt, ein neuer Funkmast der Telekom errichtet. In Sichtweite steht bereits ein Sendemast. Und drei Windräder kommen in nächster Zeit noch hinzu.

„Wir haben nichts gegen die moderne Technik“, betont David Schön. Jeder profitiere ja von einem guten Mobilfunknetz. Allerdings hatten er und seine Familie sich gewünscht, dass der Metallmast gut 100 Meter weiter entfernt von den Wohnhäusern an der Sievershüttener Straße aufgebaut wird – und war auch davon ausgegangen, dass der Wunsch berücksichtigt wird. Umso erstaunter waren die Anwohner, als die Bauarbeiter doch direkt vor ihrer Nase anfingen, den Mast zu errichten.

Anwohner wundern sich, dass Mast in der Nähe nicht genutzt wird

Seit gut zwei Jahren beschäftigt sich David Schön mit dem Bauvorhaben, hat Sitzungen der politischen Gremien in Struvenhütten besucht, wenn es um das Thema ging, hat mit der Telekom kommuniziert und sich ins Thema reingekniet. Sein Vorschlag war, den Mast zwar auf der Weide zu platzieren, auf der er nun gebaut wird, allerdings in die äußerste Ecke und damit am weitesten entfernt von den Wohnhäuser der Familie Schön. Seine Anfragen seien zuletzt gar nicht mehr beantwortet worden, ärgert David Schön sich, der sich deutlich mehr Transparenz wünscht.

Auch wundert er sich, dass ein neuer Mast gebaut wird, denn ich Sichtweite im Ortsteil Bredenbekshorst steht bereits einer. „Warum kann man den denn nicht mit nutzen? Ich verstehe das nicht“, sagt David Schön. „Bei der Suche nach einem geeigneten Standort für einen neuen Mobilfunkmast prüfen wir immer zuallererst, ob wir einen bestehenden Mast mitnutzen können. Das spart Zeit und Kosten“, sagt Benedikt Albers, Sprecher von Deutsche Funkturm. Das Unternehmen baut den Mobilfunkmast im Auftrag der Telekom.

Der neue Sendemast soll 40 Meter hoch werden und befindet sich unmittelbar vor den Häusern der Familie Schön in Struvenhütten. Quelle: Nicole Scholmann

Aber es gebe einige Voraussetzungen, die erfüllt sein müssten, so Albers weiter. Ein bestehender Mast müsse funktechnisch geeignet sein, „um das Versorgungsziel zu erreichen“. Das bedeute beispielsweise, dass er nicht zu weit weg von dem Gebiet stehen dürfe, in dem die Versorgung verbessert werden soll. „In Struvenhütten war das nicht gegeben. Der von Familie Schön angesprochene Mast befindet sich somit vermutlich außerhalb des Versorgungsradius“, meint Unternehmenssprecher Benedikt Albers.

Standort mit der Gemeinde Struvenhütten abgestimmt

Im Rahmen der Standortsuche habe Deutsche Funkturm mehrere Optionen untersucht und sie mit der Gemeinde abgestimmt, ebenso wie die finale Position. „Darüber war auch die Beschwerde führende Familie Schön informiert, somit können wir die beklagte fehlende Transparenz nicht nachvollziehen“, betont Albers.

Seit Anfang Januar wird nun der etwa 40 Meter hoher Stahlgittermast gebaut und in Zukunft das Mobilfunknetz der Telekom ergänzen. Ziel ist es laut Telekom, die Versorgung in Struvenhütten und Umgebung zu verbessern. „Immer mehr Menschen sind gleichzeitig im Netz unterwegs. Sie tauschen Fotos und Videos oder arbeiten mobil. Deshalb erhöhen wir ständig Geschwindigkeit und Kapazität in unserem Netz“, sagt Walter Goldenits, Geschäftsführer Technologie Telekom Deutschland.

Walter Goldenits, Geschäftsführer Technologie der Telekom Deutschland, wirbt für den neuen Funkmast in Struvenhütten. Quelle: Norbert Ittermann

„Struvenhütten bekommt einen modernen und zukunftsfähigen Mobilfunkstandort. In erster Linie werden Kundinnen und Kunden der Telekom von unserem Mast profitieren, wir bieten unseren Standort aber auch allen anderen Mobilfunkanbietern an, so dass keine zusätzlichen Masten errichtet werden müssen“, sagt Bruno Jacobfeuerborn, Geschäftsführer Deutsche Funkturm. In der Regel geht ein Standort sechs bis zwölf Monate nach dem Baubeginn in Betrieb und kann von den Kunden der Telekom genutzt werden. Der Mobilfunkmast in Struvenhütten ist laut einer Mitteilung auch geeignet, um zukünftig 5G-Dienste zu senden.

Für Familie Schön ist das alles gut und schön – aber durch die Abgeschiedenheit haben die Wohnhäuser bis jetzt noch nicht mal einen Glasfaseranschluss. „Wir sind 200 Meter zu weit draußen“, bedauert David Schön. Nicht alleine der neue Handymast bereitet Familie Schön Kopfzerbrechen, sondern auch noch die drei Windräder, die demnächst in ihrer Sichtweite errichtet werden. Sie sollen – so ist die Planung – in 600 und 1000 Metern Entfernung künftig Energie produzieren. „So haben wir uns unser Leben nicht vorgestellt“, erklärt David Schön.