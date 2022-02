Bad Segeberg

Der Vorsitzende des Bau- und Umweltausschusses hatte sich schlau gemacht: Vom Blütenbild her, so referierte es Wolfgang Tödt (Freie Wählergemeinschaft BBS) während der jüngsten Sitzung der Stadtvertretung, mache der Apfeldorn einfach am meisten her. Der Pflaumenblättrige Weißdorn hingegen, dem Apfeldorn ansonsten durchaus ähnlich, sei untenherum „piksiger“. Und das erstaunlichste: Beide seien sie für den Standort Marktplatz sogar noch besser geeignet als die ursprünglich von allen Beteiligten favorisierte Felsenbirne.

Da staunten die Laien im weiten Rund der Dahlmannschul-Sporthalle – und fassten einstimmig einen entsprechenden Beschluss. Insgesamt werden in diesem Bereich nun wie von Anfang an vorgesehen sieben neue Bäume gepflanzt: drei Hopfen und statt der Felsenbirnen nun vier Apfeldorn.

Politik und Verwaltung geschockt

Die von den Planern erst kürzlich überbrachte Nachricht, dass Felsenbirnen – als Ersatz für die vor Beginn der Umbauarbeiten gefällten japanischen Zierkirschen – bis mindestens Jahresende nicht mehr lieferbar seien, hatte zunächst für einen kleinen Schock in Verwaltung und Kommunalpolitik gesorgt. Der unerwartete Engpass hätte nämlich den ohnehin schon gestreckten Zeitplan noch einmal ins Wanken bringen können.

Eröffnung zum verkaufsoffenen Sonntag

Damit der in den vergangenen Monaten barrierefrei umgestaltete Marktplatz wie geplant am verkaufsoffenen Sonntag, 27. Februar, eröffnet werden kann, müssen die Bäume stehen. „Diesen Termin werden wir halten können“, versicherte Stadtplanerin Ute Heldt Leal am Freitag. Alle Beteiligten seien hinsichtlich der gewählten Alternative guter Dinge.

Mit leicht ironischem Unterton hatte Bürgermeister Toni Köppen vor der Abstimmung angemerkt, es habe in der Zwischenzeit ja doch einige Versuche von Stadtvertreterinnen und Stadtvertretern gegeben, den Wahrheitsgehalt der Felsenbirnen-Problematik noch einmal selbst zu recherchieren. „Einige haben sich wohl auch mit Baumschulen auseinandergesetzt.“

Was manch einer im Glücksmoment eines vermeintlichen Erfolgs aber nicht erkannt habe: „Felsenbirne ist nicht gleich Felsenbirne.“ Es gebe da einige Unterarten, und längst nicht alle seien für ein Innenstadt-Klima mit seinen besonderen Bedingungen geeignet. „Wir kommen nicht umhin, etwas anderes zu wählen.“ Nach Rückkopplung mit dem beauftragten Planungsbüro Munder+Erzepky schlage die Verwaltung nunmehr den Pflaumenblättrigen Weißdorn oder auch Apfeldorn vor. Der sei definitiv als „Straßenbaum“ geeignet und absolut „stadtklimafest“.

Zu diesem Zeitpunkt der Debatte hatte einer der Stadtvertreter inhaltlich bereits die Segel gestrichen. Er könne sich nicht daran erinnern, schon einmal so lange über Baumarten gesprochen zu haben, bekannte der Sozialdemokrat Jens Lichte. „Für solche Dinge haben wir in der Verwaltung doch eine ausgebildete Gärtnermeisterin; ich kann das nicht entscheiden.“

Einen komplett anderen Ansatz wählte sein BBS-Kollege Wolfgang Tödt. Über das Wochenende habe er die Problematik mit drei verschiedenen Landschaftsarchitekten erörtert, berichtete der Bauausschussvorsitzende. „Alle drei haben mir erklärt, dass wir als Stadt Bad Segeberg froh sein könnten, von den Felsenbirnen Abstand nehmen zu müssen.“ Weißdorn und Apfeldorn seien ohnehin deutlich robuster und weitaus besser geeignet.

Umbau im März 2021 begonnen

Mit dem barrierefreien Umbau des Marktplatzes war bereits im März vorigen Jahres begonnen worden. Die Baustelle wanderte in den vergangenen Monaten dann über das Gelände. Diese Einteilung in Abschnitte war gewählt worden, damit alle Geschäfte zu jeder Zeit zugänglich bleiben.

Mit den für das Gesamtprojekt ursprünglich einmal eingeplanten knapp 980000 Euro wird die Stadt wegen einiger unerwarteter Probleme während der Bauphase am Ende allerdings nicht auskommen. Immerhin rund 488000 Euro bekommt Bad Segeberg aus Fördermitteln. Und auch die Anlieger müssen sich beteiligen.