Kaltenkirchen

Zuerst die etwas weniger gute Nachricht: Ende August wird ein Teil der Holstenstraße ein ganzes Jahr lang für den Pkw-Verkehr gesperrt werden. Denn so langsam kommt Fahrt auf in Sachen Rathaus-Anbau, der Anfang 2023 bezugsfertig sein soll. Vom Eingangsbereich des Rathauses bis zur Einmündung in den Rathausgarten wird die Vollsperrung bestehen. Allerdings kann die Straße von beiden Seiten bis zur Baustelle angefahren werden. Die Einbahnstraßenregelung wird aufgehoben.

Anbau auch für Bürgerinnen und Bürger wichtig

Doch der Aufwand wird sich lohnen, da ist sich Bürgermeister Hanno Krause sicher. Denn der neuen Anbau soll nicht nur für die rund 90 Verwaltungsmitarbeiter eine große Erleichterung bringen, sondern auch den Bürgerinnen und Bürgern. „Die Erweiterung ist nicht nur zur Schaffung zeitgemäßer Arbeitsplätze der hauptamtlichen Verwaltung und Sitzungsräume für die ehrenamtliche Stadtvertretung, sondern auch für eine bürgerfreundliche Servicequalität dringend erforderlich“, so Krause.

Platz im Altbau ist am Limit

Schon 2012 war eine Rathauserweiterung im Gespräch. Damals hatte Krause gerade sein Amt als Bürgermeister übernommen. „Wir hatten dann entschieden, uns noch ein paar Jahre einzuschränken und das Geld lieber in andere Projekte zu stecken.“ Dabei sei es zu dieser Zeit schon sehr eng im Rathaus gewesen. „Fast zehn Jahre lang sind wir zusammengerückt, jetzt haben wir aber wirklich das Limit erreicht“, so Krause. Drei Personen sitzen teilweise in einem Büro, „macht man die Tür auf, stößt sie gegen den Bürostuhl“, beschriebt der Bürgermeister die Situation in einigen Räumen. Das wird nun in weniger als zwei Jahren ein Ende haben.

Im Rathausanbau werden 19 neue Büroräume eingerichtet, ein großer teilbarer Sitzungsraum (60 Quadratmeter) und eine zusätzliche Gewerbeeinheit im Erdgeschoss. Der barrierefreie Anbau hat einen Aufzug, einen Keller, WC-Anlagen auf jeder Etage und eine Terrasse rund um den Bau mit Arkaden auf der Straßenseite.

Im Erdgeschoss eine Gastronomie erwünscht

„Das Erdgeschoss wird noch nicht ausgebaut, weil wir das bedarfsgerecht für den künftigen Pächter machen wollen“, sagt Krause. Der Bürgermeister wünscht sich im Erdgeschoss eine Gastronomie, die zur Belebung der Innenstadt beitragen soll. Eine erste Ausschreibung blieb bislang erfolglos. „Das ist wohl der Pandemie zu verdanken. Viele Gastronomen hatten hohe Einbußen. Wir hoffen, dass uns Corona bald nicht mehr so einschränkt.“

Architekt Froh ist auch Generalplaner

Die Baustelle liege sowohl im Zeit- als auch im Kostenplan. „Wir hatten schon Bedenken, weil derzeit die Bau-Preise so in die Höhe gegangen sind, aber wir liegen noch im Plan“, sagt Krause. 5,56 Millionen Euro soll der Anbau kosten. „Wir haben die ersten Gewerke schon vergeben für den Rohbau, die Technik wie Heizung, Wärme und Elektrik sowie den Erdbau“, berichtet Bauamtsleiter André Kruse. Insgesamt sind 18 Gewerke öffentlich ausgeschrieben worden. Generalplaner ist der Hamburger Architekt Martin Froh, ein gebürtiger Kaltenkirchener.