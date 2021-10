Ein Neubau für Arbeitsagentur und Jobcenter in Bad Segeberg: Bislang verstreut liegende Dienststellen werden am Birkenring im Gewerbegebiet Rosenstraße gebündelt. Problem: Busse fahren dort nur selten lang. Während des Umzugs wird geschlossen. Nachnutzer für die Altimmobilien gibt es schon.

Von Gerrit Sponholz