In den 60er Jahren – die A7 gab es noch nicht – sollte Wiemersdorf autogerecht werden. Wie eine Schneise zieht sich seitdem die breite Ortsdurchfahrt durch das Dorf. Eine Arbeitsgruppe mit dem Titel Vision Null arbeitet daran, die Verkehrssicherheit zu verbessern, stößt dabei aber auf Widerstände.

Arbeitsgruppe Vision Null will Wiemersdorf unfallfrei machen

Von Einar Behn