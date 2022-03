Kreis Segeberg

Die Arbeitslosigkeit im Kreis Segeberg stagniert den zweiten Monat in Folge. 6898 Menschen waren im Februar kreisweit ohne Job, teilt die Arbeitsagentur in Elmshorn mit. Sie ist zuständig für den Kreis Segeberg. Die Arbeitslosenquote verharrt bei 4,4 Prozent, aber die Frühjahrsbelebung mache sich bereits bemerkbar. Besonders im durch Corona geschädigten Gastgewerbe wird eine hohe Nachfrage nach Arbeitskräften erwartet.

Arbeitslosigkeit in Segeberg deutlich geringer als im Februar 2021

521 Segebergern gelang es im Februar, eine neue Arbeitsstelle zu finden – allerdings meldeten sich fast genauso viele Menschen neu ohne Beschäftigung. Damit sinkt die Zahl der Arbeitslosen lediglich um 9 im Vergleich zum Januar. Zum Vorjahresmonat liegt die Zahl jedoch um 1343 Personen niedriger, teilt die Arbeitsagentur mit – ein Rückgang um 16,3 Prozent. Die Arbeitslosenquote vor einem Jahr lag noch bei 5,3 Prozent.

„Die anstehende Frühjahrsbelebung macht sich aufgrund der milden Temperaturen bereits auf dem Arbeitsmarkt bemerkbar“, ist Thomas Kenntemich, Leiter der Agentur für Arbeit Elmshorn, zuversichtlich. „Die Personalnachfrage ist deutlich angestiegen.“ Mehr Stellen meldeten insbesondere das metallverarbeitende Gewerbe, der Einzelhandel, der Großhandel sowie die Baubranche.

Deutlich gestiegen in den zurückliegenden Wochen seien vor allem Arbeitsangebote von Zeitarbeitsfirmen, beobachtet die Arbeitsagentur. Bei steigendem Auftragsvolumen wollten viele Unternehmen flexibel bleiben und beschäftigen zunächst Leihkräfte.

Bisher noch wenig Nachfrage registriert die Agentur aus dem Gastgewerbe, eine der am stärksten betroffenen Branchen in der Corona-Pandemie. 2021 waren laut Arbeitsagentur kreisweit 2400 Menschen im Gastgewerbe sozialversichert beschäftigt. Durch Kurzarbeit konnten viele Arbeitsverhältnisse aufrecht erhalten werden.

Große Personalnachfrage im Gastgewerbe erwartet

Jedoch seien das neun Prozent weniger sozialversicherungspflichtige Beschäftigte im Vergleich zum Niveau vor Corona, heißt es aktuellen Arbeitsmarktbericht. Vor allem Minijobber seien aus dem Gastgewerbe stark abgewandert: 2300 Minijobber waren es 2021, inzwischen meldet das Gastgewerbe fast 19 Prozent weniger Minijobs in der Branche.

„Das Gastgewerbe hat in den letzten Monaten besonders unter der Pandemie gelitten. Der Arbeitskräftebedarf im Gastgewerbe wird aber in den nächsten Wochen und Monaten wieder steigen“, ist Kenntemich überzeugt. Ab 3. März treten Corona-Lockerungen auch für die Gastronomie und Hotels in Kraft, statt 2G soll wieder 3G gelten. Bei steigender Personalnachfrage würden aber auch besondere Anstrengungen nötig werden, um als attraktiver Arbeitgeber und Ausbildungsbetrieb wahrgenommen zu werden, prognostiziert Kenntemich.

Von den 6898 Arbeitslosen im Kreis werden 2721 von der Arbeitsagentur betreut, die anderen 4177 sind beim Jobcenter gemeldet. Dazu kommen weitere 1581 Menschen, die als unterbeschäftigt gelten, weil sie zum Beispiel in Qualifizierungsmaßnahmen oder zeitweise krankgeschrieben sind.