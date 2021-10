Kreis Segeberg

Im siebten Monat in Folge geht die Arbeitslosigkeit im Kreis Segeberg zurück. Zwar gibt es noch immer rund 800 Arbeitslose mehr als vor der Corona-Krise. Aber die Nachfrage nach Arbeitskräften boomt.

„Der Arbeitsmarkt lief im September rund“, freut sich Thomas Kenntemich, Leiter der Arbeitsagentur Elmshorn. Wie üblich im Herbst hätten viele Arbeitslose Jobs gefunden oder Ausbildungen begonnen.

Arbeitslosenquote nähert sich wieder Vorcoronazeit

6933 Segeberger waren im September ohne Arbeitsvertrag (4,5 Prozent). Das sind 253 weniger als im August (4,6 Prozent), und 1189 weniger als vor einem Jahr (5,2 Prozent), aber 810 mehr als 2019, also vor der Corona-Krise (4 Prozent).

Die Arbeitslosenquote liegt in Bad Segeberg, wo derzeit eine neue Arbeitsagentur und ein neues Jobcenter gebaut werden, bei 4,3 Prozent, in Kaltenkirchen bei 4 Prozent und in Norderstedt bei 5,2 Prozent. Sie sind gegenüber August jeweils um 0,2 Prozentpunkte gesunken.

„Arbeitsmarkt hat sich noch nicht vollständig erholt“

„Der Arbeitsmarkt hat sich noch nicht vollständig erholt“, sagt Kenntemich. „Die Personalnachfrage der Unternehmen zieht im Herbst weiter deutlich an, liegt aktuell sogar über dem Niveau aus der Zeit vor Corona.“ 658 neue Jobangebote gingen im September neu ein, 114 mehr als im August, und 216 mehr als vor einem Jahr im September.

Thomas Kenntemich, Geschäftsführer der Arbeitsagentur Elmshorn: "Die Personalnachfrage liegt aktuell sogar über dem Niveau von vor Corona." Quelle: Nadine Materne

„Viele Betriebe haben volle Auftragsbücher und bauen ihren Personalbestand aus. In fast allen Branchen, besonders bei Lager und Logistik, Erziehung, Gesundheitswesen, Metallverarbeitung und Elektrotechnik.“ Rund 2600 Stellen sind derzeit unbesetzt.

Über 94.000 Menschen sozialversicherungspflichtig beschäftigt

Zu Ende März dieses Jahres waren im Kreis Segeberg 94.117 Menschen sozialversicherungspflichtig beschäftigt. Das waren 511 mehr als im Jahr zuvor. Diese Statistik hinkt der Zeit immer etwas hinterher.