Arbeitsmarkt im Kreis Segeberg nähert sich „Vor-Corona-Form“ an

Am Wetter war der Winter bisher kaum zu erkennen, am Arbeitsmarkt hingegen zeigt er sich deutlich. Im Kreis Segeberg meldeten sich nach Angaben der Agentur für Arbeit in Elmshorn im Januar 701 Menschen – und damit deutlich mehr als noch im Dezember (498) – aus einer Beschäftigung heraus arbeitslos. Die Zahl der Arbeitslosen sei um fünf Prozent im Vergleich zum Dezember gestiegen. „In den Wintermonaten werden saisonal bedingt die höchsten Arbeitslosenzahlen im Jahresverlauf erreicht.

6907 Menschen im Januar ohne Arbeit

Im Januar 2022 sind bei der Behörde genau 6907 (Quote: 4,4 Prozent) Personen ohne Arbeit registriert gewesen. „Trotz des milden Winters melden sich in dieser Zeit verstärkt Menschen aus witterungsabhängigen Branchen wie dem Baugewerbe oder dem Garten- und Landschaftsbau vorübergehend arbeitslos. Zudem liefen befristete Einstellungen zum Weihnachtsgeschäft aus, insbesondere in Handel, Produktion und Versand. Im Angestelltenbereich enden Arbeitsverträge ebenfalls häufig zum Jahresende“, nennt Thomas Kenntemich, Leiter der Agentur für Arbeit Elmshorn, dafür als Gründe.

Die Jobsuche könne aber auch in dieser Jahreszeit erfolgreich sein. Immerhin 386 Menschen hätten in diesem Monat eine neue Arbeit aufnehmen und dadurch ihre Arbeitslosigkeit beenden können. Im Vormonat sei das 369 Personen gelungen. Der Arbeitsmarkt komme seiner „Vor-Corona-Form“ damit immer näher. „Im Vergleichsmonat Januar 2020 lag die Arbeitslosenzahl noch um 199 Personen niedriger“, so Kenntemich.

Der Arbeitsmarkt sende eine wichtige Botschaft: „Die Wirtschaft benötigt Arbeitskräfte, vor allem Fachkräfte.“ Und das nicht nur zum kommenden Frühjahr, sondern langfristig. Dabei werde für über 80 Prozent der offenen Angebote schon jetzt ein Berufsabschluss benötigt“, ordnet Thomas Kenntemich die Entwicklung ein.

In den letzten Wochen habe es insbesondere im verarbeitenden Gewerbe (verschiedene Produktionsbereiche), im Gesundheits- und Sozialwesen (Kranken-, Altenpflege, Arztpraxen), in der öffentlichen Verwaltung sowie im kaufmännischen Bürobereich eine höhere Nachfrage gegeben. Auch die Zahl der Angebote von Zeitarbeitsunternehmen seien angestiegen. Diese Branche gelte als ein Frühindikator für die Entwicklungen am Arbeitsmarkt.

Ausbildungsplatz nicht nur nach Image wählen

„Aktuell gibt es auch noch viele interessante Möglichkeiten bei der Ausbildungsplatzsuche“, betont Kenntemich. Der Ausbildungsberuf sollte dabei nicht nur nach dem Image und Ansehen bei Familie und Freunden ausgesucht werden. Wichtig sei es, die eigenen Interessen, Fähigkeiten und Neigungen zu kennen und bei der Berufswahl zu berücksichtigen. „Unnötige Ausbildungswechsel und Abbrüche können so vermieden werden.“

Ein Blick in die Betriebe und auf ihre Angebote lohnt sich“, sagt Thomas Kenntemich und appelliert an die Unternehmen: „Viele Betriebe könnten bei der Ausbildungssuche noch aktiver werden. Besonders Praktikumsmöglichkeiten sollten offensiv angeboten werden. In den letzten beiden Jahren konnten viele Praktika wegen der Lockdowns im Frühjahr leider nicht stattfinden.“