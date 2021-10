Bad Segeberg

Verkaufsoffene Sonntage liefen bei Möbel Kraft in den vergangenen Jahren zumeist eher unter ferner liefen – nicht etwa, weil man die Veranstaltung im Unternehmen gering schätzen würde. Ganz im Gegenteil: Am kommenden Sonntag sind an der Ziegelstraße, wie auch im übrigen Bad Segeberg, erneut von 12 bis 17 Uhr die Türen geöffnet.

Events überstrahlten bei Kraft alles andere

Bis 2019 waren es jedoch immer die Mega-Events, die bei Kraft alles andere überstrahlten. Vor allem das Oktoberfest sowie die größte, überdachte und mobile Eislaufbahn Norddeutschlands hatten sich zu absoluten Publikumsmagneten entwickelt. Beides hat das Unternehmen inzwischen abgesagt.

Und in beiden Fällen ist die Begründung ähnlich: Trotz der sich langsam entspannenden Coronalage gilt die Situation noch immer als zu unsicher, als dass man mit den notwendigen Investitionen ins Risiko gehen wollte. So sei weder klar, ob sich das Infektionsgeschehen in der kalten Jahreszeit nicht doch wieder zuspitzt, noch ob die Menschen sich tatsächlich schon wieder zu größeren Veranstaltungen trauen.

In der Kraft-Führungsetage war bis zuletzt geplant worden. Mit dem Kreis Segeberg wurde in langen Gesprächen extra ein Hygienekonzept abgestimmt. Mit der Eisbahn-Absage dürfte auch endgültig die Entscheidung gegen den traditionellen Weihnachtsmarkt im Zelt an der Ecke zur Riihimäkistraße gefallen sein. Beides zusammen war in den vergangenen Jahren immer als Gesamtpaket gelaufen – wobei die Eisbahn letztlich am meisten zog. Eine letzte Bestätigung steht hier aber noch aus.