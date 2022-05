Bad Bramstedt

Im Osten von Bad Bramstedt soll in den nächsten Jahren ein Neubaugebiet für bis zu 2000 Menschen entstehen, das Wohnquartier Auenland. Gegen das Projekt, das eng mit dem Namen von Bürgermeisterin Verena Jeske verbunden ist, hat sich eine Bürgerinitiative gegründet, die die Feuchtwiesen vor der Bebauung bewahren will. Nun hat sich Bengt Bergt dazu geäußert, SPD-Bundestagsabgeordneter aus Norderstedt, der von einem „zukunftsweisenden Stadtquartier“ spricht.

„Das Projekt hat das Potenzial, auf umweltschonende Wiese dringend benötigten Wohnraum zur Verfügung zu stellen“, so Bergt. In dem anliegend entstehenden Gewerbegebiet solle Wasserstoff produziert werden, die Abwärme stünde dem Wohngebiet zur Verfügung. Damit trage das Projekt einerseits zur Bekämpfung der Wohnungsknappheit in der Metropolregion Hamburg bei, andererseits zur „notwendigen Transformation der lokalen Wirtschaft“, meint Bergt. Das Wohnquartier könnte zum Musterbeispiel für weitere Quartiere dieser Art im ganzen Bundesgebiet werden.

Bergt: Bürgerentscheid in Bad Bramstedt nicht zielführend

„Den von der FDP-geforderten Bürgerentscheid halte ich zum jetzigen Zeitpunkt für nicht zielführend“, so Bergt. Im folgenden Genehmigungsprozess sei eine Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger vorgesehen. Der SPD-Bundestagsabgeordnete erklärt, er stehe in engem Austausch mit der Bad Bramstedter Bürgermeisterin und unterstütze sie bei diesem Projekt.

Der Bundestagsabgeordnete Bengt Bergt aus Nordestedt unterstützt Bürgermeisterin Verena Jeske. Quelle: Achiv

Unterdessen macht die Initiative „Unser Auenland“ weiter mobil gegen das Vorhaben. So waren Mitglieder im Umweltausschuss des Kreises Segeberg vorstellig geworden. Sie fragten unter anderem, ob eine Trockenlegung des Gebiets rechtlich möglich sei. Kreisplaner Frank Hartmann erklärte, das werde noch geprüft.

Planungsausschuss von Bad Bramstedt leitet Bauleitplanung ein

Auch für die Planungsausschusssitzung am Montag, 16. Mai (19 Uhr, Mensa der Jürgen-Fuhlendorf-Schule), hat sich die Initiative mit einem längeren Fragenkatalog angekündigt. Der Ausschuss wird voraussichtlich einen Aufstellungsbeschluss zur Änderung des Flächennutzungsplanes fassen.

Bisher ist das Gebiet an der Segeberger Straße als zweiter Kurschwerpunkt im F-Plan der Stadt eingetragen. In den 90er Jahren sollte hier eine weitere Klinik gebaut werden, was aber nicht zustande kam. Durch die Änderung soll die Nutzung als Wohngebiet festgeschrieben werden. Der Aufstellungsbeschluss ist der erste Schritt der Bauleitplanung, zu der auch eine Bürgeranhörung gehört. Diese wird am Donnerstag, 2. Juni, ab 18 Uhr im Kurhaustheater stattfinden.

Der Aufstellungsbeschluss wäre auch eine Möglichkeit, einen Bürgerentscheid von der Stadtverordnetenversammlung festzusetzen, den die FDP beantragten will. Ob sie dafür eine Mehrheit bekommt, ist allerdings fraglich. Wenn nicht, könnte die Bürgerinitiative ein Bürgerbegehren initiieren. Beides, Bürgerentscheid und Bürgerbegehren, sind während des Bauleitverfahrens nach der Gemeindeordnung nur zum Aufstellungsbeschluss möglich, aber nicht zu einzelnen Schritten im laufenden Verfahren.