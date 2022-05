Bad Bramstedt

Die FDP sorgt mit ihrer Ankündigung, die Bürger über das geplante Wohnquartier Auenland abstimmen zu lassen, für Diskussionsstoff. SPD und Grüne sagen, dadurch werde die Glaubwürdigkeit der Stadt aufs Spiel gesetzt, denn die 20 Hektar Wiesen seien ja bereits mit breiter politischer Zustimmung verkauft worden. Die Entscheidung hängt nun von der CDU ab, die mit den Liberalen eine Mehrheit hätte. In der Partei wird aber noch überlegt.

Ina Koppelin hatte in der Stadtverordnetenversammlung in der vergangenen Woche den Bürgerentscheid angekündigt. „Wir wollen, dass die Einwohner bei einem solch wichtigen Thema mitreden können“, bekräftigte sie ihren Vorstoß gegenüber KN-online. Das bedeute aber nicht, dass die FDP-Fraktion gegen das Auenlandquartier sei. „Aber wenn vielleicht die Hälfte unserer Einwohner dieses Wohnquartier nicht wollen, dann können wir das nicht einfach wegwischen“, so die FDP-Stadtvertreterin.

Koppelin räumte ein, dass ein Bürgerentscheid vor der Unterzeichnung des Kaufvertrages Ende Januar sinnvoll gewesen wäre. „Ich war davon ausgegangen, dass es sich bei dem Gelände nur um Wiesen handelt, auf denen ja auch schon einmal eine Klinik gebaut werden sollte. So wurde es uns auch erzählt.“ Die Initiative „Unser Auenland“ habe sie dann aber darauf aufmerksam gemacht, dass es sich an der Segeberger Straße um ein ökologisch hochwertiges Feuchtgebiet handle. „Es stellt sich auch die Frage, wie in einem solchen Gebiet, in dem das Bauen nur unter erschwerten Bedingungen möglich ist, günstiger Wohnraum geschaffen werden soll?“

SPD und Grüne gegen Bürgerentscheid

Damit die Bürger an der Wahlurne über das neue Wohngebiet abstimmen können, müsste der Antrag der FDP eine Mehrheit in der Stadtverordnetenversammlung finden. SPD und Grüne haben angekündigt, die Liberalen nicht zu unterstützen. Klaus-Dieter Hinck (SPD), Vorsitzender des Finanz- und Wirtschaftsausschusses sagt, die Stadt drohe zum „Investorenschreck“ zu werden, wenn sie ihre Zusagen selbst infrage stelle, kaum dass die Kaufverträge unterschrieben seien.

Hinck meint damit nicht nur die 20 Hektar für das Auenlandquartier, sondern auch das Grundstück am Lohstücker Weg, auf dem der gleiche Investor das Gebäude für das städtische Medizinische Versorgungszentrum (MVZ) bauen will. „Die Investoren, die solche Summen stemmen können, gucken sehr genau hin, mit welchem Partner sie es zu tun haben. Da können wir es uns als Stadt nicht erlauben, unsere eigene oder die Glaubwürdigkeit unserer Bürgermeisterin zu untergraben“ so Hinck.

Zwei Wege zum Bürgerentscheid In Schleswig-Holstein führen zwei Wege zu einem Bürgerentscheid. Entweder beschließt die Stadtvertretung mit ihrer Mehrheit, die Bürger und Bürgerinnen abstimmen zu lassen. Oder es wird aus der Einwohnerschaft heraus ein Bürgerbegehren initiiert, eine Unterschriftensammlung. Diese führt zu einem Bürgerentscheid, wenn in einer Stadt in der Größenordnung von Bad Bramstedt 9 Prozent der Einwohner unterschreiben. Rund 1400 Unterschriften wären erforderlich. Beim Bürgerentscheid müssten dann 18 Prozent der Einwohner – das sind in Bad Bramstedt rund 2800 – gegen das Wohnviertel stimmen. Ein Bürgerentscheid wäre über den Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan „Wohnquartier Auenland“ möglich. Er könnte dadurch außer Kraft gesetzt werden. Bisher ist dieser Beschluss aber noch nicht gefällt worden.

Ähnlich äußert sich der Grünen-Fraktionsvorsitzende Gilbert Sieckmann-Joucken. „Wir riskieren damit einen Vertrauensverlust gegenüber den Investoren.“ Die Stadtverordnetenversammlung habe schließlich mit großer Mehrheit dem Kaufvertrag für das Grundstück an die Deutsche Habitat zugestimmt. Bei der Abstimmung gab es insgesamt sieben Gegenstimmen in dem 26-köpfigen Gremium. Etwas anderes sei es, wenn die Einwohner selbst ein Bürgerbegehren initiieren, das dann zu einem Bürgerentscheid führt. Das sei das gute Recht der Bürgerinnen und Bürger.

Doch Sieckmann-Joucken kann nicht sicher für die ganze Fraktion sprechen. Mit Gerhard Schönau und Cornelia Schönau-Sawade hat die fünfköpfige Fraktion zwei Gegner des Auenlandprojektes in ihren Reihen. Gerhard Schönau sagt: „Ich denke, es ist eigentlich Aufgabe der Bürger, einen Bürgerentscheid herbeizuführen, nicht der Politik.“ Sie sollten ein Bürgerbegehren initiieren. Aber er sei sich noch unschlüssig, wie er über den Antrag der FDP abstimmen werde.

Wie verhält sich die Bad Bramstedter CDU?

Ob der Bürgerentscheid zustande kommt, hängt vor allem von der neunköpfigen CDU-Fraktion ab, der größten Fraktion in der 26 Mitglieder zählenden Stadtverordnetenversammlung. Stimmt sie einheitlich mit den fünf FDP-Stadtvertretern, wäre der Bürgerentscheid beschlossen. Dann könnten die Einwohner darüber abstimmen, ob sie das Wohnquartier haben wollen oder nicht. Doch noch ist nicht absehbar, wie sich die CDU verhält. Als es um die Abstimmung über die Kaufverträge ging, hatten fünf CDU-Vertreter dagegen gestimmt. Die Begründung lautete: Der Vertragsabschluss wurde in nicht öffentlicher Sitzung gefasst. Die Bürger hätten vorher über die Planungen informiert werden müssen.

Bürgerinfo zum Planungsstand Die Stadt Bad Bramstedt lädt zum Thema Auenlandquartier am Donnerstag, 2. Juni, ab 18 Uhr zu einer Bürgerinformation ins Kurhaustheater ein. Vertreter des Projektplaners Deutsche Habitat wollen dort den aktuellen Planungsstand präsentieren. „Wir wollen einen möglichst genauen Eindruck vom Projekt vermitteln. Natürlich stehen wir auch für Fragen zur Verfügung und nehmen Anregungen entgegen“, sagt Unternehmenssprecher Tim Langanke. „Ziel dieser Veranstaltung ist die Vermittlung von Hintergrundwissen, aber auch der intensive Austausch mit den Bürgerinnen und Bürgern. Wir beobachten, dass viele falsche Informationen durch das Netz geistern und möchten unser Vorhaben detailliert vorstellen und mit Fakten untermauern“, betont Bürgermeisterin Verena Jeske. Im knapp 20 Hektar großen Auenlandquartier soll ein auf Familien ausgerichtetes Wohnkonzept für rund 2000 Menschen mit Miet- und Eigentumswohnungen sowie Reihen- und Doppelhäusern entstehen. Auch seniorengerechte Wohnungen sind eingeplant, sodass alle Generationen zusammenkommen. Ein 120-Betten-Hotel, Nahversorgungsflächen, Gastronomie, Schule, Kita sowie Freizeit- und Erholungsflächen sind vorgesehen. Jeske rechnet mit einem Baubeginn innerhalb der nächsten zwei Jahre.

Der stellvertretende CDU-Fraktionssprecher Stefan Brumm sagt zum möglichen Bürgerentscheid: „Ich finde es gut, dass sich die Bürger einbringen. Aber es sollte noch etwas abgewartet werden, wie sich die Stimmung entwickelt.“ Die Initiative habe schon gute Argumente gegen die Bebauung des Gebietes. „Es gibt aber auch die Menschen, die bei solch einem Bürgerentscheid nicht mit abstimmen können, beispielsweise die Hamburger, die zu uns ziehen wollen, weil sie Wohnraum brauchen“, so Brumm.

Die Bauleitplanung für das Wohnquartier an der Segeberger Straße soll am Montag, 16. Mai, im Planungsausschuss (19 Uhr, Mensa, Jürgen-Fuhlendorf-Schule) aufgenommen werden. Zunächst geht es jedoch nur um die Änderung des Flächennutzungsplanes, weil das Gebiet in dem Plan noch als zweiter Kurschwerpunkt eingetragen ist. Brumm kritisiert, dass auf der Homepage der Stadt keine Anlagen dazu zu finden sind. „Ich überlege, die Absetzung des Beratungspunktes zu beantragen, denn das ist kein bürgerfreundliches Verhalten“, so der CDU-Sprecher.