Alljährlich gewährt der Heimatverein Kreis Segeberg in seinem Heimatkundlichen Jahrbuch Einblicke in die Geschichte der Region. Jetzt ist das Jahrbuch 2021 erhältlich. Geklärt wird darin beispielsweise, was es mit dem Nagelbild in Kaltenkirchen auf sich hat und wie Nahe zu einer Windmühle kam.