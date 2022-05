Lentföhrden

„Wir haben aus dem Bauch heraus entschieden, wollten angesichts der Kriegsbilder aus der Ukraine nur helfen“, sagt Ulrike Möller. Sie hat eine Mutter mit ihrer zwölfjährigen Tochter bei sich aufgenommen. „Dass man dann aber mit den Problemen so alleine gelassen wird, sich um wirklich alles selbst kümmern muss, hätte ich nicht gedacht“, fährt Ulrike Möller leicht frustriert fort, die mit ihrem Mann und zwei Kindern in einem Einfamilienhaus im Ahornring in Lentföhrden lebt.

In der Straße hatte es eine Welle der Hilfsbereitschaft gegeben, vier Familien nahmen dort insgesamt 13 ukrainische Flüchtlinge auf. Alle Hausbesitzer beklagen mangelnde oder nur schleppende Unterstützung durch die Behörden und merken darüber hinaus, wie die doch massiven Einschränkungen der eigenen Privatsphäre ihr Leben verändert und belastet.

Trotzdem bereut niemand, die Menschen aus dem Kriegsgebiet aufgenommen zu haben. „Ich würde es in einer solchen Situation immer wieder tun“, sagt zum Beispiel Britta Stockhaus, die fünf Personen in ihrem schmucken Haus eine Unterkunft gewährt, viel getan hat, um den Gästen den Aufenthalt so angenehm wie möglich zu machen. Aber es könne eben keine Dauerlösung sein. Das ist auch die Meinung von Marion Renk. Die Polizeibeamtin hat eine 41-jährige Ukrainerin mit ihren 17 und 19 Jahre alten Töchter bei sich aufgenommen. Sie funktionierte das Gästezimmer im Haus kurzfristig zur Unterkunft für die drei Personen um, kaufte flux noch ein Bett, „denn die Drei konnten ja nicht in einem Doppelbett schlafen“.

Flüchtlinge sehnen sich nach eigener Wohnung

Doch dieses Leben sei für sie und auch für die Gäste einfach keine Dauerlösung. „Das ist für sie viel zu eng, obwohl sich die Drei auch im Haus frei bewegen können. „Wir kommen auch prima miteinander klar, weil es ganz liebe Menschen sind, sehr herzlich“. Im Haus lebt zudem noch Marion Renks erwachsene Tochter. Aber auch für die Polizeibeamtin ist klar, dass die Aufnahme der Flüchtlinge nur für eine kurze zeitliche Schiene ausgelegt sein sollte. „Sie möchten verständlicherweise auch eine kleine Wohnung für sich, selbstständig, nicht mehr geduldete Gäste auf Abruf sein“. Und sie selbst würde sich freuen, sich wieder ungezwungen in ihren eigenen vier Wänden bewegen zu können, gibt sie zu.

Liana Manukyan, ihre Schwester Luiza (rechts) und ihre Mutter Lilit (Mitte) verstehen sich gut mit Marion Renk, die die Familie seit rund acht Wochen in ihrem Haus beherbergt. Quelle: privat

Auch Britta Stockhaus wünscht sich eigene Unterkünfte für ihre zwei Familien. Sie befürchtet, dass es sonst zwischen den fünf Personen vielleicht auch mal zu Reibereien kommen könnte. „Angesichts der Enge kann man so etwas nicht ausschließen, aber zum Glück ist alles noch in Ordnung“. Sie selbst hat sich auch bereits um Wohnraum auf dem freien Markt für die ukrainischen Gäste bemüht, ebenso wie die anderen Gastgeber auch beim für Lentföhrden zuständigen Amt Auenland Südholstein nach Wohnraum gefragt, bislang vergebens. „Ohne die Hilfe staatlicher Stellen ist es sehr schwierig, fast unmöglich etwas zu finden.“

Amtsdirektor verspricht Hilfe bei Unterbringung der Flüchtlinge

Doch nun scheint sich etwas zu tun. Amtsdirektor Torsten Ridder kann die Probleme der Lentföhrdener Familien verstehen, verspricht Abhilfe. „Ich bin sehr zuversichtlich, dass wir bis Ende des Monats eine zufriedenstellende Lösung für die Flüchtlinge im Ahornring gefunden haben.“ Vermutlich wird für alle der Umzug nach Alveslohe anstehen, wo das Amt bereits Gebäude angemietet hat und wo noch Platz vorhanden sei.

Bis es soweit ist, hoffen die Gastgeber, dass dann auch alle noch offenen finanziellen Dinge geregelt sind, denn ihnen stehen für die Zeit der Unterbringung Nutzungsentschädigungen zu. „Die entsprechenden Anträge wurden von mir bereits am 14. März beim Amt gestellt, sollen von dort am 20. März an den Kreis weitergeleitet worden sein“, sagt Britta Stockhaus. „Aber erst jetzt habe ich Geld erhalten.“ Nachfragen beim Kreis waren nach ihren Worten nicht möglich. „Da kommt man telefonisch nicht weiter.“

Amt Auenland Südholstein stellte Dolmetscherin ein

Ridder bittet die Beteiligten um Verständnis, dass es bei der Bearbeitung von Anträgen der Flüchtlinge, denen zum Beispiel Geld nach dem Asylbewerberleistungsgesetz zusteht, zu Verzögerungen kam. „Wir hatten Krankheitsfälle im Sozialamt, zudem sind wir mit dem kompletten Amt umgezogen.“ Doch jetzt sei die Mannschaft wieder komplett.

Es wurde auf 450-Euro-Basis auch eine Dolmetscherin eingestellt, um die immer wieder aufgetretenen Verständigungsschwierigkeiten zu beheben. Zudem versuche das Amt, den Flüchtlingen auch Wege zum Ausländeramt nach Bad Segeberg zu ersparen, indem man sich bemühe, möglichst alles „auf dem kleinen Dienstweg“ vor Ort zu erledigen.

Nicht alle Geflüchteten wollen wieder in die Ukraine zurück

Ulrike Möller, Marion Renk und Britta Stockhaus hoffen nun, dass es mit dem Umzug der Flüchtlinge klappt, denn das sei für alle gut. Die drei Frauen sind sich aber einig, dass sie auch nach dem Auszug den Kontakt zu ihren Noch-Mitbewohnern aufrechterhalten wollen. „Wir werden sie unterstützen, wenn sie Hilfe brauchen, sie es wollen“, sagt Marion Renk, denn es wurde ja auch viel Nähe aufgebaut. „Wir haben zusammen gekocht, gegessen, auch etwas unternommen und konnten uns trotz der Sprachschwierigkeiten unterhalten. Das verbindet.“

Manche der Flüchtlinge möchten auch nach einem möglichen Kriegsende in Deutschland bleiben, sich hier eine Zukunft aufbauen. Andere hingegen würden gerne in ihre Heimat zurückkehren, auch weil sie ihren Besitz dort zurückgelassen haben und um sich an einem möglichen Wiederaufbau zu beteiligen. „Allerdings nur, wenn die Ukraine nicht russisch besetzt wird, haben sie mir gesagt“, berichtet Marion Renk.