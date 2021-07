Bei einem Sturm im Jahr 2016 wurde die über 100 Jahre alte Eiche am Ehrenmal in Armstedt so stark beschädigt, dass sie nicht mehr zu retten war. Jetzt fertigten die Jäger im Dorf Sitzbänke aus dem Holz des Baumes. Die Bürger freuen sich. Die Eiche bleibt so ein Teil des Ortes.