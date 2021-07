Großenaspe

Nun wird es doch keine Anlage für Wakeboards, Wasserski, Kneebords oder Wakeskates auf dem Brokenlander See geben, einem Angelgewässer nahe der Autobahn-Anschlussstelle der A7. Das gab Bürgermeister Torsten Klinger in der jüngsten Sitzung des Planungs- und Maßnahmen-Ausschusses bekannt.

Plötzlich kam die Absage

Noch im vergangenen Jahr hatte es so ausgesehen, dass die Realisierung der Anlage, die Björn Ziegler geplant hatte und betreiben wollte, nur noch eine Frage der Zeit sei. Neben der rein sportlichen Einrichtung waren auch Stellplätze für Wohnwagen, ein kleiner Gastronomiebetrieb sowie ein Spiel- und Grillplatz vorgesehen. Sieben Arbeitsplätze sollten entstehen. Mit ihrem Aufstellungsbeschluss stellte die Gemeinde das Signal auf Grün. Und auch Voranfragen beim Kreis ergaben, dass nicht mit Schwierigkeiten zu rechnen sein werde.

Lärm sei der Grund gewesen

Nachdem in Gesprächen mit der Eigentümerin Frauke Schröder vorab Einigkeit erzielt worden war, trieb Ziegler die Pläne voran und fand problemlos einen Investor. Doch dann platzte für Björn Ziegler vollkommen überraschend sein Zukunftstraum. Frauke Schröder zog nach seinen Angaben ihre Zusage, ihm das Grundstück verpachten zu wollen, unerwartet zurück. „Vier Stunden saßen wir mit ihr und dem Investor zusammen, um die Details des Vertrags zu besprechen“, so Ziegler. „Der Vertrag musste nur noch zum Notar.“

Björn Ziegler, der die Wasserski-Anlage betreiben wollte zeigte sich enttäuscht über die kurz vor Vertragsabschluss stehende Absage der Eigentümerin des Brokenlander Sees. Quelle: Uwe Straehler-Pohl

Doch drei Tage nach der Besprechung kam die Absage. Als Grund wurde ihm gegenüber angegeben, dass die Anlage doch zu laut sei. Doch genau dieses Problem wurde mehrfach in den Gemeindesitzungen, insbesondere in Anbetracht des Lärms der Autobahn und der geplanten Technik, als unbedenklich gesehen. Auch die beiden Söhne der Eigentümerin, die in den Sitzungen anwesend waren und die an der Ostseite des Sees wohnen, brachten damals keine Einwände vor. Im Gegenteil: „Die einzige Lärmquelle ist die Autobahn“, versicherten sie damals.

Selbst die Unterstützung durch Bürgermeister Torsten Klinger nach der Absage habe zu keinem positiven Ergebnis geführt, so Ziegler. „Ein Jahr Planung, bestimmt 200 Stunden Arbeit und Kosten von rund 5000 Euro habe ich jetzt vergebens investiert“, zeigte er sich gegenüber KN-online enttäuscht: „Es ist wirklich ärgerlich, zumal die mündliche Zustimmung vorlag.“ Und allein auf einen mündlichen Vertrag, wie es nach seiner Aussage von der Eigentümerin ins Gespräch gebracht worden war, wollte er sich nicht einlassen.

Dann wird eben ein See ausgehoben

Doch aufgeben will Ziegler, selbst begeisterter Wasserskiläufer, seinen beruflichen Wunschtraum auf keinen Fall. Zwar habe kürzlich das Pachten einer Anlage nicht geklappt. Er suche aber weiter und hat Überlegungen angestellt, auf einem anderen in der Nähe liegenden Grundstück einen See ausheben zu lassen.

Frauke Schröder war für eine Stellungnahme nicht erreichbar, da sie sich im Urlaub befindet. Freuen dürften sich diejenigen, denen „Die Perle für Angler“ nun erhalten bleibt, nämlich die Petrijünger.