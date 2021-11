Bad Segeberg

Seit Anfang 2014 hatten die Anwohner in der Hindenburgstraße, der Dr.-Helmut-Lemke-Straße oder der Waldemar-von-Mohl-Straße – weitgehend – ihre Ruhe. Damals war die Bad Segeberger SPD mit der Forderung vorgeprescht, neben dem seither viel und intensiv diskutierten Gustav-Frenssen-Weg auch weitere Namen aus dem Stadtbild zu tilgen. Die Initiative blieb nach kurzer Aufregung folgenlos. So schien es zumindest. Denn offenbar hat die CDU die gesamte Zeit über unbemerkt nachgedacht – und sich das Anliegen nun plötzlich zu eigen gemacht.

Erwartungsgemäß hat die Stadtvertretung während ihrer jüngsten Sitzung im Bürgersaal des Rathauses zunächst das endgültige Aus für den Gustav-Frenssen-Weg beschlossen – einstimmig. Dass er neben seinem Wirken als Heimatdichter ein überzeugter Anhänger des Nationalsozialismus war, gilt inzwischen als unstrittig. Gesucht werden soll nun ausdrücklich nach einem weiblichen Namen, weil Frauen im Stadtbild der Kreisstadt, nicht nur nach Einschätzung der neuen Gleichstellungsbeauftragten, mit ganzen zwei Nennungen dramatisch unterrepräsentiert sind.

Alle Vorschläge werden genau geprüft

Dabei wollen die Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitiker jedoch auf Nummer sicher gehen. Eine extra zu diesem Zweck geplante Expertenrunde, deren genaue Zusammensetzung noch festgelegt wird, soll sämtliche Vorschläge erst einmal akribisch durchleuchten. Man wolle nicht ein paar Wochen nach einer neuen Namensgebung vor einem ähnlichen Problem wie bei Frenssen stehen, hieß es.

Beschlossen wurde auch, die Anwohner des Gustav-Frenssen-Weges in der Südstadt anschließend mit in den Entscheidungsprozess einzubeziehen. Der kurz diskutierten Idee, die Betroffenen selbst entscheiden zu lassen, erteilte Bürgermeister Toni Köppen allerdings umgehend eine Absage: „Das ist Aufgabe der Stadtvertretung.“ Es sei aber selbstverständlich sinnvoll, ein Stimmungsbild einzuholen.

Versammlung soll Stimmungsbild ergeben

Das soll nun im Rahmen einer noch zu terminierenden Anwohnerversammlung ermittelt werden. Wie hinterher mit dem Ergebnis verfahren wird, muss allerdings ebenfalls noch geklärt werden. Es bleibe etwa abzuwarten, wie viele Menschen überhaupt daran teilnehmen und ob ein Votum als repräsentativ gelten kann. Einig sind sich alle Parteien indes bereits darüber, dass sämtliche Kosten, die mit der Änderung des Straßennamens für die Anlieger anfallen, von der Stadt getragen werden.

Druck kommt in dieser Frage bereits vom Bad Segeberger Seniorenbeirat. Dessen Mitglied Ursula Michalak hat bereits gefordert, dem Gremium seitens der Stadt endlich Ansprechpartner zu benennen, die vor allem den Älteren in diesem komplexen Prozess beratend und helfend zur Seite stehen. Im Gegensatz zur Verwaltung, die im Gustav-Frenssen-Weg inzwischen einen verbreiteten Wunsch nach Umbenennung zu erkennen glaubt, hat die Christdemokratin aus etlichen persönlichen Gesprächen gänzlich andere Erfahrungen. Es traue sich nur niemand, etwas zu sagen – aus Angst, dann in die politisch rechte Ecke gestellt zu werden.

Zeichen gegen Rechts am 9. November

So oder so: Die Änderung wird kommen. Es sei doch passend, gerade am Jahrestag der Judenpogrome, dem 9. November, „als Stadtvertretung ein klares Zeichen gegen Rechts zu setzen“, meinte Sozialausschuss-Vorsitzende Kirsten Tödt (SPD). Gustav Frenssen sei ein Mann, „der keinerlei Würdigung“ verdiene.

Der Dr. Helmut-Lemke-Straße, einer Stichstraße im Theodor-Heuss-Ring, droht ebenfalls die Umbenennung. Quelle: Archiv

Die Sozialdemokratin kritisierte in diesem Zusammenhang die CDU, die sich in dieser Frage während der jüngsten Sitzung ihres Ausschusses der Stimme enthalten habe. Das wollte Stadtvertreter Michael Hintz so nicht stehen lassen. Es sei nicht klar gewesen, was weiter passieren solle, so seine Begründung. „Jetzt ist die Vorgehensweise eindeutig.“

BBS hat noch Klärungsbedarf

Ganz so eindeutig womöglich doch nicht. Denn unter anderem innerhalb der Wählergemeinschaft BBS ist „die Meinungsbildung noch nicht ganz abgeschlossen“, wie deren Fraktionsvorsitzender Jürgen Niemann einräumte. Zumindest, was den weiblichen Namen angeht. Kurz zuvor hatte nämlich Wolfgang Juhls verlangt, den Anwohnern die Wahl zwischen einem Mann und einer Frau zu lassen. Bei anderen Straßen lege man sich ja auch nicht vorher auf ein Geschlecht fest. Es blieb an diesem Abend allerdings eine Einzelmeinung.

Erst erinnerte der Christdemokrat Olaf Reiter noch einmal an einen entsprechenden Beschluss im Hauptausschuss, dann der Sozialdemokrat Uwe Rönnfeldt an die längst getroffene Übereinkunft, dass es in der Kreisstadt einen deutlichen Nachholbedarf bei Frauen auf Straßenschildern gebe.

Beratung noch einmal im Hauptausschuss

Große Einmütigkeit zeigte die Stadtvertretung wenig später dann bei dem Vorstoß der CDU, nun wirklich alle nach historischen Persönlichkeiten benannten Straßen Bad Segebergs auf den Prüfstand zu stellen. „Absolut begrüßenswert“, befand SPD-Fraktionschef Dirk Wehrmann. „Es ist gut, einmal alles kritisch zu durchleuchten“, sekundierte die Grünen-Fraktionsvorsitzende Annelie Eick. Und wie bei der Neubenennung des Frenssen-Weges will sich die Kommunalpolitik auch hier von fachlicher Expertise unterstützen lassen. Am Ende stand der Beschluss, das genaue Verfahren noch einmal in Ruhe im Hauptausschuss zu beraten.

Kann die Waldemar-von-Mohl-Straße ihren Namen behalten? Die Straße, die zwischen dem Kreishaus und der Amtsverwaltung Trave-Land in Bad Segeberg verläuft, erinnert an den früheren Landrat. Quelle: Archiv

Die Christdemokraten selbst hatten im Vorfeld der jüngsten Sitzung durch ihren Fraktionsvorsitzenden Torben Fritsch, der am Dienstagabend allerdings fehlte, schon einmal mehrere aus ihrer Sicht kritische Namen ins Spiel gebracht: den Reichspräsidenten Paul von Hindenburg, den ehemaligen Segeberger Landrat Waldemar von Mohl und – politisch besonders brisant – ihren Parteifreund und früheren schleswig-holsteinischen Ministerpräsidenten Dr. Helmut Lemke.

Alle Fakten längst bekannt

Zumindest zu diesen drei Herren liegen im Grunde alle wesentlichen geschichtlichen Fakten längst offen. Eine Historiker-Runde dürfte kaum noch Neues zutage fördern. Am Ende wird es, wie in anderen Städten auch, wohl eine Frage der politischen Einschätzung sein, wessen Name tatsächlich auf immer aus dem Stadtplan verschwinden sollte.